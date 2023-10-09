ጥንታዊ ጥድ የምድርን ትልቁን የፀሐይ ማዕበል ገለጠ

የሳይንስ ሊቃውንት በምድር ታሪክ ውስጥ ትልቁን የፀሐይ አውሎ ንፋስ ማስረጃ አግኝተዋል፣ ይህም በፈረንሳይ ተራሮች ላይ በሚገኘው ጥንታዊ የጥድ ዛፍ ነው። ይህ አዲስ የታወቀው የፀሐይ አውሎ ነፋስ ከ14,300 ዓመታት በፊት የተከሰተ ሲሆን ቀደም ሲል ከታወቁት ሁለት የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በእጥፍ እንደሚበልጥ ይገመታል። በሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ጆርናል ላይ የታተመው ምርምር የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ጥንካሬ አጉልቶ ያሳያል።
ይህንን ታሪካዊ ክስተት ለመመርመር የአለም አቀፍ ተመራማሪዎች ቡድን በደቡባዊ የፈረንሳይ የአልፕስ ተራሮች ውስጥ በሚገኙ ጥንታዊ ዛፎች ላይ ያለውን የሬዲዮካርቦን መጠን ተንትነዋል። በስኮትስ የጥድ ዛፍ ቀለበቶች ውስጥ በሬዲዮካርቦን ደረጃ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ አግኝተዋል ፣ ይህም በአካባቢ ላይ ትልቅ ለውጥ ያሳያል። ተመራማሪዎቹ ከፀሃይ አውሎ ነፋስ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማረጋገጥ የናሙናውን ናሙና ከግሪንላንድ የበረዶ ቅንጣቶች ጋር አነጻጽረውታል።
የጥናቱ መሪ ኤድዋርድ ባርድ እንደገለጸው፣ እንደ የፀሐይ ጨረሮች እና ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት ያሉ ከባድ የፀሐይ ክስተቶች የአጭር ጊዜ የኃይል ቅንጣቶችን ሊፈነዱ ይችላሉ፣ ይህም በሬዲዮካርቦን ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ፍንጭ ይተዋል ። ተመራማሪዎቹ ከአልፕስ እና ግሪንላንድ የተወሰዱትን ናሙናዎች በማነፃፀር ከፍተኛ የሆነ የፀሀይ ማዕበል መኖሩን የሚያሳይ መደምደሚያ ላይ ደርሰዋል።
ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመተንበይ እና ለመቀነስ የምድርን ያለፈ ታሪክ መረዳት ወሳኝ ነው። ይህን ያህል መጠን ያለው የፀሐይ አውሎ ንፋስ ዛሬ ቢከሰት በዘመናዊው ህብረተሰብ ላይ አስከፊ ተጽእኖ ያሳድራል, ይህም የቴሌኮሙኒኬሽን, የሳተላይት እና የኤሌትሪክ አውታረ መረቦች መቋረጥ ያስከትላል. በ 1859 ካሪንግተን ኢቨንት በመባል የሚታወቀው ትልቁ የፀሐይ አውሎ ነፋስ የቴሌግራፍ ማሽኖችን ጨምሮ በመሠረተ ልማት ላይ ከፍተኛ መስተጓጎል አስከትሏል።
ሳይንቲስቶች የእነዚህን ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች መንስኤዎች ወይም ድግግሞሾችን ሙሉ በሙሉ ባይረዱም, መጠናቸውን ማጥናት አስፈላጊ ነው. የዚህ ጥንታዊ የፀሐይ አውሎ ነፋስ እውቀታችንን ያሰፋዋል እና ስለ ፀሐይ ባህሪ አዳዲስ ጥያቄዎችን ያስነሳል። በዚህ መስክ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ አዲስ ግኝት ነባር ጥያቄዎችን ብቻ ሳይሆን ተመራማሪዎች ለመመርመር የሚጓጉትን አዳዲስ ምስጢሮችንም ያሳያል።
ትርጓሜዎች
– ራዲዮካርቦን፡- ከጥንት ነገሮች ጋር ለመተዋወቅ የሚያገለግል ራዲዮአክቲቭ የካርቦን isotope።
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