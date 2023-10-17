አዲስ ጥናት በአንታርክቲካ የበረዶ መደርደሪያ ላይ ከፍተኛ ቅናሽ አሳይቷል።

በESA's Earth Observation Science for Society ፕሮግራም የተደገፈ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው 40% የአንታርክቲካ የበረዶ መደርደሪያ ባለፉት 25 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ቅናሽ አሳይቷል። ይህ አስደንጋጭ ግኝት የአየር ንብረት ለውጥ በደቡባዊ አህጉር ላይ እያስከተለ ያለውን ተፅዕኖ ያሳያል።
የበረዶ መደርደሪያዎች የበረዶውን ፍሰት ወደ ውቅያኖስ ውስጥ በማዘግየት የአንታርክቲካ የበረዶ ግግርን በማረጋጋት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ይሁን እንጂ እነዚህ የበረዶ መደርደሪያዎች እየቀነሱ ሲሄዱ ከበረዶው ላይ የሚደርሰው የበረዶ ብክነት መጠን እየጨመረ በመምጣቱ ለዓለማችን የባህር ከፍታ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል.
በሊድስ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት የተመራው የምርምር ቡድኑ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ 100,000 የሳተላይት ራዳር ምስሎችን ተንትኗል። በአንታርክቲካ ዙሪያ ካሉት 162 የበረዶ መደርደሪያዎች ውስጥ 71 ያህሉ መጠኑ በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን አረጋግጠዋል። በጥቅሉ፣ እነዚህ እየቀነሱ የሚሄዱ የበረዶ መደርደሪያዎች ወደ 67 ትሪሊዮን ቶን የሚጠጋ ቅልጥ ውሃ ወደ ውቅያኖስ ውስጥ ለቀዋል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው በአንታርክቲካ ምዕራባዊ ክፍል ለሞቅ ውሃ የተጋለጠ የበረዶ መደርደሪያዎቹ በፍጥነት መሸርሸር ችለዋል። በአንፃሩ ፣በባህሩ ዳርቻ በቀዝቃዛ ውሃ የሚጠበቀው የምስራቃዊው አጋማሽ አነስተኛ የበረዶ ብክነት አጋጥሞታል።
በጥናቱ ወቅት ከፍተኛ ኪሳራ ከደረሰባቸው የበረዶ መደርደሪያዎቹ መካከል 1.9 ነጥብ 1.3 ትሪሊየን ቶን በረዶ ያጣው ጌትዝ አይስ ሼልፍ እና 1.2 ነጥብ XNUMX ትሪሊየን ቶን የበረዶ ኪሳራ ያጣው የፓይን አይስላንድ አይስ መደርደሪያ ይገኙበታል። በሌላ በኩል የአሜሪ አይስ መደርደሪያ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ በመቀመጡ XNUMX ትሪሊየን ቶን በረዶ አግኝቷል።
ተመራማሪዎቹ የበረዶ መደርደሪያዎቹ ግማሽ ያህሉ የማገገም ምልክት አለማሳየታቸውን አስገርሟቸዋል፣ ይህም በአጭር ጊዜ መቀነስ እና በዝግታ ማደግ ከጠበቁት በተቃራኒ ነው። በሊድስ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር ቤንጃሚን ዴቪሰን በግኝቶቹ ላይ አስተያየታቸውን ሲሰጡ “ብዙ የበረዶ መደርደሪያዎች በጣም ተበላሽተዋል ፣ 48 ቱ በ 30 ዓመታት ውስጥ ብቻ ከ 25% በላይ የመጀመሪያ ደረጃቸውን አጥተዋል ። ይህ ደግሞ አንታርክቲካ በአየር ንብረት ሙቀት መጨመር ምክንያት እየተቀየረች መሆኗን የሚያሳይ ተጨማሪ ማስረጃ ነው።
የዋልታ አካባቢን በመከታተል ረገድ እንደ አውሮፓው Copernicus Sentinel-1 ሚሽን እና የESA's CryoSat የመሳሰሉ ራዳር መሳሪያዎች የታጠቁ ሳተላይቶች ለዚህ ጥናት መረጃ በማቅረብ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። እነዚህ ሳተላይቶች ሳይንቲስቶች የበረዶውን ከፍታ ለውጦችን ለመለካት እና ትክክለኛ የበረዶ መጠን ለውጦችን ለማስላት ፈቅደዋል.
የዚህ ጥናት ውጤቶች የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖዎች ለመቅረፍ ዓለም አቀፋዊ እርምጃዎችን አጣዳፊ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል. የአንታርክቲካ የበረዶ መደርደሪያ እየቀነሰ ሲሄድ፣ ለዓለም አቀፉ የባሕር ደረጃ እና የውቅያኖስ ዝውውር ሥርዓት የሚያስከትለው መዘዝ አስከፊ ሊሆን ይችላል።
ምንጮች:
– የኢዜአ የመሬት ምልከታ ሳይንስ ለማህበረሰብ ፕሮግራም
- የሊድ ዩኒቨርሲቲ
- የሳይንስ እድገት ጆርናል