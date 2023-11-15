SETI ከመሬት በላይ ህይወትን ፍለጋ ለመቀጠል የ200 ሚሊየን ዶላር የበጎ አድራጎት ስጦታ ይቀበላል

ከአመታት የዉጭ ህይወት ማስረጃ ፍለጋ በኋላ፣ከአለም ውጭ የሆነ ኢንተለጀንስ ፍለጋ (SETI) ኢንስቲትዩት ለጋሽ የበጎ አድራጎት ስጦታ 200 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል። ይህ ከፍተኛ ልገሳ የSETIን የምርምር ጥረቶች ከአስር አመታት በላይ ሲደግፍ ከነበረው የኳልኮምም መስራች ከሆነው የቴክኖሎጂ ስራ ፈጣሪ ፍራንክሊን አንቶኒዮ ንብረት ነው።
በዚህ ጉልህ የፋይናንሺያል ማበልጸጊያ፣ SETI ከመሬት በላይ የማሰብ ችሎታ ያለው ህይወት የማግኘት ተልዕኮውን ለመጪዎቹ አመታት መቀጠል ይችላል። ኢንስቲትዩቱ ብዙ ታላላቅ ተልእኮዎችን ለመስራት እና የምርምር ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ከመሬት ውጭ ህይወት ፍለጋ ለማስፋፋት አቅዷል።
የአጽናፈ ዓለሙ ስፋት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የማሰብ ችሎታ ያለው ሕይወት በከዋክብት መካከል ሊኖር ይችላል ብለው እንዲያምኑ ቢመራም፣ ይህን ጽንሰ ሐሳብ የሚደግፉ ተጨባጭ ማስረጃዎች ገና አልተገኙም። ሆኖም፣ ይህ አዲስ የበጎ አድራጎት ስጦታ SETI ምርምራቸውን ከፍ ለማድረግ እና ሁሉንም የሰው ልጅ ሊጠቅሙ የሚችሉ አዳዲስ ግኝቶችን እንዲያካሂዱ ያደርጋቸዋል።
SETI የሬዲዮ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም የማሰብ ችሎታ ያለው ህይወት መኖሩን የሚጠቁሙ ምልክቶችን ኮስሞስን ለመቃኘት በውጫዊ ምርምር ግንባር ቀደም ሆኖ ቆይቷል። የምርምር ጥረታቸው በዩኒቨርሲቲዎች፣ እንደ ናሳ ባሉ የጠፈር ኤጀንሲዎች እና ሌሎች ድርጅቶች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ተቀላቅለዋል፣ በዚህም ምክንያት ህይወትን ለመደገፍ ተስማሚ ሁኔታዎች ያላቸውን ኤክስፖፕላኔቶች መለየትን የመሳሰሉ አስደሳች ግኝቶችን አስገኝተዋል።
የ200 ሚሊዮን ዶላር ስጦታው SETI ያሉትን ፕሮግራሞች ለማስፋት ያስችለዋል፣ ይህም ከምድር ውጭ ህይወት ፍለጋን ብቻ ሳይሆን እንደ አስትሮኖሚ፣ ኤክስፕላኔቶች፣ የአየር ንብረት እና አስትሮባዮሎጂ ባሉ ዘርፎች ላይ ምርምርን ያካትታል። ኢንስቲትዩቱ የድህረ ዶክትሬት ህብረት ለመመስረት፣ ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት፣ አለም አቀፍ አጋርነቶችን ለመመስረት እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የመመልከቻ ዘዴዎችን ለመፈተሽ አቅዷል።
ከምድራዊ ህይወት ውጭ የሆነ የመንግስት ማረጋገጫ ባይኖርም፣ የህዝቡ ፍላጎት ለኡፎዎች እና ከምድር በላይ የማሰብ ችሎታ ያለው ህይወት እያደገ መጥቷል። ኮንግረስ አሁን ማንነታቸው ያልታወቁ ያልተለመዱ ክስተቶች (UAP) እየተባለ የሚጠራውን ዩፎዎችን በንቃት እየዳሰሰ ነው፣ እና ናሳ እንኳን የ UAP ሪፖርቶችን የመመርመር ፍላጎቱን ገልጿል።
እንደ ፍራንክሊን አንቶኒዮ ባሉ በጎ አድራጊዎች ልግስና፣ SETI እጅግ አስደናቂ ምርምሩን ሊቀጥል እና በሳይንስ ውስጥ ካሉት በጣም ጥልቅ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን ለመመለስ አስተዋፅዖ ያደርጋል፡ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ብቻችንን ነን?
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
SETI ምንድን ነው?
SETI ከመሬት በላይ ኢንተለጀንስ ፍለጋን ያመለክታል። ከምድር በላይ የማሰብ ችሎታ ያለው ሕይወት መኖሩን የሚጠቁሙ ምልክቶችን ለማግኘት ኮስሞስን ለመቃኘት የተዘጋጀ ሳይንሳዊ ተቋም ነው።
SETI ከምድር ውጭ ህይወትን እንዴት ይፈልጋል?
የ SETI ተመራማሪዎች የማሰብ ችሎታ ያላቸውን ህይወት የሚጠቁሙ ከህዋ የሚመጡ ምልክቶችን ለመፈለግ የሬዲዮ ቴሌስኮፖችን ይጠቀማሉ። ከባዕድ ሰዎች መገናኘትን ሊጠቁሙ የሚችሉ ቅጦችን ወይም ያልተለመዱ ነገሮችን በመፈለግ እጅግ በጣም ብዙ ውሂብን ይመረምራሉ።
SETI በ200 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ምን ያደርጋል?
የበጎ አድራጎት ስጦታው SETI የምርምር ፕሮግራሞቹን እንዲያሰፋ፣ የድህረ ምረቃ እና የገንዘብ ድጎማዎችን እንዲያቋቁም፣ የትምህርት ፕሮግራሞችን እንዲያዳብር እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የመመልከቻ ዘዴዎችን እንዲመረምር ያስችለዋል። እንዲሁም የSETI ዋና ፕሮግራሞችን በቋሚነት ለመስጠት ያገለግላል።
ከመሬት ውጭ ሕይወት መኖሩን የሚያሳይ ማስረጃ አለ?
እስካሁን ተጨባጭ ማስረጃ ባይኖርም፣ የአጽናፈ ዓለሙን ስፋት እና ለመኖሪያ ምቹ ሁኔታዎች ስላላቸው ኤክስፖፕላኔቶች ያለው እውቀት እያደገ መምጣቱ ሳይንቲስቶች የማሰብ ችሎታ ያለው ሕይወት በከዋክብት መካከል ሊኖር እንደሚችል እንዲያምኑ አድርጓቸዋል።