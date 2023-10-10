አስደናቂ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የፊታችን ቅዳሜ ይካሄዳል

የፊታችን ቅዳሜ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ሊፈጠር በመሆኑ ኮከብ ቆጣሪዎች እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለህክምና ዝግጁ ናቸው። ይህ የጠፈር ክስተት በአሜሪካ፣ ሜክሲኮ፣ ደቡብ አሜሪካ እና መካከለኛው አሜሪካ ክፍሎች ይታያል፣ ዩኤስ ቢያንስ ከፊል ግርዶሽ ያጋጥማታል። የዓመት ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በመሬት እና በፀሐይ መካከል ስትያልፍ አብዛኛውን የፀሀይ ብርሀን ግን አይደለም የሚዘጋው። ይህ ቀጭን ቀለበት ወይም አንኑሉስ የብርሃን ብርሃን ይፈጥራል፣ ይህም ክስተት አናላር ግርዶሽ ተብሎ ይጠራል። ተመልካቾች ኮሮናን እንዲመለከቱ ከሚያስችላቸው አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ፣ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ እምብዛም ያልተለመደ እና ልዩ የሆነ የእይታ ተሞክሮ ይሰጣል።
የጥቅምት 14 ግርዶሽ መንገድ ሰፊ ቦታን ይይዛል፣ እንደየአካባቢዎ የተለያዩ የእይታ እድሎችን ያቀርባል። በአናሎሪቲ መንገድ ውስጥ ያሉት ሙሉ "የእሳት ቀለበት" ተጽእኖን ይመለከታሉ, በአቅራቢያ ያሉ ክልሎች ደግሞ ከፊል ግርዶሽ ያጋጥማቸዋል. በግርዶሹ ወቅት የሰማዩን ጥርት አድርጎ ለማየት ከከተማ መብራቶች እና ረዣዥም ሕንፃዎች ርቆ ለማቀድ እና ተስማሚ የመመልከቻ ቦታ መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው።
በግርዶሽ ወቅት እንኳን በቀጥታ ፀሐይን መመልከት ከፍተኛ የአይን ጉዳት ወይም ዓይነ ስውርነት እንደሚያመጣ ልብ ሊባል ይገባል። የዓመቱን የፀሐይ ግርዶሽ በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት እንደ የተፈቀደ ግርዶሽ መነጽሮች ወይም የፒንሆል ፕሮጀክተር ያሉ መከላከያ መሳሪያዎችን መጠቀም ያስፈልጋል። በተጨማሪም በሥነ ፈለክ ክበቦች እና ድርጅቶች በተዘጋጁ የህዝብ እይታ ዝግጅቶች ላይ እንዲገኙ እና ለሁሉም ሰው ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስደሳች ተሞክሮ እንዲኖር ይመከራል ።
ምንጮች:
- ዶ/ር ኒኮላ ፎክስ፣ የናሳ የሳይንስ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት ተባባሪ አስተዳዳሪ
- ናሳ