የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በካልጋሪ ውስጥ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለመመስከር

ካልጋሪ፣ ካናዳ ለአስደሳች የሰማይ ዝግጅት እየተዘጋጀች ነው፣ ምክንያቱም አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በሰሜን አሜሪካ ክፍሎች ሊጠራጠር ነው። ከአጠቃላይ ግርዶሽ በተለየ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በፀሐይ እና በመሬት መካከል ስትያልፍ ነገር ግን ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ለመከልከል በጣም ርቃለች። ይህ አስደናቂ የሆነ "የእሳት ቀለበት" ተጽእኖ ይፈጥራል, በከፊል የታገደው ፀሐይ በሰማይ ላይ የሚያበራ ክብ ሆኖ ይታያል.
የሮትኒ አስትሮፊዚክስ ኦብዘርቫቶሪ ዳይሬክተር እና የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ፊል ላንጊል በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት ከጨረቃ ውጭ የሚሽከረከር የፀሐይ ግማሽ ግማሽ ክፍል እንዳለ ያስረዳሉ። ምንም እንኳን የግርዶሹ መንገድ በካልጋሪ ላይ ባያልፍም፣ የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች አሁንም የፀሐይ ከፊል መዘጋትን ማየት መቻል አለባቸው፣ ይህም በግምት 60% የሚሆነው ፀሀይ ተሸፍኗል።
ግርዶሹ ከጠዋቱ 9 ሰአት በኋላ ሊጀምር እና እኩለ ቀን አካባቢ ሊጠናቀቅ የታቀደ ሲሆን ከጠዋቱ 10፡30 አካባቢ ከፍተኛ እይታ ይጠበቃል ዶ/ር ላንጊል አፅንዖት የሰጡት የዓመት ግርዶሽ ቀስ በቀስ የሚከሰት ሲሆን ይህም ተመልካቾች ክስተቱን እንዲመለከቱ በቂ ጊዜ ይፈቅዳል። የግርዶሹ ምርጥ እይታዎች በደቡብ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ይሆናሉ፣ ነገር ግን ካልጋሪያውያን አሁንም በትዕይንቱ መደሰት ይችላሉ።
በካልጋሪ ውስጥ ሁለት ህዝባዊ ዝግጅቶች ለግርዶሽ እይታ እድሎችን ይሰጣሉ። የቴሉስ ስፓርክ ሳይንስ ማእከል ከካልጋሪ ቅርንጫፍ የካናዳ ሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ (RASC) ጋር በመተባበር ከጠዋቱ 8፡30 እስከ እኩለ ቀን ድረስ የናሳ የዓመት ግርዶሽ የቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍበት ትኬት የተቆረጠ ዝግጅት እያስተናገደ ይገኛል። ተመልካቾች ከፊል ግርዶሹን በደህና እንዲመለከቱት ከሳይንስ ማእከል ውጭ የፀሐይ መከላከያ ማጣሪያ ያላቸው ቴሌስኮፖች ይዘጋጃሉ።
በተጨማሪም፣ ዶ/ር እስጢፋኖስ ጂንስ፣ በማውንት ሮያል ዩኒቨርሲቲ እና በአምብሮስ ዩኒቨርሲቲ የምድር እና የሳይንስ አስተማሪ፣ በአምብሮዝ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ የነፃ ግርዶሽ የእይታ ድግስ ያዘጋጃሉ። ተሳታፊዎች ልዩ እና ትምህርታዊ ልምድን በመስጠት ደህንነቱ የተጠበቀ የፀሐይ ማጣሪያ ያላቸው የፀሀይ ግርዶሽ ሌንሶች እና ቴሌስኮፖች ማግኘት ይችላሉ።
የፀሐይ ግርዶሽ ማየት ያልተለመደ እና ግርማ ሞገስ ያለው ክስተት ነው, እና ለብዙዎች, የባልዲ ዝርዝር ተግባር ነው. ዶክተር ጂንስ በአንድ ሰው የህይወት ዘመን ውስጥ የፀሐይ ግርዶሽ በአንድ ቦታ ላይ የማለፍ እድሉ በ 383 ዓመታት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ እንደሆነ ይጠቅሳሉ። ስለዚህ ይህ የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የካልጋሪ ነዋሪዎች ይህንን የሰማይ ክስተት ለማየት ልዩ እድል ይሰጣል። ቅዳሜ ላይ ዓይኖችዎን ወደ ሰማይ ለማዞር ይዘጋጁ እና የፀሐይ ግርዶሹን አስደናቂነት ይለማመዱ።
ምንጮች:
- ካልጋሪ ሄራልድ: [አገናኝ]
- የካናዳ ሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ (RASC): [አገናኝ]