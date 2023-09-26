የአንታርክቲክ ባህር የበረዶ ግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግግታ ዝቅተኛ ነው, ይህም የአየር ንብረት ለውጥ እያባባሰ ነው

የዩናይትድ ስቴትስ የሳተላይት መረጃ የመጀመሪያ ደረጃ ትንታኔ እንደሚያሳየው በአንታርክቲካ ዙሪያ ያለው የባህር በረዶ በክረምቱ ወራት ዝቅተኛ ቦታ ላይ ደርሷል። የሳይንስ ሊቃውንት ይህ አዝማሚያ በደቡባዊ ምሰሶ ላይ የአየር ንብረት ለውጥ መባባሱን አመላካች ነው ብለው ያሳስባሉ።
እንደ ናሳ እና የብሔራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል (NSIDC) የአንታርክቲክ ባህር በረዶ ከፍተኛ መጠን ያለው 16.96 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር (6.55 ሚሊዮን ስኩዌር ማይል) በሴፕቴምበር 10 ብቻ የደረሰ ሲሆን ይህም በተመዘገበው ታሪክ ዝቅተኛው የባህር በረዶ እንዲሆን አድርጎታል። ከ1979 እስከ 2023 በዚህ አመት በአንድ ወቅት የባህር በረዶ ወደ 1.03 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዝቅ ብሏል፣ ይህም ካለፈው ሪከርድ ያነሰ እና የቴክሳስ እና የካሊፎርኒያ ስፋት ሲጣመር።
በአንፃሩ የአርክቲክ ክልል በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ባለፉት አስርት ዓመታት ውስጥ የባህር በረዶ በፍጥነት መበላሸቱ ይታወቃል። በደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ባለው የባህር በረዶ ላይ የአየር ሙቀት ምን ያህል እንደሚጎዳ እርግጠኛ አልነበረም። ይሁን እንጂ በቅርቡ በአንታርክቲካ አካባቢ ታይቶ የማያውቅ ዝቅተኛ የባህር በረዶ ስፋት ሳይንቲስቶች የአየር ንብረት ለውጥ በዚህ ክልል ላይ የራሱን አሻራ እያሳረፈ ነው የሚል ስጋት ፈጥሯል።
NSIDC ከኦገስት 2016 ጀምሮ በአንታርክቲክ ባህር የበረዶ መጠን አዝማሚያ ላይ ከፍተኛ ውድቀት መኖሩ ይጠቁማል። የዚህ ለውጥ ትክክለኛ መንስኤ አሁንም በሳይንቲስቶች መካከል ክርክር ቢሆንም፣ አሁን ግን ከላይኛው የውቅያኖስ ንብርብር ሙቀት መጨመር ጋር የተያያዘ ነው ተብሎ ይታመናል። የአለም ውቅያኖሶች መሞቅ ሲቀጥሉ ይህ መቀነስ የአንታርክቲክ ባህር በረዶ የረዥም ጊዜ አዝማሚያ ጅምር ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት አለ።
ይህ በንዲህ እንዳለ፣ በጋው እያለቀ ባለበት አርክቲክ፣ የባህር በረዶ ዝቅተኛው 4.23 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር በመድረስ በ45 ዓመታት የተመዘገበው ዝቅተኛው ስድስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በተጨማሪም የሳይንስ ሊቃውንት በአትላንቲክ እና በፓሲፊክ ውቅያኖሶች ላይ በሚያገናኘው የሰሜን ምዕራብ መተላለፊያ ዝቅተኛ የበረዶ መጠን ተመልክተዋል, ይህም በአካባቢው የበረዶ መቅለጥ መጨመርን ያሳያል.
እነዚህ ግኝቶች የመጀመሪያ ደረጃ ሲሆኑ፣ የመረጃው ሙሉ ትንታኔ በጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ ይለቀቃል። የምድርን የአየር ንብረት በመቆጣጠር ረገድ ጉልህ ሚና ስለሚጫወት እና በተለያዩ ስነ-ምህዳሮች ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድር የባህር በረዶ መጠን ለውጦችን መከታተል እና መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- ብሔራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል (NSIDC)
- ናሳ ምድር