ለዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ መመሪያ፡ ማወቅ ያለብዎት ነገር

በዚህ ቅዳሜ፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ የከዋክብት ተመልካቾች አስደናቂ የሆነ የሰማይ ክስተት ለመመስከር እድሉ ይኖራቸዋል - የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ። ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ መልኩ ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ ከከለከለው የዓመታዊ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ ሲሆን በዚህም ምክንያት በጨረቃ ጨለማ ዲስክ ዙሪያ የፀሀይ ብርሀን ቀለበት ይፈጥራል።
እንደ ናሳ ዘገባ ከሆነ ይህ አስደናቂ ክስተት በዋነኛነት ከቫንኮቨር ደሴት እና ከፀሃይ ባህር ዳርቻ የሚታይ ሲሆን ከ70 እስከ 80 በመቶ የሚሆነውን የፀሐይ ሽፋን ይገመታል። ግርዶሹን በጨረፍታ ለማየት ከጠዋቱ 8 እስከ 10፡30 ባለው ጊዜ ውስጥ ከቤት ውጭ መሆን ይመከራል፣ ከፍተኛው ደግሞ 9፡15 am አካባቢ ነው።
ሆኖም፣ ይህንን የሰማይ ትዕይንት እየተመለከቱ ዓይኖችዎን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ናሳ በፀሐይ መነፅርም ቢሆን ግርዶሹን በቀጥታ እንዳይመለከት በጥብቅ ይመክራል ምክንያቱም በአይን ላይ ዘላቂ ጉዳት ያስከትላል። በምትኩ, ልዩ "ግርዶሽ መነጽሮች" ይመከራሉ, በተለይም ጎጂ የሆኑትን የፀሐይ ጨረሮች ለማጣራት የተነደፉ ናቸው. እነዚህ መነጽሮች ከመደበኛው የፀሐይ መነፅር በሺህ የሚቆጠሩ ጊዜ ጨለማዎች ናቸው፣ ይህም በግርዶሹ እየተዝናኑ ደህንነትዎን ያረጋግጣል።
ግርዶሹን እና ሌሎች አማራጭ ዘዴዎችን እንዴት በጥንቃቄ ማየት እንደሚቻል የበለጠ መረጃ ለማግኘት የናሳን ድህረ ገጽ መጎብኘት ይችላሉ። ያስታውሱ፣ እንደ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ያሉ ያልተለመዱ የሰማይ ክስተቶች ሲያጋጥምዎ የዓይኖችዎ ደህንነት ምንጊዜም ቅድሚያ የሚሰጠው መሆን አለበት።
ትርጓሜዎች
– አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ የማትሸፍንበት የፀሀይ ግርዶሽ አይነት በጨረቃ ዙሪያ የፀሀይ ብርሀን ቀለበት እንዲታይ ያደርጋል።
- ግርዶሽ መነጽር፡- በግርዶሽ ወቅት ከሚያስከትላቸው ጎጂ የፀሐይ ጨረሮች የሚከላከለው ልዩ የዓይን ልብስ።
ምንጭ-ናሳ