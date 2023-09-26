የአንታርክቲክ ባህር በረዶ ዝቅተኛ ደረጃዎችን አስመዘገበ፣ የአየር ንብረት ለውጥ ተፅእኖን ያሳያል

የዩኤስ ብሄራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል (NSIDC) እንዳለው በአንታርክቲካ ዙሪያ ያለው የባህር በረዶ በዚህ ክረምት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ አስደንጋጭ አዝማሚያ በደቡባዊ ምሰሶ ላይ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን በተመለከተ የሳይንስ ሊቃውንት ስጋት እያሳደረ ነው.
የባህር በረዶ መቀነስ በክልሉ የዱር አራዊት በተለይም በበረዶ ላይ የሚተማመኑትን ፔንግዊን ልጆችን ለማራባት እና ለማሳደግ አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም ፣የፀሀይ ብርሀን በነጭ በረዶ ወደ ህዋ ስለሚመለስ የባህር በረዶ ማሽቆልቆሉ የአለም ሙቀት መጨመርን ያስከትላል።
በሴፕቴምበር 10፣ የአንታርክቲክ ባህር የበረዶ መጠን 16.96 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር (6.55 ሚሊዮን ስኩዌር ማይል) ብቻ በመሸፈን የክረምቱ ከፍተኛው ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ የሳተላይት መዝገቦች በ1979 ከተጀመረ ወዲህ ዝቅተኛው የክረምት ከፍተኛ ሲሆን በ1 ከተመዘገበው ሪከርድ በግምት 1986 ሚሊዮን ካሬ ኪሎ ሜትር ያነሰ ነው።
የNSIDC ከፍተኛ ሳይንቲስት ዋልት ሜየር ይህንን አመት “እጅግ በጣም ሪከርድ የሰበረ ዓመት” ሲሉ ገልፀውታል። ሆኖም እነዚህ አሃዞች ቀዳሚ መሆናቸውን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ሲሆን አጠቃላይ ትንታኔ በሚቀጥለው ወር ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ፣ ወቅቶች ይገለበጣሉ፣ በመስከረም ወር የክረምቱ መገባደጃ አካባቢ የባሕር በረዶ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል ከዚያም በየካቲት ወይም መጋቢት ላይ የበጋው ወቅት ሲቃረብ ወደ ዝቅተኛው ቦታ ይቀልጣል። በተለይም በበጋው የአንታርክቲክ ባህር የበረዶ መጠን በየካቲት ወር ዝቅተኛ ሪከርድ አስመዝግቧል ፣ ይህም በ 2022 ቀዳሚውን ሪከርድ መስበር ።
የአየር ንብረት ለውጥ በአርክቲክ ክልል ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል፣ በሙቀት ሙቀት ምክንያት የባህር በረዶ በፍጥነት እየቀነሰ ነው። ይሁን እንጂ በደቡባዊ ዋልታ አቅራቢያ ባለው የባህር በረዶ ላይ ያለው የሙቀት ሙቀት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እርግጠኛ አይደለም. በ 2007 እና 2016 መካከል በአንታርክቲካ ያለው የባህር በረዶ ሲያድግ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሪከርድ-ዝቅተኛ ወደሆነ ሁኔታ መቀየሩ በሳይንቲስቶች ላይ ስጋት እየፈጠረ ነው።
በኮሙኒኬሽን ምድር እና አካባቢ ላይ የታተመ የቅርብ ጊዜ የአካዳሚክ ጥናት የአየር ንብረት ለውጥ ከ 2016 ጀምሮ ለታየው የታችኛው የባህር በረዶ መጠን ከፍተኛ አስተዋፅዖ እንዳለው ይጠቁማል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር በዋነኝነት በሰው የተፈጠረ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀት ምክንያት ነው። ማሽቆልቆል.
አንታርክቲካን ጨምሮ ተጋላጭ የሆኑትን የቀዘቀዙ የአለም ክልሎችን ለመጠበቅ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ ወሳኝ ነው። በአውስትራሊያ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የባህር በረዶ ተመራማሪ እና የጥናቱ ተባባሪ የሆኑት አሪያን ፑሪች የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ ለመቅረፍ እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል።
ምንጮች:
- የአሜሪካ ብሔራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል (NSIDC)
- ጥናት በኮሙኒኬሽን ምድር እና አካባቢ ታትሟል