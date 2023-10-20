አዲስ የተገኘ አስትሮይድ ምድርን በቅርብ ሊያልፍ ነው።

በቅርብ ዓመታት ውስጥ የአስትሮይድ ተጽእኖ ለዳይኖሰርስ መጥፋት ዋነኛው መንስኤ እንደሆነ በሰፊው ተቀባይነት አግኝቷል. ይህንን የመጥፋት ክስተት የሚያብራራ የአልቫሬዝ መላምት ፣ አንድ አስትሮይድ ከ65 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ከምድር ጋር በመጋጨቱ በርካታ የዳይኖሰር ዝርያዎችን ለማጥፋት እንደደረሰ ይጠቁማል። ለዚህ ፅንሰ-ሀሳብ ደጋፊ ማስረጃዎች በሜክሲኮ ዩካታን ባሕረ ገብ መሬት ስር የሚገኘው ቺክሱሉብ ክራተር በመባል የሚታወቀው የተፅዕኖ ቋጥኝ መገኘቱን ያጠቃልላል። እንደ መላምት ከሆነ፣ የአስትሮይድ ተጽእኖ ከፍተኛ ማዕበልን ያስነሳ እና 140 ኪ.ሜ ስፋት ያለው ጉድጓድ ይፈጥር ነበር። ፍርስራሾች ወደ ህዋ ተጥለው በኑክሌር ክረምት በሚመስል ሁኔታ ምድርን ይሸፍናሉ፣ ይህም በመጨረሻ የዳይኖሰሮች መጥፋት ያስከትላል።
በቅርብ ጊዜ በተፈጠረ ሁኔታ፣ በምድር ላይ ያሉ ነገሮችን የመከታተል ኃላፊነት ያለው የናሳ መከላከያ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት (ፒዲኮ)፣ ዛሬ በመሬት በኩል በቅርበት ያልፋል ተብሎ በሚጠበቀው አስትሮይድ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። Asteroid 2023 UH በ NASA's Near-Earth Object Studies (CNEOS) የተሰየመው ይህ አለት በኦክቶበር 2.5 ወደ ፕላኔታችን 20 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደምትገኝ ተነግሯል። በሰዓት፣ በኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳኤል (ICBM) ፍጥነት አይናፋር።
የአፖሎ የአቅራቢያ አስትሮይድ ቡድን አባል የሆነው፣ አስትሮይድ 2023 ዩኤች ከምድር ምህዋር ጋር የሚገናኙ እና ከምድር ምህዋር የሚበልጡ ከፊል-ዋና መጥረቢያዎች ያሉት የጠፈር አለቶች ክፍል ነው። እነዚህ አስትሮይድ የተሰየሙት እ.ኤ.አ. በ1862 በጀርመናዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ካርል ሬይንሙት በ1930ዎቹ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው አፖሎ አስትሮይድ ነው።
ናሳ አስትሮይድ 2023 ዩኤች መጠንን በሚመለከት መረጃ አቅርቧል፣ በመጠን መጠኑ አነስተኛ በመሆኑ 'ለአደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድ' ተብሎ ከመመደብ ያነሰ መሆኑን ገልጿል። በ52 እና 118 ጫማ ስፋት መካከል ያለው ይህ አስትሮይድ በመጠን ከአውሮፕላን ጋር ሊወዳደር ይችላል።
በተጨማሪም፣ ሁለት ተጨማሪ አስትሮይድ፣ Asteroid 2023 TK15 እና Asteroid 2020 UR፣ እንዲሁ ዛሬ በመሬት በኩል እንደሚያልፉ ይጠበቃል፣ Asteroid 2023 UHን በቅርብ አቀራረቡ ይቀላቀላሉ።
ምንጮች:
አልቫሬዝ መላምት፡ ሳይንሳዊ መግባባት
- Chicxulub Crater: ሳይንሳዊ ስምምነት
– የናሳ መከላከያ ማስተባበሪያ ቢሮ (PDCO)፡ የናሳ ድረ-ገጽ
- የምድር ቅርብ የነገር ጥናት ማዕከል (CNEOS)፡ የናሳ ድር ጣቢያ