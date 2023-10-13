የናሳ አለምአቀፍ ቡድን ለአርጤምስ XNUMX ተልዕኮ ተሸለመ

የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ አካዳሚ የ NASAን የአርጤምስ 2023 ተልእኮ ለደገፈው አለም አቀፍ ቡድን የ1 ላውረልስ ለቡድን ስኬት ሽልማት ሰጥቷል። ሽልማቱ በጥቅምት XNUMX ቀን በባኩ ፣ አዘርባጃን በሚገኘው የአካዳሚ ቀን ፕሮግራም ተሰጥቷል። የሳይንስ ሊቃውንት፣ መሐንዲሶች፣ ቴክኒሻኖች እና በጠፈር ጥናት ዘርፍ ስራ አስኪያጆችን ያቀፈው ቡድን ባልተለመደ አፈፃፀም እና ውጤታቸው እውቅና አግኝቷል።
በተከታታይ ተልእኮዎች ውስጥ የመጀመሪያው የሆነው የአርጤምስ XNUMX ተልእኮ በጨረቃ ላይ የረጅም ጊዜ ፍለጋን ለማቋቋም እና ወደፊት ወደ ማርስ ለሚደረገው ተልዕኮ ለማዘጋጀት ያለመ ነው። ሽልማቱ የአርጤምስ XNUMXን የበረራ ሙከራ ለመደገፍ ናሳ እና አጋሮቹ ከአለም ዙሪያ ላደረጉት አስተዋፅኦ እውቅና ይሰጣል።
የጨረቃ እስከ ማርስ ፕሮግራም ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት አሚት ክሻትሪያ ሽልማቱን በአርጤምስ XNUMX ቡድን ስም ተቀብለዋል። Kshatriya ለናሳ፣ ለአለም አቀፍ አጋሮች እና ለኢንዱስትሪ አጋሮች ለተልዕኮው ስኬት የትብብር ጥረቶች ምስጋና አቅርበዋል። በጨረቃ ላይ አስደናቂ ሳይንሳዊ ምርምር ማድረግ እና የሰው ልጅ ቀጣይ ግዙፍ ፕላኔትን ለመቃኘት መዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።
የአርጤምስ 25.5 ተልእኮ የስፔስ ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) ሮኬትን ተጠቅሞ የማይሰራውን ኦርዮን የጠፈር መንኮራኩር ማስወንጨፍን ያካትታል። መንኮራኩሩ የ1.4-ቀን የበረራ ሙከራን ያጠናቀቀ ሲሆን በጨረቃ ዙሪያ ከ270,000 ሚሊየን ማይል በላይ ያለውን ርቀት እና ወደ ምድር በመመለስ ላይ። የኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩር ለሰው ልጆች ከተሰሩት የጠፈር መንኮራኩሮች ርቆ በመብረር ከጨረቃ XNUMX ማይል ርቀት ላይ በመድረስ ተልዕኮው ትልቅ ምዕራፍ ነበር። የአርጤምስ XNUMXኛ ስኬት ለቀጣዩ የአርጤምስ XNUMXኛ ተልእኮ መንገድ ጠርጓል፣ እሱም የጠፈር ተጓዦችን ያካትታል።
የሎሬልስ ሽልማት የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ESA)፣ የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ (JAXA)፣ የጣሊያን ጠፈር ኤጀንሲ፣ የእስራኤል ጠፈር ኤጀንሲ እና የጀርመን ኤሮስፔስ ማእከልን ጨምሮ የተለያዩ አለም አቀፍ አጋሮች ላበረከቱት አስተዋፅኦ እውቅና ሰጥቷል። ጥልቅ የጠፈር አውታረመረብ በአውስትራሊያ እና በስፔን ውስጥ ባሉ የመሬት ጣቢያዎች በኩል ለአርጤምስ XNUMX የጠፈር ግንኙነቶችን እና አሰሳን በማመቻቸት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
የኢንደስትሪ አጋሮችም ላበረከቱት አስተዋፅዖ እውቅና ተሰጥቷቸዋል፣ ኤሮጄት ሮኬትዲይን፣ ጃኮብስ፣ ሎክሄድ ማርቲን፣ ቦይንግ፣ ቴሌዲን ብራውን፣ ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ፣ ኖርዝሮፕ ግሩማን እና ኤርባስን ጨምሮ። ክሻትሪያ ሽልማቱን የሰጠው ለአርጤምስ XNUMXኛው ሮኬት፣ የጠፈር መንኮራኩር እና የድጋፍ ስርአቶችን በማልማት ላይ ለተሳተፉ በሺዎች ለሚቆጠሩ የሰለጠኑ ሰራተኞች እና ቤተሰቦቻቸው ነው።
በተባበሩት መንግስታት እውቅና ያለው ገለልተኛ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ዓለም አቀፍ የአስትሮኖቲክስ አካዳሚ የሎሬልስ ሽልማትን አቅርቧል። አካዳሚው ከ 80 በላይ ሀገራት አባላት ያሉት የጠፈር ምርምር ባለሙያዎችን በማሰባሰብ ስኬቶችን እንዲገነዘቡ፣ በዋና ጉዳዮች ላይ እንዲወያዩ እና ወታደራዊ ላልሆኑ የጠፈር አጠቃቀሞች እና የስርዓተ ፀሐይ አሰሳ መመሪያዎችን ይሰጣል።
በአርጤምስ ፕሮግራም ናሳ የመጀመሪያዋን ሴት እና የመጀመሪያውን ቀለም ሰው በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ አቅዷል። ኤጀንሲው የጨረቃን ገጽታ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በመዳሰስ አዳዲስ ቴክኖሎጅዎችን በመጠቀም የፀሃይ ስርአታችንን እና የምድራችንን እንቆቅልሾችን ለሁሉም ይጠቅማል።
ምንጮች፡ የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ አካዳሚ።