አኒሶትሮፒክ ላቲስ በ Chiral Nanophotonics ውስጥ አዲስ እድሎችን ያሳያል

ቻርሊቲ፣ አንድን ነገር ከመስታዎትቱ የሚለይ የ asymmetry ንብረት፣ በተለያዩ ሳይንሳዊ መስኮች መሰረታዊ ፅንሰ-ሀሳብ ነው። በ nanophotonics መስክ፣ ጠንካራ የቺራል ብርሃን-ጉዳይ መስተጋብርን ማሳካት ትልቅ ፈተና ሆኖ ይቆያል። ይሁን እንጂ በቅርቡ በዶ/ር ሊ ጓንግዩአን በሼንዘን የላቀ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (SIAT) የተመራው የቻይና የሳይንስ አካዳሚ ምርምር አኒሶትሮፒክ ላቲስ አወቃቀሮችን በመጠቀም በሜታ ወለል ላይ ጠንካራ ቻርሊቲነትን ለማነሳሳት አዲስ አቀራረብ አሳይቷል።
በ Laser & Photonics Reviews ላይ ባሳተሙት ጥናታቸው፣ የምርምር ቡድኑ ከአኒሶትሮፒክ ላቲስ ውቅሮች የሚመጡትን ኃይለኛ የኪሮፕቲካል ምላሾችን ይፋ አድርጓል። የናኖስትራክቸሮች መስተዋት ሲምሜትሪ በመጠበቅ በ x- እና y-አቅጣጫዎች የወቅቱን ሲምሜትሪ በመስበር፣ የጥራት ደረጃን (Q factor) ሳይቀንስ ጠንካራ የፕላን ቻርሊቲቲ ማመንጨት ችለዋል።
በተለመደው ክስተት፣ የሲሊኮን ሜታሰርፌስ የፕላኔር ቺራል ሁነታን በክብ ዳይክሮይዝም (ሲዲ) 0.37 እና Q factor 1220 አሳይቷል። ይህ Q ምክንያት ከፕላን bound states continuum (BIC) metasurfaces ብዙ እጥፍ ከፍ ያለ ነበር። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የሲዲ እሴቱ ምልክት የ y አቅጣጫ ካለው አንፃር በ x አቅጣጫ በማስተካከል ሊገለበጥ እንደሚችል ተመልክተዋል። ይህ የቺሪል ምላሹን በማስተካከል ላይ ያለው ተለዋዋጭነት የቺሮፕቲካል መሳሪያዎችን ከሚፈለጉት ባህሪያት ለመንደፍ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል.
ግኝቱ የሚመነጨው የገጽታ ላቲስ ሬዞናንስ (SLRs) አጠቃቀም ላይ ነው፣ እነዚህም የሚመነጩት በአካባቢያዊ ሬዞናንስ እና በሬይሊግ አኖማሊ መካከል ካለው የተቀናጀ ጥምረት ነው። SLRs እጅግ በጣም ጥሩ የመለጠጥ ችሎታ እና የመምጠጥ እና የጨረር ኪሳራዎችን የመቆጣጠር ችሎታ ይሰጣሉ። እነዚህን ንብረቶች በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ከፍተኛው አስመሳይ ሲዲ 0.86 እና Q factor እስከ 1700 ማግኘት ችለዋል።
ግኝቶቹ የቻይራል ዳሳሽ እና የሞገድ የፊት ገጽታዎችን ጨምሮ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ትልቅ እንድምታ አላቸው። በዶ/ር ሊ ቡድን የተገነቡት ከፍተኛ-Q እና ጠንካራ ቺሮፕቲካል ሜታሶርፌስ የቺራል ናኖፎቶኒክስ መስክ ላይ አብዮት የመፍጠር አቅም አላቸው፣ ይህም ለባዮኬሚካል ቺራል ዳሳሽ፣ የቻይራል ልቀት ወይም ላሲንግ እና የቻይራል ያልሆኑ የመስመር ላይ ምላሾች እድገት መንገድ ይከፍታል።
በየጥ:
ጥ፡ ቺሪሊቲ ምንድን ነው?
መ፡ ቻርሊቲ ከመስታወት ምስሉ ጋር በትርጉምም ሆነ በማሽከርከር ሊገጣጠም የማይችልን ነገር ንብረቱን ያመለክታል።
ጥ፡- ሜታሶርፌስ ምንድን ናቸው?
መ: Metasurfaces የብርሃን-ነገር መስተጋብርን በጥሩ ሁኔታ ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ሰው ሰራሽ የንዑስ ሞገድ መዋቅሮች ናቸው።
ጥ፡ የጥራት ደረጃ (Q factor) ምንድን ነው?
መ: የጥራት ደረጃው የኃይል ማጠራቀሚያ እና የማስተጋባት ስርዓት ውጤታማነት መለኪያ ነው.
ጥ፡ የላይ ላቲስ ሬዞናንስ (SLRs) ምንድን ናቸው?
መ፡ የገጽታ ጥልፍልፍ ሬዞናንስ በአካባቢያዊ ሬዞናንስ እና በ Rayleigh Anomaly መካከል የተጣመሩ ትስስሮች ናቸው፣ ይህም የእይታ ማስተካከያ እና የኤሌክትሮማግኔቲክ ሲስተም ኪሳራዎችን ይቀንሳል።
ጥ፡ የከፍተኛ-Q እና ጠንካራ የቺሮፕቲካል ሜታሶርፌስ ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎች ምን ምን ናቸው?
መ፡ እነዚህ የሜታሶርፊሴቶች በካይራል ዳሳሽ እና የሞገድ ፊት ሞጁሎች ውስጥ ተስፋ ሰጪ መተግበሪያዎች አሏቸው።