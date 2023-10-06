ካናዳውያን አመታዊ የፀሐይ ግርዶሹን ይመሰክራሉ NASA ከባቢ አየርን የማጥናት እድል ይሰጣል

ካናዳውያን በዚህ ወር መጨረሻ ላይ የፀሐይ ግርዶሹን የመመልከት እድል ይኖራቸዋል፣ ይህም ናሳ የእኛን ከባቢ አየር በጥልቀት እንዲያጠና እድል ይሰጣል። ሰዎች እንደሚያስቡት የፀሐይ ግርዶሽ ብርቅ ባይሆንም፣ ብርቅነቱ ግን ሰዎች ሊያዩት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ነው። በካናዳ የሚታየው የመጨረሻው አጠቃላይ ግርዶሽ እ.ኤ.አ. በ2017 ነበር፣ ነገር ግን የዚህ ወር የሰማይ ክስተት ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ይሆናል፣ እሱም “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ በመባልም ይታወቃል።
በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ከፀሐይ ጋር ትሰለፋለች ከወትሮው ይልቅ ከምድር ትንሽ ርቃለች። በውጤቱም, ጨረቃ ትንሽ ትመስላለች እና ሁሉንም የፀሐይ ብርሃን አይዘጋም. ይህ በጨረቃ ዙሪያ ደማቅ ቀለበት ይፈጥራል፣ ይህም በሚያሳዝን ሁኔታ ለካናዳውያን አይታይም። ይሁን እንጂ ካናዳውያን አሁንም ከፊል ግርዶሽ ማየት ይችላሉ, ጥቁር ጥላ በፀሐይ ጎን ላይ ይወድቃል, ከእሱ ቁራጭ ወስዶ አጠቃላይ ድምቀቱን ይቀንሳል.
የናሳ ሳይንቲስቶች ዝግጅቱን ለመጠቀም እቅድ ባለበት ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ግርዶሹ በጣም አስገራሚ ይሆናል። ሁሉም የሳተላይት ግንኙነቶች ወደ ምድር ከመድረሳቸው በፊት በ ionosphere በኩል ያልፋሉ፣ ስለዚህ በህዋ ላይ በተመሰረቱ ንብረቶች ላይ ያለን ጥገኝነት እየጨመረ በመምጣቱ ጉዳቱን መረዳት ወሳኝ ነው።
ግርዶሹ ከቀኑ 12 ሰዓት አካባቢ EDT ላይ ሊጀምር እና ለሁለት ሰዓታት ይቆያል። የካናዳ ምዕራባዊ እና ደቡባዊ ክልሎች ከፊል ግርዶሽ የተሻለ እይታ ይኖራቸዋል፣ በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ደቡብ ምስራቅ ጥግ ከ70 እስከ 80 በመቶ ሽፋን እና አንድ ሰው ወደ ምስራቅ ሲሄድ ሽፋን ይቀንሳል። በግርዶሽ ወቅት ፀሀይን በቀጥታ ማየት መቼም አስተማማኝ እንዳልሆነ እና በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም ለምሳሌ ግርዶሽ መነፅር ወይም ብየዳ መነፅር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።
ናሳ በግርዶሹ ወቅት በግርዶሽ መንገድ (APEP) ዙሪያ ያለውን የከባቢ አየር መዛባት ያካሂዳል። ሳይንቲስቶች ግርዶሹን ጥላ ለመመርመር እና በ ionosphere ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት ሶስት ሳይንሳዊ ሮኬቶችን ያስወንጫሉ። የAPEP ተልዕኮ በእንደዚህ አይነት የስነ ፈለክ ክስተቶች ወቅት ስለ ከባቢያችን ባህሪ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ይረዳል።
ይህ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለሳይንስ አድናቂዎች፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና አዲስ ነገር ለመማር ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው ስለ ከባቢ አየር እንድንረዳ የሚያበረክተውን ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ለመመስከር ጥሩ እድል ይሰጣል።
ምንጮች:
– ምንጭ አንቀጽ፡ ሲቲቪ ዜና –
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