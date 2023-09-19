የአርጊል የእሳተ ገሞራ ጥናት አዲስ የአልማዝ ተቀማጭ ገንዘብ ለማግኘት ፍንጭ ይለያል

የከርቲን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በምዕራብ አውስትራሊያ ከሚገኘው ከአርጊል እሳተ ጎመራ በአልማዝ የበለጸጉ አለቶች ላይ ባደረጉት ጥናት ጉልህ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። ውድ ሮዝ አልማዞችን ለመፍጠር አስፈላጊ የሆነውን የጎደለውን ሦስተኛውን ንጥረ ነገር ለይተው አውቀዋል። ይህ ግኝት አዲስ የአልማዝ ክምችት ለማግኘት በአለምአቀፍ ፍለጋ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል.
በኔቸር ኮሙኒኬሽን የታተመው ጥናቱ እንደሚያሳየው በመሬት ውስጥ ካለው የካርበን ጥልቀት እና ከቴክቶኒክ ፕላስቲኮች ጋር ከሚጋጩ ሃይሎች በተጨማሪ ሮዝ አልማዝ በምድር ላይ መኖሩ በአህጉራዊ መሰባበር ወቅት “የተዘረጉ” አህጉራትን እንደሚፈልግ ያሳያል በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ከዓመታት በፊት. ይህ ዝርጋታ አልማዝ ተሸካሚ ማግማ የሚወጣበት የምድር ንጣፍ ላይ ክፍተቶችን ፈጠረ።
ዋና ተመራማሪው ዶ/ር ሁጎ ኦሊሮክ እንደሚገልጹት፣ አርጋይል ዕድሜው 1.3 ቢሊዮን እንደሚገመት፣ ይህም ቀደም ሲል ከታመነው በ100 ሚሊዮን ዓመት ይበልጣል። አፈጣጠሩ ከጥንት ሱፐር አህጉር መፍረስ ጋር የተያያዘ ነው። የአርጊል አልማዝ ክምችት የሚገኝበት ክልል በኪምቤሊ ክልል እና በሰሜናዊ አውስትራሊያ መካከል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በምድሪቱ ላይ ሙሉ በሙሉ የማይድን ጠባሳ ፈጠረ።
ዶ/ር ኦሊሮክ ጥልቅ የካርበን ጥምረት፣ አህጉራዊ ግጭት እና የመሬት መዘርጋት ሮዝ አልማዞችን ለማግኘት ወሳኝ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። እነዚህን ሶስት ንጥረ ነገሮች በመለየት በአለም ላይ ትልቁ የተፈጥሮ አልማዝ ምንጭ እንደነበረው ታዋቂው አርጋይል ማዕድን አዲስ የአልማዝ ክምችት ማግኘት እንደሚቻል ያምናል።
ይሁን እንጂ ዶ/ር ኦሊሮክ አዲስ ሮዝ የአልማዝ ክምችት ፍለጋ ፈተናዎችን እንደሚፈጥር አምነዋል። የተጋለጡ እሳተ ገሞራዎችን ለማግኘት ቀላል ስለሆኑ አብዛኛው የአልማዝ ክምችቶች በጥንታዊ አህጉራት መካከል ይገኛሉ። በሁለቱ ጥንታዊ አህጉራት መገናኛ ላይ የሚገኘው የአርጊል እሳተ ገሞራ ከ90 በመቶ በላይ የሚሆኑትን ሮዝ አልማዞችን አምርቷል።
የሪዮ ቲንቶ ተባባሪ ደራሲ እና ዋና ጂኦሎጂስት ሙሬይ ሬይነር የአርጋይል እሳተ ገሞራ እድሜ እና ቦታ የእነዚህን ብርቅዬ እና ውድ እንቁዎች አፈጣጠር በመረዳት ያለውን ጠቀሜታ አፅንዖት ሰጥተዋል። ጥናቱ የተካሄደው ከኩርቲን ዩኒቨርሲቲ የጆን ዴ ላተር ማእከል፣ ከማዕድን ሲስተሞች ቡድን የጊዜ ሚዛን እና ከምድር ዳይናሚክስ ምርምር ቡድን ጋር በተቆራኙ ተመራማሪዎች ነው።
በማጠቃለያው፣ አዲስ የአልማዝ ክምችቶችን ለመለየት አስፈላጊው ሦስተኛው ፍንጭ መገኘቱ ለአልማዝ ፍለጋ አዲስ እድሎችን ይከፍታል። ተመራማሪዎች አሁን ለሮዝ አልማዝ መፈጠር የሚያስፈልጉትን ሁኔታዎች በተሻለ ሁኔታ የተረዱ ሲሆን በአውስትራሊያ እና በሌሎች ክልሎች ውስጥ የአልማዝ ተሸካሚ እሳተ ገሞራዎችን መፈለግ ይቀጥላሉ ።
ምንጭ፡ ከርቲን ዩኒቨርሲቲ፣ ተፈጥሮ ኮሚዩኒኬሽንስ