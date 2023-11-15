Taming Basilosaurus in ARK መትረፍ ወደ ላይ ወጣ፡ የጀማሪ መመሪያ

ባሲሎሳሩስ በ ARK ሰርቫይቫል ወደ ላይ ወጣ (ምስል በስቱዲዮ ዋይልድ ካርድ)
የ ARK Survival Ascended የውሃ ውስጥ ዓለም የተለያዩ የባህር ውስጥ ፍጥረታት መኖሪያ ነው ፣ እና ከመካከላቸው በጣም አስደናቂ ከሆኑት መካከል አንዱ ባሲሎሳሩስ ነው። ይህ ተገብሮ እና ታዛዥ ፍጥረት ልዩ የሆነ የበሽታ መከላከል አቅምን ከማሳየት ባሻገር አስደናቂ የውጊያ አቅም አለው። ዛሬ፣ በ ARK Survival Ascended ውስጥ ባሲሎሳኡረስን ለተለያዩ ዓላማዎች የመግራት እና የመጠቀም ሂደትን እንመረምራለን።
ባሲሎሳውረስ በደሴቲቱ ዙሪያ በሚገኙ ውቅያኖሶች ውስጥ ጥልቀት በሌላቸው ክፍሎች ውስጥ ይገኛል። የባህሪ ባህሪው የውሃ ውስጥ እንስሳትን ለመግራት ለመድፈር ለሚፈልጉ ጀማሪዎች ጥሩ አማራጭ ያደርገዋል። የመግራት ሂደቱን ለመጀመር እንደ ኪብል እና ፕራይም ስጋ ያሉ ምግቦችን መሰብሰብ ያስፈልግዎታል. ወደ ባሲሎሳዉሩስ ቅረብ እና የእቃውን ዝርዝር ለማግኘት ከእሱ ጋር ተገናኝ። የአመጋገብ ሂደቱ የደም መፍሰስን እንደሚፈጥር በማስታወስ አስፈላጊውን ምግብ ለመመገብ ይቀጥሉ, ይህም እንደ ማንታ እና ሜጋሎዶን ያሉ ሌሎች ፍጥረታትን ሊስብ ይችላል. ስኬታማ የመግራት ሂደትን ለማረጋገጥ እነዚህን ፍጥረታት በፍጥነት መቋቋም በጣም አስፈላጊ ነው.
አንዴ ከተገራ ባሲሎሳውረስ በዋጋ ሊተመን የማይችል ጓደኛ ይሆናል። ከላይ የተጠቀሰውን ልዩ ኪብልን በመመገብ ሊነቃ የሚችለው በዓይነቱ ልዩ የሆነ የበሽታ መከላከያ (Immunity Buff) ከበሽታዎች እና ጎጂ የአካባቢ ተፅእኖዎች ይከላከላል። በተጨማሪም ፣ ልዩ የውጊያ ችሎታው በውሃ ውስጥ ለሚደረጉ ጦርነቶች እና ሀብቶች መሰብሰብ ጥሩ ምርጫ ያደርገዋል።
በየጥ:
ጥ፡ በ ARK ሰርቫይቫል ወደላይ የወጣ የባሲሎሳዉሩስ ባህሪ ምን ይመስላል?
መልስ፡ ባሲሎሳዉሩስ የማይታወቅ ባህሪ አለው፣ ይህ ማለት ጥቃት ቢደርስበትም የተረፉትን እና ሌሎች እንስሳትን ይታገሳል።
ጥ፡ ባሲሎሳኡረስን በቀላሉ መግራት ይቻላል?
መ: አዎ፣ ባሲሎሳዉሩስ በ ARK Survival Ascended ውስጥ ለመግራት በጣም ቀላሉ ፍጥረታት አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል።
ጥ፡ የባሲሎሳውረስ ልዩ ባህሪያት ምንድናቸው?
መ፡ ባሲሎሳዉሩስ ልዩ የሆነ የበሽታ መከላከያ ቡፍ እና አስደናቂ የውጊያ አቅም አለው።
ጥ፡ ባሲሎሳውረስን ለመግራት የሚመከረው ምግብ ምንድን ነው?
መ፡ ልዩ ኪብል በ ARK Survival Ascended ውስጥ ባሲሎሳውረስን ለመግራት ምርጡ የምግብ ምርጫ ነው።
ጥ፡- የተማረውን ባሲሎሳውረስን በምግብ ሂደት ውስጥ ሌሎች ፍጥረታትን ከመሳብ እንዴት መከላከል እችላለሁ?
መ: ፈጣን እና ቀልጣፋ ተራራዎችን እንደ Ichthyosaurus በመጠቀም ወይም የ Baryonyx's AoE tailpin ችሎታን በመጠቀም የሚማርካቸውን ፍጥረታት በማጥፋት በምግብ ወቅት የሚፈጠረውን ማንኛውንም የደም መፍሰስ ወዲያውኑ ማጽዳት ጥሩ ነው።