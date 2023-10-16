የጨለማ ጉዳይን ለማግኘት ፑልሳርስ ቁልፍ ናቸው?

አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ፑልሳርስ፣ በተለይም የተረፈው ፍላት፣ አክሽን በመባል የሚታወቁትን የጨለማ ቁስ አካላትን የመለየት ቁልፍ ሊይዙ ይችላሉ። በደካማ መስተጋብር የሚፈጥሩ ግዙፍ ቅንጣቶች (WIMPs) በብዛት ለጨለማ ቁስ እጩ ተደርገው የሚወሰዱ ሲሆኑ፣ አክሽን ሌላ ተወዳጅ አማራጭ ነው። በመጀመሪያ የተወሰኑ ውስብስብ ነገሮችን በቅንጥብ ፊዚክስ ለመቅረፍ ሀሳብ አቅርበው ነበር ፣ axions ዝቅተኛ-ጅምላ ፣ ከመደበኛ ቁስ ወይም ብርሃን ጋር ጠንከር ያለ መስተጋብር የማይፈጥሩ ፣ከዚህም የጨለማ ጉዳይ እጩ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን፣ ተፈታታኝ የሚሆነው በአክሲዮን መበስበስ ምክንያት የተፈጠረውን ብርሃን ወደ ፎቶኖች በመለየት ላይ ነው።
የታቀደው ጥናት በጠንካራ መግነጢሳዊ መስኮች የተከበበውን የኒውትሮን ኮከቦችን በ pulsars ላይ በማተኮር ቀሪውን የአክሲዮን ብርሃን የመለየት እድልን ይዳስሳል። ፑልሳሮች ከመግነጢሳዊ ምሰሶቻቸው ኃይለኛ የኃይል ምንጮችን ያመነጫሉ, በንድፈ ሀሳብ ወደ ብርሃን የሚበላሹ እጅግ በጣም ብዙ ዘንጎችን ያመነጫሉ. የጥናቱ ደራሲዎች በአክሲዮን መበስበስ ምክንያት የሚፈጠረውን የብርሃን መጠን ለመገመት ሞዴል ሠርተዋል እና በኃይለኛ የ pulsars በራዲዮ ብልጭታ ውስጥ ያለውን ገጽታ አስመስለዋል። ሞዴላቸውን በአቅራቢያው ካሉት 27 ፐልሳርሮች ምልከታ ጋር አወዳድረው ነበር ነገርግን ስለ አክሲዮኖች ምንም ማስረጃ አላገኙም።
የዚህ ጥናት ግኝቶች axions ጨለማ ጉዳይ ነው ብለው አያስቡም; በምትኩ, እነሱ እራሳቸው axions መኖሩን ይመረምራሉ. ባደረጉት ምልከታ መሰረት ተመራማሪዎቹ ከ10-8 ኤሌክትሮን ቮልት ወይም ከ10-5 ኤሌክትሮን ቮልት በላይ ክብደት ሊኖራቸው እንደማይችል በማግኘታቸው የአክሱን ብዛት መገደብ ችለዋል። ይህ የጅምላ ገደብ ስለ ቅንጣቢ ፊዚክስ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ነገር ግን የጨለማ ቁስ አካል ቅንጣቶችን ተፈጥሮ አሁንም አስቸጋሪ ያደርገዋል።
የጨለማ ቁስ ፍለጋው ቢቀጥልም ይህ ጥናት የ pulsarsን እምቅ አቅም እና የተረፈ ብርሃናቸው የአክሲዮንን እንቆቅልሽ በመግለጥ እና የጨለማ ቁስን ተፈጥሮ በራሱ ሊገልጥ እንደሚችል ያሳያል።
ምንጭ፡ Dion Noordhuis et al፣ “በPulsar Polar-Cap Cascades ውስጥ በተመረተው አክሽን ላይ ልብ ወለድ ገደቦች”፣ የአካል ግምገማ ደብዳቤዎች (2023)።
ምንጭ-አጽናፈ ዓለም ዛሬ
ጥቅስ፡ "ጨለማ ቁስ ለማግኘት ፑልሳርስ ቁልፍ ናቸው?" (2023፣ ኦክቶበር 16) ኦክቶበር 16 2023 ተሰርስሯል።