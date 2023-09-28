ሌላ የቅርብ ጥሪ፡ አስትሮይድ 2023 SW6 ወደ ምድር ቀረበ

ትናንት ከ Asteroid 2023 SF6 ጋር የተፈጠረውን ግጭት በጠባቡ ካመለጠው በኋላ፣ ምድር እንደገና ከአስትሮይድ ጋር የመቀራረብ እድል ገጥሟታል። የናሳ የፕላኔቶች መከላከያ ማስተባበሪያ ቢሮ (PDCO) ወደ ፕላኔታችን በጣም ቅርብ ይሆናል ተብሎ ስለሚጠበቀው አስትሮይድ 2023 SW6 አቀራረብ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል።
የተፅዕኖ ስጋት ባይኖርም ፣ አስትሮይድ በ28 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በማለፍ በሴፕቴምበር 1.3 ወደ ምድር ቅርብ አቀራረብን ያደርጋል። በሰአት በግምት 42,755 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ይህ የጠፈር አለት በ2013 በሩሲያ ከተማ ላይ በተከሰከሰበት ወቅት ከፍተኛ ጉዳት ካደረሰው የቼልያቢንስክ አስትሮይድ ጋር ተመሳሳይ ነው።
ከናሳ የተገኘው ግምት አስትሮይድ 2023 SW6 በግምት 57 ጫማ ስፋት ያለው ሲሆን ይህም መጠኑ ከትንሽ ቤት ጋር ሊወዳደር ይችላል። በ1862ዎቹ በተገኘዉ 1930 አፖሎ አስትሮይድ ስም የተሰየመዉ የአፖሎ የአቅራቢያ አስትሮይድ ቡድን ነዉ። እነዚህ አስትሮይድ በመዞሪያቸው የምድርን መንገድ ያቋርጣሉ።
የሚገርመው፣ ይህ የአስቴሮይድ 2023 SW6 ወደ ምድር የቀረበ አቀራረብ የመጀመሪያው ነው። የናሳ የአነስተኛ አካል ዳታቤዝ ፍለጋ እንደሚያሳየው አስትሮይድ በቅርብ ጊዜ ወደ ፕላኔታችን በጣም ቅርብ እንደማይሆን ያሳያል።
ከፕላኔቶች መከላከያ አንፃር፣ የአልቫሬዝ መላምት የአስትሮይድ ተጽእኖ ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ላይ ብርሃን ያበራል። እ.ኤ.አ. በ1980 በሉዊስ እና ዋልተር አልቫሬዝ የቀረበ ይህ መላምት ከ65 ሚሊዮን አመታት በፊት የተከሰተው የአስቴሮይድ ጥቃት የዳይኖሰሮች መጥፋት ምክንያት መሆኑን ያሳያል። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በፀሐይ ስርዓታችን ውስጥ ትልቁ ፕላኔት ጁፒተር አስትሮይድን ከመጀመሪያው አቅጣጫ ወደ ምድር በማዞር ረገድ ሚና ተጫውታ ሊሆን ይችላል።
የፊዚክስ ሊቅ ብሪያን ኮክስ እንደሚለው፣ የጁፒተር የስበት ኃይል የአስትሮይድን አቅጣጫ በመቀየር ከፕላኔታችን ጋር ወደ ግጭት ጎዳና ይመራ ነበር። ጁፒተር በሶላር ሲስተም ውስጥ ያለው ጉልህ ተፅእኖ ፈጣሪ እና አጥፊ በመሆን ኃይሉን ያጎላል።
ምንጮች:
- የናሳ የፕላኔቶች መከላከያ ማስተባበሪያ ቢሮ (PDCO)
- የናሳ አነስተኛ አካል ዳታቤዝ ፍለጋ