ለ 2023 የእሳት የፀሐይ ግርዶሽ አስደናቂ ቀለበት ያዘጋጁ

ኦክቶበር 14፣ 2023 በጉጉት የሚጠበቀው የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ግርዶሽ አንድ ሳምንት ብቻ ቀርቷል፣ ይህም በዓመቱ ውስጥ ካሉት በጣም አስፈላጊ የስነ ፈለክ ክስተቶች አንዱ እንደሚሆን ቃል ገብቷል። ምንም እንኳን አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ባይሆንም ፣ ይህ ክስተት በከፍተኛ ሽፋን መንገድ ላይ ለተመልካቾች አስደናቂ “የእሳት ቀለበት” ውጤት ያሳያል። ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ መልኩ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ከምትከልክበት፣ በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት፣ ጨረቃ አንኑሉስ በመባል የምትታወቅ አንዲት ትንሽ የፀሐይ ቀለበት ትታለች።
ወደ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ከማምራቱ በፊት የመጥፋት መንገዱ ኦሪገንን፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ አሪዞና፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስን ጨምሮ በርካታ የአሜሪካ ግዛቶችን ያቋርጣል። በነጠላ መንገድ ላይ ባትሆኑም ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ማየት ትችላላችሁ። ክስተቱን በሚመለከቱበት ጊዜ ዓይኖችዎን እና እይታዎን ለመጠበቅ የመከላከያ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮችን መጠቀምዎን ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው።
ለዚህ ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ለመዘጋጀት እንዲረዳዎት Space.com ለፀሀይ ግርዶሽ የተዘጋጁ የተለያዩ ግብአቶችን አዘጋጅቷል። ወደ ዝግጅቱ የሚያመሩ የእለታዊ ታሪኮች ወቅታዊ መረጃዎችን ያግኙ እና እንደ አመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ የሚጓዝበት ፍጥነት እና የሚቆይበት ጊዜ ያሉ አስደናቂ መረጃዎችን ያግኙ።
በተጨማሪም “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ በሚከሰትበት ጊዜ የሚከናወኑትን የተለያዩ ክስተቶችን፣ የእይታ ድግሶችን እና በዓላትን ያስሱ። እነዚህ ስብሰባዎች ከሌሎች ወዳጆች ጋር ለመወያየት እና ያልተለመደውን ክስተት በጋራ ለመመስከር ጥሩ እድሎችን ይሰጣሉ።
ይህን የሰማይ ድንቅ ነገር ለመለማመድ ተስማሚውን ቦታ እየፈለጉ ከሆነ በ Space.com ከሚመከሩት አስር የውበት ቦታዎች አንዱን መጎብኘት ያስቡበት። እነዚህ ቦታዎች ስለ "የእሳት ቀለበት" አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ አስደናቂ እይታዎችን እና የማይረሱ ልምዶችን ይሰጣሉ።
ግርዶሹን በገዛ እጃችሁ ለማየት ከመረጡም ሆነ በብዙ የመስመር ላይ ሽፋን፣ ይህን ያልተለመደ ክስተት እንዳያመልጥዎት። ጥንድ ግርዶሽ መነጽር በመያዝ እራስዎን ያዘጋጁ እና በ2023 የእሳት የፀሐይ ግርዶሽ ቀለበት በሚያስደንቅ አስደናቂ ውበት ለመማረክ ይዘጋጁ።
ትርጓሜዎች
– የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ የማትሸፍንበት የፀሐይ ግርዶሽ በጨረቃ ዙሪያ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት እንዲኖር ያደርጋል።
– አንኑሉስ፡- በዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት የሚታይ የቀለበት ቅርጽ ያለው የፀሐይ ብርሃን ክልል።
ምንጮች:
- ናሳ ሳይንሳዊ እይታ ስቱዲዮ