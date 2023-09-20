የፕሮቲን ዩኒቨርስ አትላስ፡ አዳዲስ የፕሮቲን ቤተሰቦችን እና እጥፎችን መግለጥ

የባዝል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና የሳይቢ ስዊዘርላንድ የባዮኢንፎርማቲክስ ኢንስቲትዩት በፕሮቲን ሳይንስ መስክ ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥተዋል። የጥልቅ ትምህርትን ኃይል በመጠቀም በመቶዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ የፕሮቲን ቤተሰቦችን እና እንዲያውም አንድ ልብ ወለድ የተተነበየ የፕሮቲን እጥፋትን ለይተው አውቀዋል። የእነሱ ግኝቶች በታዋቂው ጆርናል, ኔቸር ላይ ታትመዋል.
ለአብዮታዊው AI መሳሪያ ምስጋና ይግባው, አልፋ ፎልድ, የፕሮቲን አወቃቀሮችን በከፍተኛ ትክክለኛነት መተንበይ እውን ሆኗል. ለብዙ አሥርተ ዓመታት ዋጋ ያለው የፕሮቲን መረጃ የሰለጠነው ይህ መሣሪያ ስለ ፕሮቲኖች ቅርጾች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ባለፈው ዓመት ብቻ አልፋ ፎልድ በሙከራ ዘዴዎች ብዙ ያልተጠኑትን ጨምሮ አስደናቂ 215 ሚሊዮን ፕሮቲኖችን አምሳያ አድርጓል።
በፕሮፌሰር ቶርስተን ሽዌዴ እና በጆአና ፔሬራ የሚመራው የምርምር ቡድን የአልፋ ፎልድ የፕሮቲን መረጃን በመጠቀም 53 ሚሊዮን ፕሮቲኖችን በይነተገናኝ ኔትወርክ ፈጠረ። በዚህ ኔትወርክ ውስጥ 290 አዳዲስ የፕሮቲን ቤተሰቦችን ለይተው የአበባ ቅርጽ የሚመስል ልዩ የፕሮቲን እጥፋት አግኝተዋል።
ይህንን ኔትዎርክ ለሳይንስ ማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ቡድኑ “ፕሮቲን ዩኒቨርስ አትላስ” የተባለ በይነተገናኝ ድህረ-ገጽ አዘጋጅቷል። ይህ መድረክ ሳይንቲስቶችን፣ ተማሪዎችን እና አስተማሪዎች የፕሮቲን ስብጥርን ከአወቃቀር እስከ ተግባር እስከ ዝግመተ ለውጥ ድረስ እንዲያስሱ ያስችላቸዋል።
በዚህ ግኝት ውስጥ ጥልቅ ትምህርትን መሰረት ያደረጉ መሳሪያዎች ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። እነዚህን መሳሪያዎች በመጠቀም ቡድኑ በፕሮቲን አውታር ውስጥ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ለማግኘት የ AI ሃይልን መጠቀም ችሏል። ይህ ግኝት ከመሰረታዊ ምርምር ጀምሮ እስከ መድሀኒት ልማት እና ፕሮቲን ኢንጂነሪንግ ድረስ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው።
የምርምር ቡድኑ ስራ በህይወት ሳይንስ ሀብቶች ውስጥ የ AI ውህደትን አስፈላጊነት በማሳየት ከ SIB በተሰጠው የገንዘብ ድጋፍ ተደግፏል. ይህ ጥናት የጥልቅ ትምህርት እና የማሰብ ችሎታ ስልተ ቀመሮችን በሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ የመለወጥ አቅምን እንደ ማረጋገጫ ያገለግላል።
በማጠቃለያው፣ የፕሮቲን ዩኒቨርስ አትላስ ለተመራማሪዎች እና አስተማሪዎች የተደበቀውን የፕሮቲን ዓለም እንዲመረምሩ አስደሳች እድሎችን ይከፍታል። እጅግ በጣም ብዙ በሆነ የፕሮቲን ቤተሰቦች እና እጥፋቶች ስብስብ ይህ ሃብት በፕሮቲን ሳይንስ መስክ ተጨማሪ ግኝቶችን እና ግኝቶችን እንደሚያመቻች ቃል ገብቷል።
ምንጮች:
- የባዝል ዩኒቨርሲቲ
- SIB የስዊስ የባዮኢንፎርማቲክስ ተቋም