አሪያንስፔስ አነስተኛ ጂኦስቴሽነሪ ሳተላይት ለኢንቴልሳት በአሪያን 6 ላይ ሊጀምር ነው።

አሪያንስፔስ በ 45 የመጀመሪያ አጋማሽ IS-2026 ሳተላይት ለማምጠቅ ከኢንቴልሳት ጋር ውል ተፈራርሟል።ሳተላይቱ በአሪያን 6 ላይ በተለይም በአሪያን 64 ልዩነት ላይ ትመጫለች። አንድ ቶን የሚመዝነው አይኤስ-45 ሳተላይት 12 የኩ-ባንድ ትራንስፖንደር ጭነት ይይዛል። በስዊዘርላንድ 12 በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ድጋፍ በተዘጋጀው HummingSat መድረክ ላይ የተመሰረተ ነው።
ይህ ውል አሪያንስፔስ ኢንቴልሳት 40 ሳተላይትን በጥቅምት ወር 507 ወደ ጂኦስቴሽኔሪ ምህዋር ካስቀመጠ 1983 አመታትን ያስቆጠረ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ግን የጂኦስቴሽነሪ ሳተላይቶች ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀይሯል። የንግድ ማስጀመሪያ ገበያው ዋና አካል ከሆነ፣ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ላይ ባሉ የብሮድባንድ ህብረ ከዋክብት መነሳት የተነሳ የእነዚህ ሳተላይቶች ፍላጎት ቀንሷል።
የአሪያንስፔስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ስቴፋን ኢስራኤል ይህንን የፍላጎት ለውጥ አጉልተው ገልጸው በአሁኑ ጊዜ የሚታዘዙት የጂኦስቴሽነሪ ሳተላይቶች ጥቂት እንደሆኑ እና እንደ ቀድሞው ከባድ አይደሉም። ይህ ቢቀንስም፣ የማስጀመሪያ ኩባንያዎች አሁንም የንግድ ጂኦስቴሽነሪ ምህዋር (ጂኦ) ገበያ ጠቃሚ እንደሆነ አድርገው ይመለከቱታል። የዩናይትድ ላውንች አሊያንስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ቶሪ ብሩኖ ይህ ገበያ በዓመት በ10 ጅምር ላይ የተረጋጋ እንደሚሆን ያምናል። በ SpaceX የንግድ ሽያጮች ምክትል ቶም ኦቺንሮ የጂኦ ገበያን አስፈላጊነት አፅንዖት ይሰጣሉ እና የጂኦ ማስጀመሪያዎችን ትረካ ውድቅ አድርጓል።
ሆኖም ግን፣ ስራ አስፈፃሚዎቹ አሁን የማስጀመሪያ ፍላጎት ዋና ነጂ የብሮድባንድ ህብረ ከዋክብት መሆኑን አምነዋል። የእነዚህ ህብረ ከዋክብት ንድፍ አሮጌ ሳተላይቶች ስለሚተኩ ስርዓቱ ከተጠናቀቀ በኋላም ቢሆን የማያቋርጥ የማስጀመሪያ ፍጥነት ይጠይቃል። እስራኤል እንደገለጸው ጂኦኦ አሁንም እያለ፣ ህብረ ከዋክብት አሁን ለዕድገት የበለጠ ጠንካራ ሞተር ናቸው።
ምንጮች:
– [ምንጭ ጽሑፍ](ምንጭ-አንቀጽ)
- [ኢንቴልሳት] (https://www.intelsat.com/)
- [Arianespace] (https://www.arianespace.com/)
– [Swissto12](http://swissto12.com/)
- [የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ](https://www.esa.int/)