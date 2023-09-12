የኮከብ ተቆጣጣሪዎችን መረዳት፡ ለጠፈር መንኮራኩር አሰሳ የሙከራ መሳሪያዎች

የኮከብ ተቆጣጣሪዎች በጠፈር መንኮራኩር ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ወሳኝ መሳሪያዎች ናቸው, ሳተላይቶች ኮከቦችን በማጣቀስ ቦታቸውን ለመወሰን ይረዳሉ. በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የአውሮፓ የጠፈር ምርምር እና ቴክኖሎጂ ማዕከል (ESTEC) መሐንዲሶች እነዚህን የኮከብ መከታተያዎች ለመፈተሽ ሰው ሰራሽ ኮከብ ሲሙሌተር ይጠቀማሉ።
በESTEC's GNC፣ AOC እና pointing Laboratory ውስጥ የሚገኘው አስመሳይ ተዘዋዋሪ ጠረጴዛ እና የእውነተኛ ኮከብ ቀለም እና ብሩህነት የሚመስል የብርሃን ነጥብ ይዟል። ይህ ማዋቀር መሐንዲሶች የሳተላይት ላይ ከማሰማራታቸው በፊት የኮከብ ተቆጣጣሪዎችን አፈጻጸም በትክክል እንዲገመግሙ ያስችላቸዋል።
የኮከብ መከታተያዎች ካሜራ ወይም ብርሃን የሚስብ መሳሪያ በመጠቀም የሰማይ ምስሎችን ይይዛሉ። ከዚያም ቦታቸውን ለመወሰን እነዚህን ምስሎች ከታወቁ ኮከቦች ካታሎግ ጋር ያወዳድራሉ. የኤሌክትሮኒክስ ኮከብ መከታተያዎች ከ1950ዎቹ ጀምሮ ጥቅም ላይ ሲውሉ፣ በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ የሚመሩ ሚሳኤሎችን፣ የምድር ቴሌስኮፕ ጎቶ ተራራዎችን እና በተለይም ሳተላይቶችን ጨምሮ ወሳኝ ሚና መጫወታቸውን ቀጥለዋል።
የሳተላይት ኮከብ መከታተያዎች ለአነስተኛ CubeSats ከተነደፉ ዝቅተኛ ዋጋ ክፍት ምንጭ ሞዴሎች እና እንደ ASTRO XP ካሉ የላቁ መሳሪያዎች ይለያያሉ። የ ASTRO XP መከታተያ በራስ ገዝ የሳተላይት አሰላለፍ በሰማይ 0.1 ሰከንድ ሰከንድ ውስጥ እንዲቆይ ማድረግ ይችላል፣ ይህም ለወደፊት የESA ተልዕኮዎች እንደ ATHENA X-ray telescope እና LISA የስበት ሞገድ መመልከቻ ወሳኝ አካል ያደርገዋል።
የከዋክብት ተቆጣጣሪዎችን ወደ ህዋ ከማስጀመርዎ በፊት ትክክለኛነታቸውን እና አስተማማኝነታቸውን ለማረጋገጥ መሞከር አስፈላጊ ነው። በ ESTEC ያለው ሰው ሰራሽ ኮከብ ሲሙሌተር የእነዚህን የአሰሳ መሳሪያዎች አፈጻጸም ለመገምገም ቁጥጥር የሚደረግበት አካባቢ መሐንዲሶችን ይሰጣል። የኮከቦችን ባህሪ በመምሰል መሐንዲሶች የኮከብ ተቆጣጣሪዎችን ትክክለኛነት እና ምላሽ መገምገም እና ማንኛውንም አስፈላጊ ማስተካከያ ወይም ማሻሻያ ማድረግ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ የኮከብ ተቆጣጣሪዎች በጠፈር መንኮራኩር አሰሳ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ኮከቦችን በማጣቀስ ቦታን ለመወሰን ይረዳሉ። በ ESTEC ያለው አርቴፊሻል ስታር ሲሙሌተር ለኢንጅነሮች የኮከብ ተቆጣጣሪዎች በሳተላይት ላይ ከመሰማራታቸው በፊት አፈጻጸምን ለመገምገም ጠቃሚ የሆነ የመሞከሪያ መሳሪያ ያቀርባል። ይህ እነዚህ የአሰሳ መሳሪያዎች በቦታ ስፋት ውስጥ በትክክል እና በአስተማማኝ ሁኔታ መስራታቸውን ያረጋግጣል።
ትርጓሜዎች
– ስታር መከታተያ፡- የጠፈር መንኮራኩር ቦታን ለማወቅ የኮከቦችን ምስሎች በመቅረጽ እና ከታወቁ ከዋክብት ካታሎግ ጋር በማነፃፀር የሚያገለግል መሳሪያ ነው።
– CubeSat: አንድ ትንሽ ሳተላይት ደረጃውን የጠበቀ ኪዩብ-ቅርጽ ቅርጽ ጋር የሚስማማ.
- ASTRO ኤክስፒ፡ ከሰማይ በ0.1 አርሴኮንድ ሰከንድ ውስጥ የሳተላይት አሰላለፍ በራስ-ሰር ማቆየት የሚችል የላቀ ኮከብ መከታተያ።
ምንጭ:
የአንቀፅ ርዕስ፡ “ኮከብ አስመሳይ፡ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ውስጥ ይህ እንግዳ መሳሪያ ምንድነው?”
ሕትመት፡ Space.com