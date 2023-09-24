በደን በተሸፈነው የአማዞን ሪዘርቭ የደን መልሶ ማልማት ፕሮጀክት በአርሰን ወድሟል

በብራዚል በህገ-ወጥ መንገድ የተጨፈጨፈ የተፈጥሮ ክምችት ወደነበረበት ለመመለስ በአማዞን የደን ደን መልሶ የማልማት ፕሮጀክት በቃጠሎ ወድሟል። እ.ኤ.አ. በ2019 በሪዮቴራ የአካባቢ ምርምር ቡድን የተጀመረው ፕሮጀክቱ 270 ሄክታር መሬት በ360,000 ዛፎች ተክሏል። ዓላማው የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ብቻ ሳይሆን በሂደቱ ውስጥ አረንጓዴ ስራዎችን ለመፍጠር ነበር. ይሁን እንጂ የተቃጠለው መሬት እንደገና ማደግ እና በሺዎች ቶን የሚቆጠር ካርቦን መውሰዱ ምልክቶች እያሳየ ባለበት ወቅት፣ በእሳት ተቃጥሏል።
በሴፕቴምበር 3 ላይ የተነሳው እሳቱ በመርማሪዎች ሊቃጠል ተወሰነ። የሳተላይት ምስሎች እሳቱ ወደ ነፋሱ ተቃራኒ አቅጣጫ መጓዙን ያመለክታሉ፣ ይህም ሆን ተብሎ የሚቃጠል የተለመደ ምልክት ነው። በርካታ ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ተለይተዋል። ከቃጠሎው በስተጀርባ ያለው ተነሳሽነት በአካባቢው ያለውን የስነምህዳር መልሶ ማቋቋም ሂደትን ማደናቀፍ ሳይሆን አይቀርም።
የደን መልሶ ማልማት ፕሮጄክቱ በሪዮ ፕሪቶ-ጃኩንዳ ግዛት የተፈጥሮ ጥበቃ ቦታ ላይ የሚገኝ ሲሆን ጥፋቱ በሳተላይት ምስሎች ከተገኘ በኋላ ሴፕቴምበር 6 ላይ ብቻ ተደራሽ ነው። 1 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ወጪ የፈጀው ይህ ፕሮጀክት ከ100 በላይ ሰዎችን ቀጥሮ ለአካባቢው ማህበረሰብ ዘላቂ የሆነ የገቢ ምንጭ ለማቅረብ ያለመ እንደ አካይ ፓልም ያሉ በአመጋገብ እና አንቲኦክሲዳንት ባህሪያቸው የሚታወቁ ዝርያዎችን በመትከል ነው።
የፕሮጀክቱ ውድመት በአማዞን አካባቢ ያለውን የደን ጭፍጨፋ እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ለሚደረገው ጥረት ትልቅ ውድቀት ነው። የአካባቢ ጥበቃ ድርጅቶች እያጋጠሟቸው ያሉ ተግዳሮቶችን እና ተጋላጭ አካባቢዎችን የበለጠ ጥበቃ እና ክትትል ማድረግ እንደሚያስፈልግ ያሳያል። በክልሉ ለግብርና ዓላማ ሲባል በመሬት ወረራ እየተመራ ህገ-ወጥ የደን ጭፍጨፋ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል።
በደን የተሸፈነው አካባቢ መጥፋቱ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል በሚደረገው ትግል ላይ ብቻ ሳይሆን በፕሮጀክቱ በሚያገኘው ዘላቂ ገቢ ላይ የተመሰረተውን የአካባቢውን ማህበረሰብ ጭምር የሚጎዳ ነው። ክስተቱ የደን መጨፍጨፍን የሚያነሳሱትን መሰረታዊ ጉዳዮችን መፍታት እና የአማዞን የዝናብ ደንን ለመጠበቅ እና ወደነበረበት ለመመለስ የበለጠ አጠቃላይ እርምጃዎችን መተግበር አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል ።
ምንጮች:
– የ AFP ጽሁፍ፡ [የምንጭ ርዕስ]
- የፎረንሲክ ዘገባ በፌደራል የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ ICMBio