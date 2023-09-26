የአንታርክቲክ ባህር የበረዶ ግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግሌ ውስጥ ዝቅተኛ የዱር አራዊት

በዚህ ክረምት በአንታርክቲካ ዙሪያ ያለው የባህር በረዶ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲል የአሜሪካ ብሄራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል (NSIDC) ዘገባ አመልክቷል። ይህ በባህር በረዶ ላይ ጥገኛ የሆኑት እንደ ፔንግዊን ያሉ እንስሳትን መራባት እና ማሳደግ ላይ ስጋት ይፈጥራል እንዲሁም ከነጭ በረዶ ወደ ህዋ የሚንፀባረቀውን የፀሐይ ብርሃን መጠን በመቀነስ ለአለም ሙቀት መጨመር አስተዋፅኦ ያደርጋል። 10 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የአንታርክቲክ ባህር በረዶ ከፍተኛው የክረምቱ መጠን በሴፕቴምበር 16.96 ላይ ደርሷል። ይህ የሳተላይት መዝገቦች እ.ኤ.አ.
የ NSIDC ሳይንቲስቶች ይህንን “እጅግ በጣም ሪከርድ የሰበረ ዓመት” ብለውታል። እነዚህ አሃዞች የመጀመሪያ ናቸው፣ ሙሉ ትንታኔ በሚቀጥለው ወር ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የበጋው የአንታርክቲክ ባህር የበረዶ መጠንም በየካቲት ወር ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን እና በ2022 የተቀመጠውን የቀድሞ ምልክት በመስበር ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
የአየር ንብረት ለውጥ በአርክቲክ ክልል ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በጥሩ ሁኔታ ተመዝግቧል, የባህር በረዶ በፍጥነት እየቀነሰ ነው. ይሁን እንጂ በአንታርክቲክ የባህር በረዶ ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ እስካሁን እርግጠኛ አልነበረም. ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሙቀት መጨመር የውቅያኖስ ሙቀት በዋናነት በሰው ልጅ ግሪንሃውስ ጋዝ ልቀቶች ምክንያት ከ 2016 ጀምሮ ለባህር የበረዶ መጠን መቀነስ አስተዋጽኦ አድርጓል።
ተመራማሪዎች፣ እንደ አሪያን ፑሪች ከአውስትራሊያ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ፣ እነዚህን አስፈላጊ የቀዘቀዙ አካባቢዎችን ለመጠበቅ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን አስቸኳይ መፍትሄ መስጠት እንዳለበት አሳስበዋል። የባህር በረዶ ማሽቆልቆሉ የሚያስከትለው መዘዝ እንደ ፔንግዊን ካሉ ዝርያዎች ደኅንነት እና ሕልውና በላይ ነው። በትንሽ ነጭ በረዶ ምክንያት የሚፈጠረው የቀነሰ የፀሐይ ብርሃን ነጸብራቅ የአለም ሙቀት መጨመርን ያፋጥናል።
ባጠቃላይ፣ በአንታርክቲካ ውስጥ ያለው ዝቅተኛ ደረጃ ያለው የባህር በረዶ የአየር ንብረት ለውጥ በዋልታ አካባቢዎች ያለውን ተፅእኖ በግልፅ ማሳያ ሆኖ ያገለግላል። የአለም ሀገራት የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀትን ለመቀነስ እና እነዚህን ተጋላጭ ስነ-ምህዳሮች ለመጠበቅ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ወሳኝ ነው።
- የአሜሪካ ብሔራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል (NSIDC) - ሪፖርት
- የሞናሽ ዩኒቨርሲቲ አሪያን ፑሪች - ተመራማሪ