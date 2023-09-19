በአንታርክቲካ ያለው አስደንጋጭ የባህር በረዶ መቀነስ በአለም ሙቀት መጨመር ላይ ስጋት ይፈጥራል

በክረምቱ ወቅት በአንታርክቲካ ዙሪያ ያለው የባህር በረዶ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን የሳተላይት መረጃ አመልክቷል፣ ይህም ቀደም ሲል የአለም ሙቀት መጨመርን የመቋቋም አቅም አለው ተብሎ ለነበረው ክልል አሳሳቢ አዝማሚያ አሳይቷል። ይህ ክስተት ሳይንቲስቶችን አስደንግጧቸዋል፣ እንደ ሪከርድ ሞቃታማ ውቅያኖሶች፣ የውቅያኖስ ሞገድ እና የንፋስ ለውጦች እና የኤልኒኖ ክስተት ያሉ ምክንያቶች ጥምረት ለውድቀቱ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለዋል።
የአንታርክቲካ ሰፊ የበረዶ ሽፋን የፀሐይን ኃይል በማንፀባረቅ እና በዙሪያው ያለውን ውሃ በማቀዝቀዝ የምድርን ሙቀት በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ሆኖም አንታርክቲካ በረዶዋን ማጣቷን ከቀጠለች፣ የምድር ማቀዝቀዣ ዘዴ ወደ ሙቀት ምንጭነት ልትሸጋገር ትችላለች። በአሁኑ ወቅት በአንታርክቲክ ውቅያኖስ ላይ ያለው የባህር በረዶ ሽፋን ከ17 ሚሊዮን ካሬ ኪሎ ሜትር ያነሰ ሲሆን ይህም ከተለመደው የሴፕቴምበር አማካይ 1.5 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ያነሰ ሲሆን ለክረምቱ የበረዶ ሽፋን ካለፈው ዝቅተኛ ደረጃ ዝቅተኛ ነው። የጎደለው የበረዶ ቦታ ከብሪቲሽ ደሴቶች በአምስት እጥፍ የሚበልጥ ሲሆን በፕላኔታችን የአየር ንብረት ላይ ብዙ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል።
የሳይንስ ሊቃውንት ይህ የባህር በረዶ በአንታርክቲካ እና በአለም አቀፍ የአየር ንብረት ላይ ስላለው ተጽእኖ ያሳስባቸዋል. በብሔራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማእከል የባህር በረዶን የሚቆጣጠሩት ዶክተር ዋልተር ሜየር በባህር በረዶ ውስጥ ጉልህ የሆነ የማገገም ተስፋ የላቸውም። ምንም እንኳን የዘንድሮው የባህር በረዶ የቀነሰውን ትክክለኛ ምክንያት መረዳቱ እንቆቅልሽ ሆኖ ቢቆይም፣ የባህር ላይ ዝቅተኛ የበረዶ መጠን ከፍተኛ የአለም እና የውቅያኖስ ሙቀት መጠን በተመዘገበበት አመት ወሳኝ አመላካች ተደርጎ ይወሰዳል። የአንታርክቲካ ተጋላጭነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየታየ መሆኑን ባለሙያዎች ይከራከራሉ።
ሳይንቲስቶች በአንታርክቲካ እና በአለም አቀፍ የአየር ንብረት ላይ ያለውን ተጽእኖ ከማጥናት በተጨማሪ እየጠፋ ላለው የክረምት በረዶ ምክንያት የሆኑትን ምክንያቶች የበለጠ ለመረዳት ምርምር እና ምልከታ እያደረጉ ነው። ያልተለመደው ሞቃታማ ውቅያኖሶች፣ የውቅያኖስ ሞገድ ለውጦች እና የአንታርክቲክ የሙቀት መጠንን የሚነኩ ነፋሶች ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ ተብሎ ይታመናል። በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ እየተስፋፋ ያለው የኤልኒኖ የአየር ሁኔታ የባህር ላይ በረዶን በመቀነስ ረገድ ሚና ሊጫወት ይችላል፣ ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ በአንጻራዊ ሁኔታ ደካማ ቢሆንም።
በአንታርክቲካ ያለው የባህር በረዶ መቀነስ በአካባቢው ላይ ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ የባህር ዳርቻ ማህበረሰቦች ላይ ከፍተኛ አደጋን ይፈጥራል። በመሬት በረዶ መጥፋት ምክንያት የባህር ከፍታ መጨመር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ወደሚያስፈራራ አውሎ ንፋስ ሊያመራ ይችላል። በአንታርክቲካ የበረዶ ንጣፎች ላይ የሚከሰቱ ለውጦች ከተገመቱት እጅግ የከፋ ሁኔታዎች ጋር ይጣጣማሉ፣ ይህም የአለም ሙቀት መጨመርን እና በፕላኔታችን ስስ ስነ-ምህዳሮች ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ አፋጣኝ ሁኔታን ያሳያል።
ምንጮች:
- ብሔራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል
– ቢቢሲ ዜና