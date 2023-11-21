የአንታርክቲክ ኦዞን ቀዳዳ በኬሚካሎች ውስጥ ቢቀንስም ጠልቆ መግባቱን ቀጥሏል።

አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በአንታርክቲክ የኦዞን ሽፋን ላይ ያለው ቀዳዳ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ በፀደይ አጋማሽ ላይ እየሰፋ ነው ፣ ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ ክሎሮፍሎሮካርቦን (ሲኤፍሲ) - የምድርን መከላከያ ከጎጂ የፀሐይ ጨረር የሚቀንሱ ኬሚካሎች ቢኖሩም። ከምድር ገጽ ከ11 እስከ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የኦዞን ሽፋን አብዛኛውን የፀሐይን አልትራቫዮሌት ጨረሮችን በማጣራት ለቆዳ ካንሰር እና ለአይን ሞራ ግርዶሽ የሚዳርግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
የ1987ቱ የሞንትሪያል ፕሮቶኮል የሲኤፍሲ አጠቃቀምን በኤሮሶል እና ማቀዝቀዣዎች ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ያስቀረው የኦዞን ጉድጓዱን ለመዝጋት እና የ 1980 ደረጃውን ወደነበረበት ለመመለስ ያለመ ነበር። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተደገፈ በቅርቡ የተደረገ ግምገማ የአንታርክቲክ የኦዞን ሽፋን በ2066 አካባቢ ሊመለስ እንደሚችል ተንብዮ ነበር። እ.ኤ.አ. በ2045 በአርክቲክ ውቅያኖስ እና በተቀረው ዓለም በሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ ማገገም ይጠበቃል።
ይሁን እንጂ የሲኤፍሲዎች መጠን ቢቀንስም የኒውዚላንድ ኦታጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተሰኘው ጆርናል ላይ ባደረጉት ጥናት በአንታርክቲክ ኦዞን ቀዳዳ የተሸፈነው ቦታ በእጅጉ እንዳልቀነሰ አረጋግጠዋል። በእርግጥ በቀዳዳው መሃል ላይ የኦዞን መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል።
የጥናቱ መሪ ሃና ኬሴኒች የሞንትሪያል ፕሮቶኮል እና የሲኤፍሲ ቅነሳ ጥረቶች አሁንም መሻሻል እያሳዩ መሆናቸውን አሳስበዋል። ይሁን እንጂ ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዙ ሌሎች ምክንያቶች የኦዞን ሽፋንን ወደነበረበት ለመመለስ እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ.
በየጥ
የኦዞን ሽፋን ለምን አስፈላጊ ነው?
የኦዞን ሽፋን የፀሐይን አልትራቫዮሌት ጨረሮችን በማጣራት የቆዳ ካንሰርን እና የዓይን ሞራ ግርዶሾችን ያስከትላል።
ለኦዞን ሽፋን መሟጠጥ አስተዋጽኦ ያደረጉት የትኞቹ ኬሚካሎች ናቸው?
በአንድ ወቅት በአየር ማራዘሚያዎች እና ማቀዝቀዣዎች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለው ክሎሮፍሎሮካርቦኖች (CFCs) የኦዞን መጠን እየቀነሱ መሆናቸው ተረጋግጧል።
በሲኤፍሲ ላይ ያለው እገዳ የኦዞን ቀዳዳውን ለመዝጋት ውጤታማ ነበር?
እ.ኤ.አ. በ1987 በሞንትሪያል ፕሮቶኮል በሲኤፍሲ ላይ የተጣለው እገዳ አጠቃቀማቸውን በመቀነስ እና ከአየር ማቀዝቀዣዎች እና ከማቀዝቀዣዎች በማጥፋት ረገድ ውጤታማ ሆኗል። ይሁን እንጂ የአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓድ ከፍተኛ ቅናሽ አላሳየም.
የኦዞን ሽፋን መልሶ ማገገም ምን ምን ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ?
የሲኤፍሲዎች ቅነሳ ወሳኝ እርምጃ ቢሆንም፣ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዙ ሌሎች የከባቢ አየር ለውጦች የኦዞን ሽፋንን መደበቅ ወይም መመለስን ሊቃወሙ ይችላሉ።
እነዚህ ግኝቶች በአለም አቀፍ የአካባቢ ትብብር ላይ ምን ተጽእኖ አላቸው?
እነዚህ ግኝቶች የኦዞን መመናመንን ለመቅረፍ ቀጣይ ጥረቶች አስፈላጊነት እና የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያሉ. የአካባቢ ተግዳሮቶችን ውስብስብነት እና ቀጣይነት ያለው የአለም አቀፍ ትብብር እና ምርምር ፍላጎት ላይ ያተኩራሉ.