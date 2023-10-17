የማይረሳ እይታ፡ በሰሜን አሜሪካ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ

በጥቅምት 14 ቀን 2023 የተከሰተው የዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ በምድር ላይ ላሉ የሰማይ ተመልካቾች አስደናቂ ትዕይንት ሰጥቷል። የናሳ የምድር ኦብዘርቫቶሪ ዝግጅቱን የሚማርክ የሳተላይት እይታ በመያዝ ጨረቃ ፀሀይን በከፊል ስትሸፍን በሰሜን አሜሪካ ላይ ያለውን ጥላ አጉልቶ አሳይቷል።
የዓመት ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት ስትያልፍ ነው፣ ነገር ግን ከምድር ያለው ርቀት ፀሐይን ሙሉ በሙሉ እንዳትደብቅ ያደርገዋል። በዚህ ክስተት ወቅት, ጨረቃ ከምድር በጣም ርቆ በሚገኝበት ወይም በአፖጊ በመባል ይታወቃል. ይህ ደግሞ ጨረቃ በሰማይ ላይ ትንሽ እንድትታይ እና የፀሐይ ጠርዞች እንዲታዩ ያስችላቸዋል፣ ይህም “የእሳት ቀለበት” ተብሎ የሚጠራ ቀይ-ብርቱካንማ ቀለበት ይፈጥራል።
አመታዊው ግርዶሽ በኦሪገን ከጠዋቱ 9፡13 ላይ የጀመረ ሲሆን በኔቫዳ፣ በዩታ፣ በአሪዞና፣ በኮሎራዶ፣ በኒው ሜክሲኮ፣ በቴክሳስ እና በሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ላይ ቀጥሏል። ሆኖም፣ ናሳ አፕሪል 8፣ 2024 አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ከቴክሳስ እስከ ሜይን እንደሚታይ አጉልቶ ያሳያል፣ ይህም የሰማይ ተመልካቾች እንዲለማመዱበት የበለጠ ጉልህ የሆነ የሰማይ ክስተት ነው።
አስደናቂው የፀሐይ ግርዶሽ ምስል በናሳ ኢፒአይሲ (Earth Polychromatic Imaging Camera) በጥልቅ የጠፈር የአየር ንብረት ተመልካች ተሳፍሮ ተይዟል። ጥልቅ የጠፈር የአየር ንብረት ተመልካች በናሳ፣ በብሔራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA) እና በዩኤስ አየር ኃይል መካከል የተደረገ የትብብር ጥረት ነው።
የፀሐይ ግርዶሹን መመስከር በዙሪያችን ስለሚፈጸሙት አስደናቂ የሰማይ ክስተቶች የሚያስታውሰን አስደናቂ ክስተት ነው። ይህ የሳተላይት እይታ በሰሜን አሜሪካ ያለውን የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ እይታ የአጽናፈ ዓለማችንን ውበት እና ታላቅነት ፍንጭ ይሰጣል።
ምንጮች:
- የምስል ክሬዲት፡ ናሳ የምድር ኦብዘርቫቶሪ