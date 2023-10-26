ከአንታርክቲካ የበረዶ ሉህ በታች ያለውን ስውር ዓለም ማሰስ

የሳይንስ ሊቃውንት በአንታርክቲካ ግዙፍ የበረዶ ንጣፍ ስር ተደብቀው የሚገኙትን ጥንታዊ ሚስጥሮች ለማጋለጥ ያልተለመደ ፍለጋ ጀምረዋል። በሳተላይት ምልከታ እና በበረዶ ውስጥ በሚያስገባ ራዳር አማካኝነት በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ስለነበረው ድብቅ ዓለም ጠቃሚ ግንዛቤን አግኝተዋል።
ሰፊ በሆነው የምስራቅ አንታርክቲካ ዊልክስ ላንድ ክልል አስደናቂ የሆነ ግኝት ተገኘ። በጥንታዊ ወንዞች የተቀረጹ ሰፋፊ ሸለቆዎች እና ሸለቆዎች ተገለጡ, ይህም የበረዶ ግግር ቅድመ ሁኔታን ያሳያል. ከቤልጂየም ወይም ከሜሪላንድ ግዛት ጋር የሚወዳደር አካባቢን የሚሸፍነው ይህ አስደናቂ መሬት ቢያንስ 14 ሚሊዮን አመታትን ያስቆጠረ ሲሆን ይህም ከ 34 ሚሊዮን አመታት በፊት አንታርክቲካ ከመቀዝቀዙ በፊት ነው።
በዱራም ዩኒቨርሲቲ የግላሲዮሎጂ ፕሮፌሰር እና የጥናቱ ተባባሪ መሪ የሆኑት ዶ/ር ስቱዋርት ጃሚሶን ይህንን ግኝት “ያለፈው ቅፅበት” ሲሉ ገልፀውታል። የመልክዓ ምድሩ ገፅታዎች በጥንት ጊዜ በጣም ሞቃታማ የአየር ጠባይ መኖሩን ይጠቁማሉ, ምናልባትም እንደ የአሁኗ ፓታጎኒያ ያሉ ክልሎችን ሊመስሉ ይችላሉ.
በጥናቱ አካባቢ የተገኘው ቅሪተ አካል ስለ ጥንታዊ የዘንባባ ዛፍ የአበባ ዱቄት ማስረጃ ቢሆንም፣ በአንድ ወቅት በዚህ አካባቢ ይኖሩ ስለነበሩ የተለያዩ የዱር እንስሳት የተወሰነ መረጃ አሁንም ውስን ነው።
ከ2.2 ኪሎ ሜትር እስከ 3 ኪሎ ሜትር ውፍረት ካለው የበረዶ ግግር በታች፣ ከማርስ ወለል ያነሰ ግንዛቤ የሌለው ሚስጥራዊ መሬት አለ። ተመራማሪዎች በደለል ውስጥ የሚገኙትን ዋና ናሙናዎች ለማውጣት በበረዶ ውስጥ መቆፈር የጥንታዊ ዕፅዋትና የእንስሳት ቅሪቶችን ለማግኘት በር እንደሚከፍት እና ስለ አንታርክቲክ ዝግመተ ለውጥ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን እንደሚያገኝ ጠቁመዋል።
ይህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ጥናት ዘመናዊ የሳተላይት ምልከታዎችን እና በበረዶ ውስጥ የሚገቡ የራዳር መረጃዎችን ከበረራ በረራዎች የተሰበሰበ ሲሆን ይህም ቀደም ሲል ከአንታርክቲካ በረዷማ ወለል በታች ከተገኙት ግኝቶች የተለየ የተቀበረ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ አሳይቷል። በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ይህ የመሬት ገጽታ የወንዞች ፍሰት፣ የቴክቶኒክ እንቅስቃሴ እና የበረዶ ግግርን ጨምሮ በተለያዩ የጂኦሎጂ ሂደቶች የተቀረፀ ለውጥ አድርጓል።
የአንታርክቲካ ታሪክ እንደ አፍሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ደቡብ አሜሪካ እና ህንድ ንዑስ አህጉር ያሉ የአሁን አህጉራትን ያቀፈ የጎንድዋና ሱፐር አህጉር መፍረስ ጋር የተቆራኘ ነው። አንታርክቲካ በፕላስቲን ቴክቶኒክስ አማካኝነት ቀስ በቀስ ከእነዚህ የመሬት አቀማመጦች ተለይታ ተለይታ ወደ ልዩ ጂኦሎጂካል ባህሪያቱ አመራች።
በአንታርክቲካ ባለፈ ሞቃታማ ወቅት፣ ወንዞች አዲስ በተጋለጠው የመሬት ገጽታ ላይ ይጎርፉ ነበር፣ በመጨረሻም ሌሎቹ መሬቶች ሲራቀቁ ወደ አህጉራዊ የባህር ዳርቻ ደረሱ። የሙቀት መጠኑ ሲቀዘቅዝ በወንዞች አቅራቢያ ባሉ ኮረብታዎች ላይ ትናንሽ የበረዶ ግግር በረዶዎች ይፈጠራሉ፣ ይህም በበረዶ መሸርሸር ሸለቆዎች ውስጥ እንዲገቡ አስተዋጽኦ አድርገዋል።
ዶ/ር ጀሚሶን የበረዶው በረዶ እየሰፋ በሄደ ቁጥር በበረዶው እና በመልክአ ምድሩ መካከል ቀዝቀዝ ያለ አካባቢን በመፍጠር የዚህ ጥንታዊ መሬት ጥበቃ እንደተከሰተ ገልጿል። ለሚያስደንቅ 34 ሚሊዮን አመታት፣ መልክአ ምድሩ በጊዜ ውስጥ በረዶ ሆኖ ቆይቷል፣ ይህም ያለፈውን ዘመን ፍንጭ ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡ ሳይንቲስቶች ከአንታርክቲካ በረዶ በታች ያለውን ጥንታዊ መልክዓ ምድር እንዴት አገኙት?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች የተደበቀውን የመሬት ገጽታ ለመግለጥ የሳተላይት ምልከታ እና በረዶ-የሚያስገባ ራዳር ተጠቅመዋል።
ጥ፡- ያልተሸፈነው የቅድመ-በረዶ መልክዓ ምድር ስንት አመት ነው?
መ፡ የመሬት ገጽታው ቢያንስ 14 ሚሊዮን አመታትን ያስቆጠረ ነው።
ጥ፡- በጥንት ጊዜ ሞቃታማ የአየር ጠባይ መኖሩን የሚጠቁሙ ምን ማስረጃዎች አሉ?
መ: በጥናት ቦታው አቅራቢያ የተገኘው ጥንታዊ የዘንባባ ዛፍ የአበባ ዱቄት ከአሁኑ ፓታጎኒያ ጋር የሚመሳሰል የአየር ሁኔታን ያሳያል።
ጥ: በክልሉ ውስጥ ስላለው ጥንታዊ የዱር እንስሳት የተለየ መረጃ አለ?
መልስ፡ ቅሪተ አካላት በአንድ ወቅት በአካባቢው ይኖሩ የነበሩትን ዝርያዎች በትክክል ለማወቅ በቂ አይደለም.
ጥ: - የበረዶው ገጽታ ምን ያህል ውፍረት አለው?
መ፡ በረዶው ከ2.2 ኪሎ ሜትር እስከ 3 ኪ.ሜ ውፍረት እንዳለው ይገመታል።
ጥ፡- የሴዲመንት ኮር ናሙናዎች ስለ ጥንታዊ ዕፅዋትና እንስሳት ምን ሊያሳዩ ይችላሉ?
መ: የደለል ናሙናዎችን ለማግኘት በበረዶ ውስጥ መቆፈር ስለ ጥንታዊ ዕፅዋት እና የእንስሳት ህይወት ማስረጃ ሊሆን ይችላል።
ጥ፡ በጊዜ ሂደት የመሬት ገጽታው እንዴት ተቀረፀ?
መ: የመሬት ገጽታው በወንዞች፣ በቴክቶኒክ እና በበረዶ መንሸራተት ተጽዕኖ ሂደቶች ተሻሽሏል።
ጥ፡ አንታርክቲካ ከጎንድዋና ሱፐር አህጉር ጋር ያለው ግንኙነት ምን ነበር?
መ፡ አንታርክቲካ በአንድ ወቅት የጎንድዋና ሱፐር አህጉር አካል ነበረች፣ እሱም ደግሞ አሁን አፍሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ደቡብ አሜሪካ፣ የህንድ ንዑስ አህጉር እና የአረብ ባሕረ ገብ መሬት የሆኑ የመሬት መሬቶችን ያካትታል።
ጥ፡ የመሬት ገጽታው ለምን ያህል ጊዜ ተጠብቆ ቆይቷል?
መ: የመሬት ገጽታው በአስደናቂ ሁኔታ ለ 34 ሚሊዮን ዓመታት ተጠብቆ ቆይቷል።