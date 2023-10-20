አዲስ ጥናት Ultradense Asteroids ልዕለ ከባድ ንጥረ ነገሮችን ሊይዝ እንደሚችል ይጠቁማል

በቅርብ የተደረገ ጥናት እንዳረጋገጠው በስርዓተ-አእምሯችን ውስጥ ያሉ አንዳንድ ultraranse asteroids በምድር ላይ ታይተው የማያውቁ እጅግ በጣም ከባድ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ያቀፈ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አስትሮይድስ በፕላኔታችን ላይ ከሚገኙት ከተለመዱት ነገሮች በጣም የሚበልጥ መጠጋጋት ስላላቸው ስብስባቸው ልዩ እና ለሳይንቲስቶች ትኩረት የሚስብ ያደርገዋል።
አንዱ ምሳሌ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኘው Asteroid 33 Polyhymnia ነው። የ polyhymnia ጥግግት በጣም ከመጠን በላይ ስለሆነ በምድር ላይ ካለው ከማንኛውም ነገር ጋር ሊወዳደር አይችልም። ይህ ተመራማሪዎች እሱ እና ሌሎች ተመሳሳይ አስትሮይድስ በተለመደው ፊዚክስ ሊገለጹ የማይችሉ ያልተገኙ የቁስ ዓይነቶችን ሊያካትት ይችላል ብለው እንዲያምኑ አድርጓቸዋል።
በጆሃን ራፌልስኪ እና በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ባልደረቦቹ የተካሄደው ጥናቱ ያተኮረው በኮምፓክት ultradense ነገሮች (CUDOs) ላይ ነው። እነዚህ የስነ ፈለክ አካላት በምድር ላይ በጣም ጥቅጥቅ ያለ የተፈጥሮ ንጥረ ነገር ከሆነው ኦስሚየም የበለጠ የጅምላ እፍጋት አላቸው። ተመራማሪዎቹ እንደ ፖሊሂምኒያ ያሉ አስትሮይድስ ከ 118 በላይ የሆኑ የአቶሚክ ቁጥሮች ያላቸው ንጥረ ነገሮችን ሊያካትት እንደሚችል ሐሳብ አቅርበዋል, ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ነው.
በአውሮፓ ፊዚካል ጆርናል ፕላስ ለህትመት ተቀባይነት ያገኘው ጥናቱ እንደሚያመለክተው በአቶሚክ ቁጥሮች 164 ዙሪያ "የኑክሌር መረጋጋት ደሴት" ሊኖር ይችላል, ይህም እጅግ በጣም ከባድ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ. ምንም እንኳን ከአቶሚክ ቁጥር 118 በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች በአሁኑ ጊዜ በንድፈ ሃሳባዊ እና ያልተረጋጉ ቢሆኑም፣ የእነዚህ ንጥረ ነገሮች ጥግግት ከጊዜው ሰንጠረዥ የበለጠ እየጨመረ እንደሚሄድ ይጠበቃል።
በአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ያሉ አንዳንድ አስትሮይዶች ሊገኙ የማይችሉ ንጥረ ነገሮችን እንደያዙ ከተረጋገጠ፣ ወደፊት የማዕድን ተልዕኮዎች ኢላማዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በአሁኑ ጊዜ ያልተረጋጉ ወይም ያልተስተዋሉ ነገሮችን እንኳን ከራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ የማግኘት ዕድሉ አስደሳች ነው።
በማጠቃለያው ይህ ጥናት እጅግ በጣም ከባድ የሆኑ ንጥረ ነገሮች በ ultraense asteroids ውስጥ ሊኖሩ እንደሚችሉ አጉልቶ ያሳያል ይህም ስለ ስርዓታችን ስብጥር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ እና ለወደፊት አሰሳ እና ሃብት ለማውጣት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ምንጭ፡- ልዕለ ከባድ ንጥረ ነገሮች እና ultradense ጉዳይ፣ Springer