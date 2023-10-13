ለጥቅምት 14 ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ይዘጋጁ

ቅዳሜ ጥቅምት 14 ቀን ጉልህ የሆነ የዩናይትድ ስቴትስ ክፍል በከፊል የፀሐይ ግርዶሽ የመመልከት እድል ይኖረዋል። እንደየአካባቢው ጨረቃ እስከ 90 በመቶ የሚሆነውን ፀሀይ ይሸፍናል ይህም አስደናቂ ማሳያን ይፈጥራል። ነገር ግን፣ ከተለመደው ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ፣ ይህ ልዩ ክስተት ለአንዳንድ ተመልካቾች "የእሳት ቀለበት" ያሳያል።
ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ የማይታይባቸው አካባቢዎች አላስካ እና የደቡብ አሜሪካ ደቡባዊ ጫፍ ያካትታሉ። በመመልከቻ መንገዱ ላይ ላሉ ሰዎች በጨረቃ ዙሪያ ባለው የፀሀይ ብርሃን ተለይቶ የሚታወቅ ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ይመሰክራሉ።
የናሳ የሳይንስ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት የስትራቴጂክ ይዘት እና ውህደት መሪ አሌክስ ሎክዉድ በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ከ65 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በአናላሪቲ ጎዳና ውስጥ እንደሚኖሩ ተናግሯል። ተጨማሪ 68 ሚሊዮን ሰዎች ከመንገዱ በ200 ማይል ርቀት ላይ ይኖራሉ፣ ይህም ማለት ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ግለሰቦች ግርዶሹን ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል።
ግርዶሹን ለመመልከት ፍላጎት ካሎት Timeanddate.com ለእያንዳንዱ ቦታ የእይታ ሰዓቶችን ያቀርባል። ይህ መጪ ክስተት ከግንቦት 20 ቀን 2012 ጀምሮ ዩናይትድ ስቴትስን ሲያቋርጥ የመጀመሪያው ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ይሆናል።
ግርዶሹን በሚመለከቱበት ጊዜ ዓይኖችዎን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው. ናሳ በጠቅላላው ክስተት የመከላከያ የፀሐይ መመልከቻ መነፅሮችን እንዲለብሱ ይመክራል። በናሳ ዋና መሥሪያ ቤት የግርዶሽ ፕሮግራም ሥራ አስኪያጅ ኬሊ ኮርሬክ ደህንነትን ለማረጋገጥ በ ISO የተረጋገጡ መነጽሮችን መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል። በአሜሪካ የስነ ፈለክ ሶሳይቲ ደህንነቱ የተጠበቀ የፀሐይ ማጣሪያ እና ተመልካች አቅራቢዎች ላይ የተዘረዘሩ ብዙ አቅራቢዎች አሁንም አቅርቦቶች አሏቸው።
ግርዶሹን በቀጥታ ከማየት በተጨማሪ, ይህንን የተፈጥሮ ክስተት ለመመልከት ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ቀጥተኛ ያልሆኑ ዘዴዎች አሉ. ለምሳሌ የዲስኮ ኳስ ተጠቅመህ የፀሀይ ብርሀንን በአቅራቢያህ ባለው ግድግዳ ወይም ወለል ላይ ማንፀባረቅ፣ከቤት ቁሳቁስ ውጪ የፒንሆል ግርዶሽ መመልከቻ መፍጠር ወይም የግርዶሹን ጥላ በኩሽና ኮላንደር ማቀድ ትችላለህ።
ዝግጅቱን በአካል ማየት ካልቻሉ NASA ግርዶሹን በመስመር ላይ በቀጥታ ያስተላልፋል። የቀጥታ ስርጭቱ የሚከናወነው ከጠዋቱ 11፡30 እስከ 1፡15 ከሰዓት EDT ከአልቡከርኪ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ከከርቪል፣ ቴክሳስ ነው።
ምንጮች:
- Timeanddate.com
- ናሳ