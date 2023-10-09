ሳይንቲስቶች አወዛጋቢ የሆነውን የ3.5-ቢሊየን-አመት የሮክ ናሙናን ለመመርመር AI ይጠቀማሉ።

ሳይንቲስቶች በምዕራብ አውስትራሊያ በፒልባራ ክልል የተገኘውን የ3.5 ቢሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው የአፕክስ ቼርት ተብሎ የሚጠራውን የሮክ ናሙና በተመለከተ የረዥም ጊዜ ክርክር ለመፍታት እንዲረዳቸው ወደ AI ዘወር ብለዋል። በመጀመሪያ የዓለቱ ትንተና ከጥንታዊ ረቂቅ ተህዋሲያን ማይክሮፎስሎች እንደያዘ ይጠቁማል, ይህም በምድር ላይ እጅግ ጥንታዊ የሆነውን ህይወት ለመመስከር ተወዳዳሪ ያደርገዋል. ነገር ግን፣ በቀጣይ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሸርቱ ማዕድናትን ብቻ ሊይዝ እንደሚችል፣ ይህም ወደ እርግጠኛ አለመሆን እና በሳይንቲስቶች መካከል የጦፈ ውይይት እንዲፈጠር አድርጓል።
ከካርኔጊ ኢንስቲትዩት ጂኦፊዚካል ላቦራቶሪ በማዕድን አጥኚ ቦብ ሀዘን የሚመራ ቡድን አሁን የማሽን መማርን ተግባራዊ አድርጓል፣ AI ቅጽ፣ የሮክ ናሙና ያለፈውን ህይወት የሚያሳይ መሆኑን ወይም እንደሌለበት ለማወቅ። በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ፕሮሲዲንግስ በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ግኝታቸው፣ ቴክኒኩ ከህይወት ህያዋን ፍጥረታት የሚመነጩ የባዮቲክ ናሙናዎችን እና ሕይወት ከሌላቸው ዘዴዎች የሚመነጩትን የአቢዮቲክ ናሙናዎችን መለየት እንደሚችል ያሳያል።
ይህ አካሄድ በApex chert ዙሪያ ያለውን ክርክር ለመፍታት ብቻ ሳይሆን ለሰፊው የስነ ከዋክብት ጥናትም ጠቃሚ ነው። ከህይወት ጋር የተያያዙ ኬሚካላዊ ንድፎችን በመለየት, ቡድኑ በምድር ላይ እና በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ባሉ ሌሎች ፕላኔቶች ላይ የጥንት ህይወት ምልክቶችን ለመፈለግ አዳዲስ መንገዶችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋል. እንደ ዲ ኤን ኤ ያሉ የተወሰኑ ባዮሞለኪውሎችን ከመፈለግ ይልቅ ቡድኑ የበለጠ አጠቃላይ አቀራረብን እየወሰደ ነው። የህይወት ኬሚስትሪ ከህይወት ካልሆኑት ኬሚስትሪ በተፈጥሮው እንደሚለይ ያምናሉ፣ በዚህም ባዮፊርማዎችን በሰፊው ናሙናዎች ውስጥ እንዲለዩ ያስችላቸዋል።
የ AI ቴክኒካቸውን ለመፈተሽ ቡድኑ የ 134 የካርበን ተሸካሚ ናሙናዎችን ፒሮሊሲስ ጋዝ-ክሮማቶግራፊ mass-spectrometry (GCMS) በመጠቀም መርምሯል። ናሙናዎቹ እንደ የሰው ፀጉር፣ እህል፣ ዘር፣ ባክቴሪያ እና እፅዋት ያሉ የተለያዩ ባዮሎጂካል ቁሶችን አካትተዋል። በዚህ ዘዴ ቡድኑ ከህይወት ጋር የተያያዙትን የሞለኪውሎች ስርጭት እና ንድፎችን መለየት እንደሚቻል አሳይቷል. እነዚህ ግኝቶች ከመሬት ውጭ ለሚኖሩ ህይወት ፍለጋ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታሉ እና በምድር ላይ ስላለው ህይወት አመጣጥ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
ምንጮች:
– ርዕስ፡ ሳይንቲስቶች 3.5-ቢሊየን-አመት-አሮጌ ድንጋዮችን ለመመርመር የማሽን መማሪያን ይጠቀማሉ
– ምንጭ፡ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች