አዲስ ጥናት የአንታርክቲክ በረዶ መቅለጥ የሚያስከትለውን አስከፊ መዘዝ ያሳያል

በኔቸር የአየር ንብረት ለውጥ ጆርናል ላይ በቅርቡ የወጣ አንድ ጥናት የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥ ምክንያት የአለም የባህር ከፍታ በፍጥነት መጨመርን በተመለከተ አስደንጋጭ ማስረጃዎችን አቅርቧል። “በሃያ አንደኛው ክፍለ-ዘመን በምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ መደርደሪያ መቅለጥ የማይቀር ወደፊት መጨመር” በሚል ርዕስ የተካሄደው ጥናት የበረዶው ንጣፍ ወደማይመለስበት ደረጃ ላይ ሊደርስ እንደሚችል ይጠቁማል፣ የተፋጠነ መቅለጥም የማይቀር እየሆነ፣ የበለጠ ብሩህ ተስፋ ባላቸው ሁኔታዎችም እንኳን። .
የብሪቲሽ አንታርክቲክ ጥናት ዋና ተመራማሪ ኬትሊን ናውተን የሁኔታውን ክብደት አፅንዖት ሰጥተዋል። ይህ የባህር ከፍታ መጨመር የባህር ዳርቻ ማህበረሰቦች ሰፊ የመከላከያ ስርአቶችን እንዲገነቡ ወይም እንዲተዉ እንደሚያስገድድ ትሰራለች ።
እስካሁን ድረስ ሳይንቲስቶች የአንታርክቲክ ማቅለጥ ቀስ በቀስ ሊከሰት ወይም ሂደቱን የሚያፋጥኑ ድንገተኛ "የመጠጫ ነጥቦች" ይደርስ እንደሆነ ይከራከራሉ. ይህ ጥናት የኋለኛው የበለጠ ትክክል ሊሆን እንደሚችል ያሳያል። በአንታርክቲካ ዙሪያ ያሉ የበረዶ መደርደሪያዎች መቅለጥ አህጉሪቱን ለሚሸፍነው ሰፊ የበረዶ ንጣፍ መረጋጋትን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እነዚህ መደርደሪያዎች ሲቀልጡ፣ አንሶላዎቹ በአንፃራዊ ሞቃታማው የውቅያኖስ ውሃ ውስጥ ሲወድቁ ለፈጣን የበረዶ ብክነት የጎርፍ በሮች ይከፍታል።
በምርምር እንደተጠቆመው የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ሙሉ በሙሉ መቅለጥ የሚያስከትለው መዘዝ በአለም አቀፍ የባህር ከፍታ ላይ የአምስት ሜትር ከፍታ መጨመር ያስከትላል። ይህ ጥናት የአንታርክቲካ በረዶን አስከፊ ሁኔታ ከሚያሳዩ ተከታታይ መገለጦች አንዱ ብቻ ነው። በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በአህጉሪቱ አካባቢ ያለው የባህር በረዶ ከፍተኛ ሪከርድ አስመዝግቧል፣ እ.ኤ.አ. ከ7.5 ጀምሮ 1997 ትሪሊየን ቶን የተጣራ ኪሳራ አስመዝግቧል።
ሆኖም፣ በእነዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች የተጋረጠው የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ብቻ አይደለም። የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ተጨማሪ ሰባት ሜትሮችን ለአለም አቀፍ የባህር ከፍታ እንደሚያበረክት ታምኖ ሊመለስ የማይችል ኪሳራ እንደሆነ ይታመናል። በጠቅላላው ዓለም በ 28 እና 1997 መካከል 2017 ትሪሊዮን ቶን የበረዶ ኪሳራ ታይቷል.
ይህ እየመጣ ያለው ቀውስ ከባህር ጠለል በላይ ከሁለት ሜትር ባነሰ አካባቢ ለሚኖሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል። በተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን ላይ የታተመ የ2019 ጥናት እንዳመለከተው በክፍለ-ዘመን አጋማሽ እስከ 340 ሚሊዮን ሰዎች በአንታርክቲክ አለመረጋጋት ምክንያት ለዓመታዊ የጎርፍ አደጋዎች ተጋላጭ ይሆናሉ። በ 2100 ይህ ቁጥር ወደ 630 ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል.
የጥናቱ ግኝቶች በካፒታሊዝም ፍላጎት የሚመራ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን መጠነ ሰፊ ውጤት አጉልቶ ያሳያል። በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት ውስጥ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀላቸው ገዥው መደብ ለተጎዱት የወደፊት እጣ ፈንታን ማረጋገጥ አለመቻሉን ያሳያል። ካርል ማርክስ በታዋቂነት እንደተናገረው፣ የካፒታሊስት ገዥ መደብ በስልጣኑ ስር ያሉትን ሰዎች ደህንነት ማረጋገጥ ባለመቻሉ “ለመግዛት ብቁ አይደለም”። ዛሬ ባለው አውድ፣ ይህ ውድቀት የሚገለጠው የበረዶ ንጣፎችን በማቅለጥ ከሚፈጠረው የውሃ ውስጥ የውሃ ውስጥ ጠረፍ ላይ ያሉ ማህበረሰቦችን መጠበቅ አለመቻሉ ነው።
በየጥ:
ጥ፡- በአንቀጹ ውስጥ የተጠቀሰው የጥናት ዋና ትኩረት ምንድን ነው?
መ፡ ጥናቱ የሚያተኩረው የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ፈጣን መቅለጥ እና ለአለም የባህር ከፍታ መጨመር በሚያበረክተው አስተዋፅኦ ላይ ነው።
ጥ: የበረዶ መደርደሪያዎች መቅለጥ በአንታርክቲካ የበረዶ ብክነት መጠን ላይ እንዴት ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ: የበረዶ መደርደሪያዎች ሲቀልጡ, ወደ ሞቃታማው የውቅያኖስ ውሃ ውስጥ በሚወድቁበት ጊዜ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥን ያፋጥናል.
ጥ፡ የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ሙሉ በሙሉ መቅለጥ የሚያስከትለው መዘዝ ምንድን ነው?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ሙሉ በሙሉ ቢቀልጥ በአለም አቀፍ የባህር ከፍታ ላይ የአምስት ሜትር ከፍታን ያመጣል።
ጥ: - የትኛው ሌላ የበረዶ ንጣፍ የማይጠገን ጉዳት እያጋጠመው ነው?
መ: የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ከመቆጠብ በላይ እንደሆነ ይታመናል፣ ትንበያዎች እንደሚያሳዩት ለአለም አቀፍ የባህር ከፍታ ተጨማሪ ሰባት ሜትሮችን ሊያበረክት ይችላል።
ጥ፡ በአሁኑ ጊዜ ለባህር ወለል መጨመር ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ምን ያህል ሰዎች ይኖራሉ?
መ፡ በአሁኑ ወቅት ከ267 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የሚኖሩት ከባህር ጠለል በላይ ከሁለት ሜትር ባነሰ ቦታ ላይ ሲሆን ይህም ለአደጋ ተጋልጧል።
ጥያቄ፡- ካርል ማርክስ የገዢው መደብ በስልጣናቸው ስር ያሉትን ሰዎች ደህንነት ለማስጠበቅ ስላለው ችሎታ ምን አለ?
መልስ፡ ማርክስ ገዥው መደብ ለሰራተኞች ምቹ መተዳደሪያ መስጠት ባለመቻሉ “ለመግዛት ብቁ አይደለም” ብሏል። ዛሬ ባለው አውድ፣ ይህ ውድቀት የሚንፀባረቀው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በበረዶ መቅለጥ ሳቢያ መፈናቀላቸውን ከውሃ በላይ ማረጋገጥ ባለመቻላቸው ነው።