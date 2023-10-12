የፊዚክስ ሊቅ የሆኑት ራንጋ ዲያስ የታሰበ ግኝት ዙሪያ ያሉ ጥያቄዎች

የፊዚክስ ሊቅ ራንጋ ዲያስ በክፍል ውስጥ የሙቀት መጠንን ከፍ አድርጎ የሚሠራ ቁሳቁስ በማግኘቱ ከፍተኛ እውቅናን ያገኘው ሦስተኛው የጥናት ወረቀት በእርሳቸው እየተመለሰ በመሆኑ ለምርመራ እየቀረበ ነው። እንደ ድንቅ ሳይንቲስት ቢነገርም መረጃን የመጠቀም እና የማጭበርበር ማስረጃዎች ብቅ አሉ እና ቀደም ሲል በዲያስ የተፃፉ ወረቀቶች ከታዋቂ መጽሔቶች ተሰርዘዋል።
ይህ ቅሌት ወደ ከፍተኛ የሳይንስ መጽሔቶች መግባታቸውን አጠራጣሪ ውጤቶችን በተመለከተ ትልቅ ጉዳይ አካል ነው። ተመራማሪዎች እንደ ኔቸር ባሉ ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ መጽሔቶች ላይ እንዲታተሙ የሥራቸውን አደጋዎች ማጋነን እንደሚያስፈልግ ይሰማቸዋል የሚሉ አስተያየቶች አሉ። ስሜት ቀስቃሽ እና ዜና አዘል የሆኑ ወረቀቶችን ለማውጣት የሚደረገው ግፊት ሳይንቲስቶች የግኝታቸውን አስፈላጊነት ወይም አመጣጥ እንዲጨምሩ ሊያበረታታቸው ይችላል።
የዲያስ ምርምር ታማኝነት ላይ ጥርጣሬዎች ቢኖሩም፣ የእሱ ቁሳቁሶች የይገባኛል ያላቸውን ንብረቶች የሚያሳዩበት ዕድልም አለ። የተጭበረበረ መረጃ የሱፐር-ኮንዳክቲቭነት መኖርን አያጠፋውም። ሳይንቲስቶች መረጃን ያቀነባበሩበት ነገር ግን በመጨረሻ ትክክል ሆነው የተረጋገጡባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ።
በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ የተገኙት ሱፐርኮንዳክተሮች, ሲቀዘቅዙ የኤሌክትሪክ ሞገዶችን ከዜሮ የመቋቋም ችሎታ ጋር የመምራት ችሎታ አላቸው. ተግዳሮቱ ይህንን ክስተት በከፍተኛ የሙቀት መጠን ለተግባራዊ አጠቃቀም ማሳካት ነው። የክፍል-ሙቀት ሱፐርኮንዳክተር ለረጅም ጊዜ በመስክ ተመራማሪዎች ግብ ሆኖ ቆይቷል.
የዲያስ ግኝቶች እውነት ከሆኑ፣ ስለ ተግባራዊ አተገባበራቸው አሁንም ጥያቄዎች አሉ። ለተግባራዊ አጠቃቀም በቂ የሆነ ጅረት ለማግኘት የክፍል-ሙቀት ሱፐርኮንዳክተር እንኳን የተወሰነ ደረጃ ማቀዝቀዝ ሊፈልግ ይችላል። ሊሆኑ የሚችሉ አጠቃቀሞች በተግባራዊ ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች ፈጠራዎች እና ፈጠራዎች ላይ የተመካ ነው።
በዲያስ ምርምር ዙሪያ የተደረገው ምርመራ ያልተለመደ የይገባኛል ጥያቄዎች ያልተለመደ ማስረጃ እንደሚያስፈልጋቸው ለማስታወስ ያገለግላል። የእሱ ግኝቶች እውነት ከሆነ, ጉልህ ሊሆኑ ቢችሉም, አንዳንዶች እንደሚጠቁሙት ስልጣኔን መለወጥ ላይሆኑ ይችላሉ. የሳይንሳዊ ግኝቶች አቅጣጫ, በተለይም በኮንደንስ ፊዚክስ ውስጥ, ሊተነበይ የማይችል እና ብዙ ጊዜ ተጨማሪ ፍለጋ እና አተገባበር ላይ የተመሰረተ ነው.
ምንጮች:
- FD Flam ፣ ዘ ኒው ዮርክ ታይምስ