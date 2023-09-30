ባዮሎጂካል ቅንጣቶች በአርክቲክ ክላውድ ምስረታ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ

ተመራማሪዎች በቅርቡ በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ ላይ ባደረጉት ጥናት እንደ የአበባ ብናኝ፣ ስፖሬስና ባክቴሪያ ያሉ ባዮሎጂካል ቅንጣቶች በአርክቲክ ደመና ውስጥ በረዶ እንዲፈጠር የሚያደርጉትን ጉልህ ሚና አሳይቷል። እነዚህ ግኝቶች ለአየር ንብረት ሳይንስ እና በፍጥነት እየተቀየረ ስላለው የአርክቲክ የአየር ጠባይ ያለን ግንዛቤ ጠቃሚ አንድምታ አላቸው።
ጥናቱ ኖርዌይ ውስጥ በስቫልባርድ በሚገኘው በዜፔሊን ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ ለበርካታ ዓመታት ተካሂዷል። ተመራማሪዎቹ በብርሃን መበታተን እና በ UV-induced fluorescence ላይ የሚመረኮዝ ኦፕቲካል ቴክኒኮችን በመጠቀም፣ ምንም እንኳን አነስተኛ ትኩረታቸው ቢኖርም እነዚህን ባዮሎጂያዊ ቅንጣቶች ለየብቻ መለየትና መቁጠር ችለዋል።
ተመራማሪዎቹ የእነዚህን ባዮሎጂካል ቅንጣቶች ወቅታዊ ተለዋዋጭነት መርምረዋል እና እንደ የበረዶ ሽፋን፣ የሙቀት መጠን እና የሜትሮሮሎጂ መለኪያዎች ካሉ ተለዋዋጮች ጋር ያለውን ትስስር ፈጥረዋል። በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እና እንደ አራቢቶል እና ማንኒቶል ያሉ ልዩ ንጥረ ነገሮችን በመለየት በተለያዩ ዘዴዎች ባዮሎጂያዊ ቅንጣቶች መኖራቸውን አረጋግጠዋል።
አራቢቶል እና ማንኒቶል በተለምዶ ረቂቅ ህዋሳት ውስጥ የሚገኙ የስኳር አልኮሆል ውህዶች ናቸው። እነዚህን ንጥረ ነገሮች በአየር ውስጥ መፈለግ የፈንገስ ስፖሮች መኖራቸውን ይጠቁማል, ይህም ከአካባቢው ምንጮች እና ከረጅም ርቀት የከባቢ አየር መጓጓዣ ሊመጣ ይችላል.
የበረዶ አስኳል ቅንጣቶችን መለካት እና ንብረቶቻቸውን መረዳት ፈታኝ ስራ ሆኖ ተገኝቷል። ተመራማሪዎቹ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በማጣሪያዎች ላይ ያሉ ቅንጣቶችን መሰብሰብን ጨምሮ ሁለት የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅመዋል, ከዚያም የላብራቶሪ ትንታኔ. በተጨማሪም ማጣሪያዎቹን ለተጨማሪ ማሞቂያ በማስገዛት የበረዶ ኒዩክሊየር ቅንጣቶችን የፕሮቲን ንጥረ ነገር መለየት ችለዋል።
እነዚህ ግኝቶች በአየር ንብረት ሳይንስ ላይ ጉልህ የሆነ እንድምታ አላቸው፣ ምክንያቱም በአየር ንብረት ሞዴሎች ውስጥ የኤሮሶል-ደመና መስተጋብርን ውክልና ሊያሻሽሉ ስለሚችሉ እና ከአንትሮፖጂካዊ የጨረር አስገድዶ ግምቶች ጋር የተዛመዱ ጥርጣሬዎችን ስለሚቀንስ።
በአጠቃላይ ጥናቱ በአርክቲክ ደመና አፈጣጠር ውስጥ ባዮሎጂካል ቅንጣቶች ስለሚጫወቱት ወሳኝ ሚና ብርሃን ፈንጥቋል። ይህንን ሂደት መረዳት በአርክቲክ የአየር ንብረት ለውጥ ያለውን ተፅእኖ በትክክል ለመተንበይ እና ለመረዳት አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ግንኙነቶች
- ዓመታት