ከግማሽ ሚሊዮን ዓመታት በፊት ከእንጨት የተሠሩ የሰው ልጆች ሕንጻዎች በጥናት ተረጋግጧል

የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ እና የአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከግማሽ ሚሊዮን አመታት በፊት ሰዎች ከእንጨት የተሠሩ ሕንፃዎችን ይገነቡ እንደነበር የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። ቡድኑ በዛምቢያ ካላምቦ ፏፏቴ አርኪኦሎጂካል ቦታ ላይ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀ እንጨት ቆፍሯል፣ይህም ቢያንስ ከ476,000 ዓመታት በፊት የቆጠረ ሲሆን ይህም ከሆሞ ሳፒየንስ ዝግመተ ለውጥ በፊት ነው። በእንጨቱ ላይ የተቀረጹ የድንጋይ መሳሪያዎች የጥንት ሰዎች ሁለት ትላልቅ ግንዶችን ቀርጸው እንደተቀላቀሉት አንድ መዋቅር ምናልባትም መድረክን ወይም የመኖሪያ ቤቱን ክፍል እንደሚፈጥር የሚያሳይ ማስረጃ ነው።
ይህ ግኝት የድንጋይ ዘመን ሰዎች ዘላኖች ነበሩ የሚለውን የወቅቱን አመለካከት ይፈታተናል። ክልሉ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የውሃ ምንጭ እና የተትረፈረፈ ምግብ በማቅረብ እነዚህ ሰዎች እንዲሰፍሩ እና መዋቅሮችን እንዲገነቡ አስችሏቸዋል። የእንጨት ግንባታዎች ግኝት እነዚህ ቀደምት ሰዎች ከዚህ በፊት ያልነበረ ነገር ለመፍጠር የማሰብ ችሎታ፣ ምናብ እና ችሎታ እንደነበራቸው ያሳያል።
የምርምር ቡድኑ ግኝቶቹን ዕድሜ ለመወሰን አዲስ luminescence የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮችን ተጠቅሟል። ተመራማሪዎቹ በአካባቢው አሸዋ ውስጥ የሚገኙ ማዕድናት ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጡ መሆናቸውን ለመጨረሻ ጊዜ በመተንተን በግማሽ ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ እንጨቱን ማስቀመጥ ችለዋል. ይህ አዲስ የመተጫጨት ዘዴ የሰውን ልጅ ዝግመተ ለውጥ በመረዳት ረገድ ከፍተኛ አንድምታ ያለው ሲሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለመተዋወቅ ያስችላል።
በካላምቦ ወንዝ ላይ የሚገኘው የካላምቦ ፏፏቴ ቦታ በዛምቢያ ድንበር እና በታንዛኒያ ሩክዋ ክልል ላይ ይገኛል። በአርኪኦሎጂያዊ ጠቀሜታው የሚታወቅ ሲሆን በዩኔስኮ የዓለም ቅርስ መዝገብ ውስጥ እንዲካተት ታጭቷል። በቅርቡ የተገኙት ግኝቶች የቦታውን አስፈላጊነት የሚያጎሉ ሲሆን ተመራማሪዎች የተባበሩት መንግስታት የአለም ቅርስነት እውቅና መስጠታቸውን ይከራከራሉ።
ይህ ጥናት በዩኬ የኪነጥበብ እና የሰብአዊነት ጥናትና ምርምር ካውንስል የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው የሰፊው “የሰው ልጅ ጥልቅ ስርወ” ፕሮጀክት አካል ነው። በድንጋይ ዘመን የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ እንዴት እንደዳበረ ለመመርመር ያለመ ነው። ፕሮጀክቱ ከዛምቢያ ብሔራዊ ቅርስ ጥበቃ ኮሚሽን፣ ሊቪንግስቶን ሙዚየም፣ ሞቶ ሞቶ ሙዚየም እና ሉሳካ ከሚገኘው ብሔራዊ ሙዚየም ጋር ትብብርን ያካትታል። ተመራማሪዎቹ በካላምቦ ፏፏቴ ቦታ ላይ ከውሃ ከተሞላው አሸዋ ተጨማሪ አስደሳች ግኝቶች እንደሚወጡ ይገምታሉ.