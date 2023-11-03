አፖሎ 13 ጀግና ቲኬ በ87 አመታቸው ከዚህ አለም በሞት ተለዩ

በአፖሎ 13 ተልዕኮ ውስጥ ወሳኝ ሚና የተጫወተው ታዋቂው የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ቶማስ ኬ “ቲኬ” ማቲንሊ በ87 አመቱ ከዚህ አለም በሞት ተለየ። የማቲንሊ ችግር ፈቺ ከመሬት ቁጥጥር የተደረገው ጥረት የተልእኮውን በሰላም ወደነበረበት ለመመለስ ረድቷል። ሠራተኞች.
የዩኤስ የባህር ኃይል ፓይለት ሆኖ ስራውን የጀመረው ማቲንሊ በመጀመሪያ ለአፖሎ 13 በረራ የትእዛዝ ሞጁል አብራሪ ሆኖ ተመድቦ ነበር። ነገር ግን፣ ለኩፍኝ በሽታ ሊጋለጥ ስለሚችል፣ ከመጀመሩ 72 ሰዓታት በፊት ከተልዕኮው ተወግዷል። ያልታሰበ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ የማቲንሊ ችሎታዎች በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ ማንም አያውቅም።
ወደ ጨረቃ በሚወስደው መንገድ ላይ ፍንዳታ የጠፈር መንኮራኩሯን ክፉኛ ተጎዳ። እንደ እድል ሆኖ ህመሙን ያልያዘው ማቲንሊ በፍጥነት ወደ ሚሽን ቁጥጥር ሄዶ ስልጣኑን የሚጠብቁ ሂደቶችን ለማዘጋጀት በትጋት ሰራ። እነዚህ ሂደቶች በመጨረሻ የተጎዳው ተሽከርካሪ በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ከባቢ አየር እንዲገባ አስችሏቸዋል፣ ይህም የጠፈር ተመራማሪዎች ጄምስ ሎቭል፣ ጃክ ስዊገርት እና ፍሬድ ሃይዝ ህልውናን አረጋግጠዋል።
የማቲንሊ ጀግንነት በአፖሎ 13 ተልዕኮ በኋላ በ1995 በተከበረው “አፖሎ 13” ፊልም ላይ ታይቷል፣ እሱም በተዋናይ ጋሪ ሲኒሴ ተሳልቷል። ፊልሙ ሰራተኞቹ ያጋጠሟቸውን ጥንካሬ እና ተግዳሮቶች ቢይዝም፣ የማትሊ የእውነተኛ ህይወት ጥረቶች በሰላም እንዲመለሱ ትልቅ እገዛ አድርጓል።
በሙያ ዘመኑ ሁሉ፣ማቲንሊ ለጠፈር ምርምር ማበርከቱን ቀጥሏል። በአፖሎ 16 ተልዕኮ የትእዛዝ ሞጁል አብራሪ ሆኖ አገልግሏል እና በኋላም በሁለት የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮዎች የጠፈር መንኮራኩር አዛዥ በመሆን አገልግሏል።
ቶማስ ኬ “ቲኬ” ማቲንሊ ለናሳ እና ለጠፈር ምርምር ያበረከቱት አስተዋፅዖ ዘላቂ የሆነ ተፅዕኖን ጥሏል። የእሱ ችግር የመፍታት ችሎታዎች የጠፈር ተመራማሪዎችን የሚገልጸውን የብልሃት እና የቁርጠኝነት መንፈስ አሳይተዋል። የማቲትሊ ቅርስ የወደፊት የሕዋ አሳሾችን ማነሳሳቱን ይቀጥላል።
ምንጮች:
[Phys.org](https://phys.org/news/2023-11-apollo-astronaut-thomas-mattingly-dies.html)
በየጥ
ቶማስ ኬ “ቲኬ” ማቲንሊ ማን ነበር?
ቶማስ ኬ “ቲኬ” ማቲንሊ በአፖሎ 13 ተልዕኮ ውስጥ ጉልህ ሚና የተጫወተ እና በስራው ዘመን ሁሉ ለጠፈር ምርምር ትልቅ አስተዋፅዖ ያደረገ ታዋቂ የናሳ ጠፈርተኛ ነበር።
በአፖሎ 13 ተልዕኮ ውስጥ የማቲንሊ ሚና ምን ነበር?
Mattingly በመጀመሪያ ለአፖሎ 13 ተልዕኮ የትዕዛዝ ሞጁል አብራሪ ሆኖ ተመድቦ ነበር ነገርግን ለኩፍኝ በሽታ መጋለጥ ምክንያት መሬት ላይ ወድቋል። ነገር ግን፣ ችግር ፈቺ ጥረቶቹ ከመሬት ቁጥጥር ጀምሮ የተልእኮው ሰራተኞች በሰላም ወደነበሩበት እንዲመለሱ ለማድረግ ወሳኝ ነበሩ።
ለአፖሎ 13 መርከበኞች በሰላም እንዲመለሱ ማቲንሊ አስተዋጾ ያደረገው እንዴት ነው?
የጠፈር መንኮራኩሯ በፍንዳታ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባት በኋላ፣ ማትሊ ከመሬት መቆጣጠሪያ ኃይልን ለመቆጠብ የሚያስችሉ ሂደቶችን ፈጠረ። እነዚህ አካሄዶች የተጎዳው ተሽከርካሪ በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ከባቢ አየር እንዲገባ ለማስቻል የጠፈር ተጓዦችን ህልውና ለማረጋገጥ አጋዥ ነበሩ።
Mattingly በምን ሌሎች ተልእኮዎች ውስጥ ተሳትፏል?
ከአፖሎ 13 ተልዕኮ በተጨማሪ ማቲንሊ በአፖሎ 16 ተልዕኮ የትእዛዝ ሞጁል አብራሪ ሆኖ አገልግሏል እና በኋላም በሁለት የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮዎች የጠፈር አውሮፕላን አዛዥ በመሆን አገልግሏል።
ማቲንሊ በጠፈር ፍለጋ ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
የማቲንሊ ለናሳ እና ለጠፈር ምርምር ያበረከቱት አስተዋፅኦ የጠፈር ተመራማሪዎችን የሚገልፅ የብልሃት እና የቁርጠኝነት መንፈስ አሳይቷል። የእሱ ችግር የመፍታት ችሎታዎች እና ቁርጠኝነት የወደፊቱን የጠፈር ተመራማሪዎች ትውልድ ማነሳሳቱን ቀጥሏል።