የአርክቲክ የአየር ሁኔታ ሳተላይት፡ በአርክቲክ የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ማሻሻል

በአርክቲክ የአየር ሁኔታ ትንበያ ላይ ለውጥ ለማምጣት እጅግ አስደናቂ ተልእኮ በመካሄድ ላይ ነው። በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የተገነባው የአርክቲክ የአየር ሁኔታ ሳተላይት በዚህ ክልል ውስጥ ትክክለኛ የአጭር ጊዜ ትንበያዎችን መረጃ እጥረት ለመፍታት ያለመ ነው። በ 36 ወራት ውስጥ በአዲስ የስፔስ አካሄድ የተሰራችው ሳተላይት አሁን ከስዊድን ኦኤችቢ ወደ ጀርመን ለተከታታይ ወሳኝ ሙከራዎች ተጓጓዘች።
በጂኦስቴሽነሪ እና በፖላር ምህዋር ውስጥ ያሉ ባህላዊ ሳተላይቶች ለአየር ሁኔታ ትንበያ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። ይሁን እንጂ ከጂኦስቴሽነሪ ሳተላይቶች እይታ እጥረት የተነሳ የአርክቲክ ውቅያኖስ ቁጥጥር በቂ አይደለም. የአርክቲክ የአየር ሁኔታ ሳተላይት ለ EPS-Sterna ህብረ ከዋክብት እንደ ምሳሌ የሚያገለግለው ያንን ለመለወጥ ነው።
የEPS-Sterna ተልእኮ በሦስት የምሕዋር አውሮፕላኖች ውስጥ የስድስት ማይክሮ ሳተላይቶች ህብረ ከዋክብትን በመመልከት በምድር ላይ ካሉት ቦታዎች ሁሉ የማያቋርጥ የሙቀት መጠን እና እርጥበት መረጃን ያቀርባል። ይህ ህብረ ከዋክብት በአርክቲክ ውስጥ የአጭር ክልል የአየር ሁኔታ ትንበያን ወይም 'አሁን መልቀቅን' እንዲሁም የአለም የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ለማሻሻል ያስችላል። የስድስት የማይክሮ ሳተላይቶች ስብስብ ሶስት ጊዜ ይሞላል.
የEPS-Sterna ተልዕኮ እውን ከመሆኑ በፊት፣ የአርክቲክ የአየር ሁኔታ ሳተላይት ፕሮቶታይፕ ውጤታማነቱን ማረጋገጥ አለበት። ሳተላይቱ በሁሉም የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ከፍተኛ ጥራት ያለው የእርጥበት መጠን እና የአየር ሙቀት ድምፆችን ለማቅረብ የተነደፈ ዘመናዊ ባለ 19 ቻናል መስቀል-ትራክ ስካን ማይክሮዌቭ ራዲዮሜትር ተጭኗል።
ሳተላይቱ በሳተላይት እና በሚስዮን መቆጣጠሪያ ማእከል መካከል ያለውን ግንኙነት ማረጋገጥን ጨምሮ ወሳኝ ሙከራዎችን አድርጓል። አሁን በጀርመን IABG የአካባቢ ጥበቃ ሙከራ ዘመቻ በማድረግ ላይ ይገኛል፣እዚያም ለሚነሳ ንዝረት፣ ጫጫታ እና በምህዋር ውስጥ ለደረሰው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ይጋለጣል። እነዚህን ሙከራዎች ሲያጠናቅቅ ሳተላይቱ በቫንደንበርግ ካሊፎርኒያ ወደሚገኘው የ SpaceX ማስወንጨፊያ ቦታ ከመወሰዱ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ምርመራ ወደ ስዊድን ወደ OHB ይመለሳል።
የአርክቲክ የአየር ሁኔታ ሳተላይት የሚጀመርበት ቀን ሰኔ 1፣ 2024 በፋልኮን 9 ሮኬት ላይ ነው። ከተሳካ፣ ይህ ተልእኮ በአርክቲክ እና ከዚያም በላይ የአየር ሁኔታ ትንበያ ችሎታዎችን በማሻሻል ረገድ ትልቅ ምዕራፍን ያሳያል።
በየጥ
የአርክቲክ የአየር ሁኔታ ሳተላይት ዓላማ ምንድን ነው?
የአርክቲክ የአየር ሁኔታ ሳተላይት ዓላማው በአሁኑ ጊዜ ትክክለኛ የአጭር ጊዜ መረጃ በሌለው በአርክቲክ የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ለማሻሻል ነው።
የ EPS-Sterna ህብረ ከዋክብት ምንድን ነው?
የEPS-Sterna ተልዕኮ በምድር ላይ ካሉት አካባቢዎች ሁሉ ተከታታይ የሙቀት መጠን እና እርጥበት መረጃን የሚያቀርብ፣ የአጭር ክልል የአየር ሁኔታ ትንበያን እና የአለም የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን የሚያሻሽል የስድስት ማይክሮ ሳተላይቶች ህብረ ከዋክብት ነው።
የአርክቲክ የአየር ሁኔታ ሳተላይት መቼ ይጀምራል?
ሳተላይቱ በሰኔ 1 ቀን 2024 በፋልኮን 9 ሮኬት ወደ ህዋ ልታጥቅ ነው ተብሏል።
ሳተላይቱ ለአየር ሁኔታ ትንበያ እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል?
ባለ 19 ቻናል ተሻጋሪ ቅኝት ማይክሮዌቭ ራዲዮሜትር የተገጠመለት ሳተላይቱ ከፍተኛ ጥራት ያለው የእርጥበት መጠን እና የሙቀት መጠን መረጃን በሁሉም የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ይሰበስባል፣ ይህም በአርክቲክ እና በአለም አቀፍ ደረጃ የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ትክክለኛነት ያሻሽላል።