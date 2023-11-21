አዲስ ጥናት ከአንታርክቲክ ኦዞን ቀዳዳ በስተጀርባ ያሉ ውስብስብ ነገሮችን ያሳያል

የኦታጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ባለፉት 18 ዓመታት ውስጥ በአንታርክቲካ የኦዞን ጉድጓድ ውስጥ ስለተከሰቱት ለውጦች አጠቃላይ ትንታኔ አድርገዋል። ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተሰኘው ጆርናል ላይ የወጣው ጥናቱ የኦዞን ጉድጓድ ስፋትና ጥልቀት እንዲሁም ለመፈጠር አስተዋፅዖ ስላደረጉ ነገሮች አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል።
የኦዞን መመናመን በዋነኛነት በክሎሮፍሎሮካርቦኖች (CFCs) ምክንያት ነው ከሚለው ከዚህ ቀደም ከታመነው በተቃራኒ ሌሎች ውስብስብ ነገሮችም ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ መሆናቸውን ነው ጥናቱ ያመለከተው። መሪዋ ደራሲ ሃና ኬሴኒች በበኩሏ ከሁለት አስርት አመታት በፊት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በኦዞን ክምችት ውስጥ ያለው የኦዞን ክምችት በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ይህ የኦዞን ጠብታ ከአንታርክቲካ በላይ ባለው የዋልታ አዙሪት ላይ በሚደርሰው የአየር ለውጥ ምክንያት ሊሆን ይችላል።
ግኝቶቹ "የኦዞን ጉዳይ" ሙሉ በሙሉ ተፈትቷል የሚለውን ሀሳብ ይቃወማሉ. ኬሴኒች በደቡብ ንፍቀ ክበብ የአየር ሁኔታ ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ስለሚያሳድር የኦዞን ተለዋዋጭነትን የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል. የኦዞን ቀዳዳ ከከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ጋር ያለው መስተጋብር በአውስትራሊያ በቅርብ ጊዜ በተከሰተው የጫካ እሳት ውስጥ ሚና እንዳለው ይታመናል፣ እና ተፅዕኖው በቅርቡ ወደ ኒውዚላንድ ሊደርስ ይችላል የሚል ስጋት አለ።
እ.ኤ.አ. በ 1987 የተተገበረው የሞንትሪያል ፕሮቶኮል የኦዞን ቅነሳ ኬሚካሎችን አመራረት እና አጠቃቀምን በመቆጣጠር ረገድ ውጤታማ ሆኗል ። ይሁን እንጂ ይህ አዲስ ምርምር የኦዞን ቀዳዳ በሚፈታበት ጊዜ ተጨማሪ ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል. የኦዞን ሽፋን የምድር የአየር ንብረት ስርዓት ወሳኝ አካል እንደመሆኑ መጠን ስለ ተለዋዋጭነቱ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ማግኘት የወደፊት የአካባቢ ተግዳሮቶችን ለመተንበይ እና ለመቀነስ አስፈላጊ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
የሞንትሪያል ፕሮቶኮል ምንድን ነው?
የሞንትሪያል ፕሮቶኮል የኦዞን ንብርብርን ለመከላከል የተነደፈ ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው የኦዞን መጥፋትን የሚያበላሹ ንጥረ ነገሮችን ማምረት እና ፍጆታን በማቆም።
የኦዞን ጉድጓድ እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
የኦዞን ቀዳዳ በዋነኝነት የሚፈጠረው እንደ ክሎሮፍሎሮካርቦን (ሲኤፍሲ) ያሉ ሰው ሰራሽ ኬሚካሎች በመኖራቸው በስትሮስፌር ውስጥ ያሉ የኦዞን ሞለኪውሎችን የሚያጠፉ ናቸው።
የኦዞን ቀዳዳ በአየር ንብረት ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
የኦዞን ቀዳዳ በከባቢ አየር ተለዋዋጭነት እና በአየር ንብረት ሁኔታ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል, ይህም የንፋስ ሁኔታን እና የገጽታ የአየር ሁኔታን ጨምሮ. እነዚህ ለውጦች በአየር ሁኔታ እና በስርዓተ-ምህዳር ላይ አካባቢያዊ እና አለምአቀፍ ተጽእኖ ሊኖራቸው ይችላል.