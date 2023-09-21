ከመቼውም ጊዜ የተገኘው በጣም ጥንታዊው የእንጨት መዋቅር የላቁ ቅድመ አያቶች ነጥቦች

አርኪኦሎጂስቶች በዛምቢያ ካላምቦ ፏፏቴ ቢያንስ 476,000 ዓመታትን ያስቆጠረውን እጅግ ጥንታዊ የሆነ የእንጨት መዋቅር በቁፋሮ ተገኘ። ይህ ግኝት ቅድመ አያቶቻችን ቀደም ብለው ከሚያምኑት የበለጠ የላቁ እንደነበሩ ይጠቁማል። የመድረክ፣ የእግረኛ መንገድ ወይም ከፍ ያለ መኖሪያ ነው ተብሎ የሚታመነው የእንጨት መዋቅር በተለየ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀ እና ሁለት ትላልቅ እንጨቶችን አንድ ላይ ለማጣመር ጥቅም ላይ የሚውሉትን የድንጋይ መሳሪያዎች ያሳያል። ሽብልቅ እና መቆፈሪያን ጨምሮ የእንጨት መሳሪያዎች ስብስብም በቦታው ተገኝቷል።
አወቃቀሩ በፏፏቴዎች አቅራቢያ የሚገኝ ቋሚ መኖሪያ መስሎ ስለሚታይ ይህ ግኝት ቅድመ አያቶቻችን ዘላኖች ነበሩ የሚለውን አስተሳሰብ ይቃወማል። ለዓመታዊ የውኃ ምንጭ መኖሩ ዘመዶቻችን ቋሚ መዋቅሮችን ለማቀድ እና የመገንባት ችሎታ እንደነበራቸው ይጠቁማል. የጥናቱ መሪ አርኪኦሎጂስት ላሪ ባርሃም ግኝቱ የአባቶቻችንን የመለወጥ ችሎታ እና ረቂቅ አስተሳሰብ ያሳያል ሲል አጽንዖት ሰጥቷል። ብልህነታቸውን፣ ሃሳባቸውን እና ክህሎታቸውን ተጠቅመው ከዚህ በፊት ያልነበረ ነገር እንዲፈጥሩ ይጠቁማል።
በካላምቦ ፏፏቴ ያለው ከፍተኛ የውሃ መጠን የእንጨት መዋቅርን ለብዙ መቶ ዘመናት እንደጠበቀው ይታመናል. Luminescence dating, በተመራማሪዎቹ ጥቅም ላይ የዋለው አዲስ ዘዴ, የአወቃቀሩን ዕድሜ ገልጧል እና ከሆሞ ሳፒየንስ ዝግመተ ለውጥ በፊት እንደነበረ አረጋግጧል. ቀደምት የእንጨት ግንባታዎች ወደ 9,000 ዓመታት ገደማ የተቆጠሩ ናቸው, ይህ ግኝት የቀድሞ አባቶቻችንን አቅም በመረዳት ረገድ ትልቅ ጠቀሜታ አለው.
ይህ ግኝት የቅድመ አያቶቻችንን የግንዛቤ ችሎታዎች, እቅድ ማውጣትን, ምስላዊነትን እና ውስብስብ መዋቅሮችን የመፍጠር ችሎታን ያጎላል. ስለ መጀመሪያዎቹ ሰዎች አቅም እና የአኗኗር ዘይቤ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ግምቶች ይሞግታል። የአወቃቀሩን ዓላማና ተግባር ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ቢያስፈልግም፣ ቅድመ አያቶቻችን የላቀ አስተሳሰብ እና ችግር የመፍታት አቅም እንደነበራቸው ግልጽ ነው።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ (ጆርናል)