አስደናቂ “የእሳት ቀለበት”፡ ከዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ የሚመጡ ድምቀቶች

በመላው አሜሪካ የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሰማይ ተመልካቾች አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ሲመለከቱ በሚያስደንቅ ሁኔታ ታይተዋል። “የእሳት ቀለበት” በመባልም የሚታወቀው ይህ የስነ ፈለክ ክስተት ጨረቃ በፀሐይ ዙሪያ የቀለበት ቅርጽ ሲፈጥር ተመልካቾችን ማረከ። ከስምንት የአሜሪካ ግዛቶች እንዲሁም ከሜክሲኮ፣ ጓቲማላ፣ ቤሊዝ፣ ሆንዱራስ፣ ኒካራጓ፣ ኮስታሪካ፣ ፓናማ፣ ኮሎምቢያ እና ብራዚል የመጡ ሰዎች ይህን ክስተት የመመልከት እድል አግኝተዋል።
ፎቶግራፍ አንሺ ብሬት ቲንግሌይ በኔቫዳ ከሚገኘው ከታላቁ ቤዚን ብሄራዊ ፓርክ ግርዶሹን ተመልክቷል እና ፀሀይ እና ጨረቃ ከደመና በኋላ የወጡበትን አስደናቂ ጊዜ ገልጿል። ትክክለኛው የመጥፋት ጊዜ፣ ጨረቃ የፀሀይ ብርሀን ቀለበት ስትፈጥር፣ በቲንግሌይ የተያዘው ዩኒስቴላር eQuinox 2 ቴሌስኮፕ በሶላር ማጣሪያ የተገጠመ ነው። ግርዶሹ እየገፋ ሲሄድ ቲንሊ በአካባቢው ላይ እንደ የሙቀት መጠን መቀነስ እና የመብራት ልዩነት ያሉ ጥቃቅን ለውጦችን አስተውሏል።
እንደ ፎቶ ጋዜጠኛ ፓትሪክ ፋሎን ያሉ ሌሎች ታዛቢዎች ስለ “የእሳት ቀለበት” ያላቸውን አስደናቂ ምስሎች አጋርተዋል። የናሳ ሳይንቲስቶች ግርዶሹን ለማጥናት እና ለመመዝገብ በአልቡከርኪ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ኬርቪል፣ ቴክሳስ ቴሌስኮፖችን ተጠቅመዋል። የNOAA GOES-East እና GOES-West ሳተላይቶች የጨረቃን ጥላ አሜሪካን እና ምዕራባዊ ንፍቀ ክበብን አቋርጣ ተከታትላለች።
ማህበረሰቦች ግርዶሹን ከሌሎች በዓላት ወይም በዓላት ጋር በማጣመር የማክበር ዝግጅቶችን አደራጅተዋል። በኒው ሜክሲኮ በሚገኘው በአልቡከርኪ ኢንተርናሽናል ፊኛ ፊስታ በተሰበሰበ ተመልካች ላይ እንደታየው ሰዎች ዝግጅቱን ለማየት በጉጉት የፀሐይ ግርዶሽ መነፅሮችን ለበሱ። በፀሐይ ግርዶሽ ላይ የተመሰረቱ እቃዎች ለግዢዎች በመገኘታቸው የግርዶሹ ደስታ ወደ ሸቀጥ ዘልቋል።
የዚህ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ትዝታ ሲዘገይ ብዙዎች ለቀጣዩ የሰማይ ዝግጅት ዝግጅት እያደረጉ ነው፡ አጠቃላይ የፀሀይ ግርዶሽ ኤፕሪል 8። አስደናቂ ፎቶግራፎችን ቢያነሱም ሆነ በቀላሉ በአጽናፈ ሰማይ ድንቆች መገረም እነዚህ ክስተቶች ሰፊነቱን ለማስታወስ ያገለግላሉ። እና የፀሐይ ስርዓታችን ውበት።
ምንጮች:
- ምንጭ መጣጥፍ፡ [ዩአርኤል ያቅርቡ]
- ፎቶዎች በብሬት ቲንግሌይ፣ ፓትሪክ ፋሎን፣ ናሳ፣ አለን በርማን፣ ታይፉን ኮስኩን፣ ኦርላንዶ ሴራ፣ ኒኮል ኤድዋርድስ፣ ጆርጅ ፍሬይ እና ቤተ አንቶኒ በናሳ በኩል።