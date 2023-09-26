አንታርክቲካ ለዝቅተኛው የባህር በረዶ አዲስ ሪከርድ አዘጋጀ

አንታርክቲካ በቅርቡ በአህጉሪቱ ከተመዘገበው ከፍተኛው ዓመታዊ ከፍተኛ የባህር በረዶ አዲስ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ይህ አዲስ ክብረ ወሰን በአንድ ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ርቀት ከቀደመው ዝቅተኛ ደረጃ በልጧል። የባህር በረዶ ሽፋን መቀነስ በአንታርክቲካ ተደጋጋሚ አዝማሚያ ሲሆን ይህም በአየር ንብረት ለውጥ እና በአለም አቀፍ ደረጃ የባህር ከፍታ መጨመር ሊያስከትል የሚችለውን መዘዝ በሳይንቲስቶች ላይ ስጋት ፈጥሯል።
በተለምዶ እያንዳንዱ ሴፕቴምበር የአንታርክቲካ የባህር በረዶ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚደርስበትን ነጥብ ያመለክታል. እ.ኤ.አ. በ 1981 እና 2010 መካከል ፣ አማካይ ከፍተኛው ስፋት 18.71 ሚሊዮን ካሬ ኪሎ ሜትር አካባቢ እንደሆነ ተስተውሏል ። ነገር ግን የዩኤስ ብሔራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል (NSIDC) የመጀመሪያ ደረጃ ትንታኔ እንደሚያሳየው የዘንድሮው ከፍተኛ መጠን በሴፕቴምበር 16.96 10 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ብቻ የደረሰ እና ከዚያ በኋላ ቀንሷል።
የ2023 ከፍተኛው መጠን በግምት 1.75 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ከረዥም ጊዜ አማካኝ በታች እና በ1 ከተመዘገበው ዝቅተኛ ደረጃ ወደ 1986 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ያህል ዝቅ ብሏል። ከኤፕሪል ጀምሮ በአንታርክቲካ የባህር በረዶ እድገት በጣም ቀርፋፋ ነው። ከአማካይ እና ከቀደምት መዝገቦች ጋር ሲነጻጸር ሁኔታውን "አስደናቂ ነገር" ሲል ገልጿል.
በሮዝ ባህር አካባቢ ያለው የባህር በረዶ ኪሳራ በረዶውን ወደ አህጉሩ በሚገፋው ንፋስ እና በሞቀ አየር የታጀበ ቢሆንም በሌሎች የአንታርክቲካ አካባቢዎች የበረዶ መጥፋት መንስኤዎች ግልፅ አይደሉም ። የአህጉሪቱ የባህር በረዶ አመታዊ ዑደት ያጋጥመዋል፣ በየካቲት ወር ዝቅተኛው ደረጃ ላይ ይደርሳል፣ በመስከረም ወር ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል። ይሁን እንጂ ከ 2016 ጀምሮ ተከታታይ የተመዘገበ ዝቅተኛ ደረጃዎች ተስተውለዋል, ይህም ቀደም ሲል የተረጋጋውን ሁኔታ ይፈታተነዋል.
የሳይንስ ሊቃውንት ለእነዚህ ዝቅተኛ ደረጃዎች አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ምክንያቶች በመለየት ላይ ናቸው. የተፈጥሮ ተለዋዋጭነት እና የአለም ሙቀት መጨመር ተጠያቂዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ይታመናል. ምንም እንኳን ዶ / ር ሆብስ መዝገቦቹ በአለም አቀፍ ሙቀት ምክንያት ብቻ መሆናቸውን በእርግጠኝነት ለመናገር "ሳይንሳዊ እንቅፋት" እስካሁን እንዳልተሻገረ ቢያምንም የባህር በረዶ መጥፋት ከአየር ንብረት ለውጥ ትንበያዎች ጋር ይጣጣማል.
NSIDC ከ 2016 ጀምሮ ያለው የባህር በረዶ ማሽቆልቆል ከውቅያኖሱ የላይኛው ክፍል ሙቀት መጨመር ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። ውቅያኖሶች በአለም አቀፍ ደረጃ እየሞቀ በመምጣቱ እና በደቡባዊ ውቅያኖስ ዋልታ ንብርብር ውስጥ የሞቀ ውሃ መቀላቀል ሊቀጥል ስለሚችል ይህ መቀነስ የረጅም ጊዜ አዝማሚያ ሊፈጥር ይችላል የሚል ስጋት ተፈጥሯል።
የባህር በረዶ መቀነስ የሚያስከትለው መዘዝ ብዙ አንድምታ አለው። የባህር በረዶ በመሬት ላይ የተመሰረተ በረዶ ወደ ውቅያኖስ ውስጥ እንዳይገባ የሚከላከል እንቅፋት ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም የባህር ከፍታ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ሊፈጥር ይችላል። በተጨማሪም የባህር በረዶ የፀሐይን ኃይል ወደ ህዋ ለመመለስ ይረዳል። አነስተኛ የባህር በረዶ በመኖሩ፣ ውቅያኖሱ ብዙ የፀሀይ ሃይልን ስለሚስብ ለደቡብ ውቅያኖስ የበለጠ ሙቀት እና የበረዶ መጥፋት ያስከትላል።
በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ በአንታርክቲካ እና በደቡብ ውቅያኖስ ላይ የተካኑ የአየር ንብረት ሳይንቲስት የሆኑት ዶ/ር አሪያን ፑሪች የዚህን ውድቀት አስፈላጊነት እና በፕላኔቷ ላይ ያለውን ተጽእኖ አጉልተው ያሳያሉ። እሷ አጽንዖት ሰጥታለች ዝቅተኛ ደረጃ የባህር በረዶ እኛ እያጋጠመን ያለውን የወደፊት ሁኔታ ሊያመለክት ይችላል, እና በአሁኑ ጊዜ እየተከሰተ ነው. ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የባህር በረዶ መቀነስን በተመለከተ የሳይንስ ሊቃውንት ያነሷቸው ስጋቶች ትኩረት እንዲሰጡ እና መንስኤዎቹን ለመፍታት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ይጠይቃል።
ትርጓሜዎች
- የባህር በረዶ: በዋልታ ክልሎች ውስጥ የሚፈጠር የቀዘቀዘ የባህር ውሃ።
- የአለም ሙቀት መጨመር፡-በዋነኛነት በሰዎች እንቅስቃሴ የተፈጠረ በግሪንሀውስ ጋዝ ልቀቶች ምክንያት አማካይ የአለም ሙቀት መጨመር።
- የአየር ንብረት ለውጥ ትንበያዎች-በሳይንሳዊ ሞዴሎች እና በመረጃ ትንተና ላይ በመመርኮዝ ስለወደፊቱ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ትንበያዎች ወይም ትንበያዎች።
ምንጮች:
- የአሜሪካ ብሔራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል (NSIDC)
- የታዝማኒያ ዩኒቨርሲቲ
- ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ