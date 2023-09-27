የሳቲን ቦወርበርድስ አስማታዊ ጥበብ፡ አስደናቂ የተፈጥሮ ፈጠራ ማሳያ

ጸደይ ሲመጣ፣ የእኔ ሰፈሬ ቀናተኛ ለሆኑ የሳቲን ቦወርበርድ መንጋዎች አስደሳች የመጫወቻ ሜዳ ሆኗል። እኔ ኤክስፐርት ባልሆንም ባህሪያቸው እንደሚጠቁመው አብዛኛዎቹ ታዳጊ ወንዶች፣ በጨዋታ ጨዋታ የሚካፈሉ፣ በመናፈሻ ቦታዎች የሚውሉ እና አልፎ ተርፎም ቫፒንግ ናቸው። እነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት ልጆቼ በትራምፖላይን በሚጫወቱበት ቦታ አንድ ሜትር ርቀት ላይ ደጋቸውን ሲገነቡ መመልከቴ አስደሳች ተሞክሮ ነው።
የወፍ ወፎቹ አስደሳች እንቅስቃሴዎች ወፎቹ ሲገነቡ በትጋት ሲመለከቱ፣ የዳንስ እንቅስቃሴያቸውን ሲለማመዱ፣ ሲዘፍኑ እና አልፎ አልፎ የሚያማልል ሰማያዊ የጠርሙስ ኮፍያ ወይም ቢጫ አበባዎችን ሲያመጡ የቆዩትን የልጆቼን ፍላጎት ሳበ። እነዚህ ደማቅ መስዋዕቶች ብዙውን ጊዜ በሌሎች ቦወርበርዶች ይሰረቃሉ፣ ይህም ተጫዋች ወደ ኋላ እና ወደ ፊት ባለቤትነት ይፈጥራል።
የማወቅ ጉጉታችን የተሻለ ሆኖልናል፣ ይህም የቦወርበርድ አስደናቂ ማሳያዎችን ለመቅረጽ ካሜራዎችን እንድናዘጋጅ አነሳሳን። የኛን ቀረጻ በመገምገም አስደናቂ የሆነ ግኝት አደረግን፡ ቦወርበርድ ተመስለዋል። የሌሎችን ወፎች ዘፈኖች በመጋባት ልማዳቸው ውስጥ በማካተት የሚታወቁት እነዚህ ወፎች ያልተጠበቁ ተሰጥኦ አላቸው። እንደውም የኛ የተለየ ቦወር ወፍ የኩካቡርራ ጥሪን በመኮረጅ የተለያዩ ድምፆችን በመኮረጅ ረገድ ያላቸውን ሁለገብነት አሳይቷል።
በኒው ሳውዝ ዌልስ ማእከላዊ የባህር ዳርቻ ላይ እያደግሁ ሳቲን ቦወርበርድ በልቤ ውስጥ ልዩ ቦታ ነበራቸው። ከቁጥቋጦው መካከል ተደብቀው በሚያምር ሁኔታ ያጌጡ ቀስታቸውን መገናኘት በሚስጥር ሀብት ላይ እንደ መሰናከል ነበር። በነዚህ ሰዋዊ ባልሆኑ አእምሮዎች የተሰሩት በጥንቃቄ የተደረደሩ ጌጣጌጦች እና በቀለማት ያሸበረቁ ማስዋቢያዎች በረሃማ በሆነ ጫካ ውስጥ የተረት ቀለበት ከማግኘቱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፍርሃትን እና ግርምትን ይፈጥራሉ።
እንደ ጥቁር ካይት እና ሮክ ድንቢጥ ያሉ ሌሎች የአእዋፍ ዝርያዎችም ጎጆአቸውን ሲያጌጡ፣ በውበት እና በሥነ ጥበባዊ ብቃቱ ጎልቶ የሚታየው ይህ ቦወርበርድ ነው። እነዚህ ወፎች ለትዳር ጓደኛቸው ስኬት ወሳኝ ሚና የሚጫወት የእይታ ቅዠት ይፈጥራሉ።
የሳቲን ቦወርበርድ ሌሎች ወፎችን ለመኮረጅ ያላቸው አስደናቂ ችሎታዎች፣ ቦዎርስን በመንደፍ ጥበባዊ ጥበባቸው እና ማራኪ የዳንስ ትርኢታቸው ለአውስትራሊያ የዓመቱ የወፍ ማዕረግ ተወዳዳሪዎች እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ድምጽዎን ይስጡ እና በተፈጥሮው አለም ውስጥ የሚገኘውን ያልተለመደ ውበት እና ፈጠራ ያክብሩ።
ምንጮች:
- ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም-