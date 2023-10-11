የጥንት የፀሐይ ማዕበል በኮስሚክ ራዲየሽን ፣ የዛፍ ቀለበቶች መገለጥ ምድርን ደበደበ

አዲስ የተገኙት የዛፍ ቀለበቶች እንደሚያሳዩት ምድር ከ14,000 ዓመታት በፊት ከፍተኛ መጠን ያለው የጠፈር ጨረሮች ተመታ፣ ምናልባትም ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በሮያል ሶሳይቲ ኤ ፍልስፍናዊ ግብይት ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ፣ በፈረንሳይ ተራሮች ላይ ከሚገኙት ከቅሪተ አካል ከተቀበረ የዛፍ ጉቶ የተገኙ የዛፍ ቀለበቶችን ተንትኗል። እነዚህ ዛፎች ከዛሬ 14,300 ዓመታት በፊት ባለው የአንድ አመት ቀለበት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ራዲዮካርቦን ነበራቸው፣ ይህም በዚያን ጊዜ የኮስሚክ ጨረሮች መጨመሩን ያሳያል።
ራዲዮካርቦን የጠፈር ጨረሮች በከባቢ አየር ውስጥ ካሉ ናይትሮጅን አተሞች ጋር ሲገናኙ የሚፈጠረው የካርቦን አይዞቶፕ ነው። የጨረር መጨመር በግሪንላንድ ውስጥ ከሚገኙ የበረዶ ቅንጣቶች ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ቤሪሊየም ከተገኘበት ጊዜ ጋር ይዛመዳል። ተመራማሪዎች ይህ የጨረር መጨመር የተከሰተው በኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) - መግነጢሳዊ ፕላዝማ እና የጨረር ደመና - በፀሐይ ፍላር ወደ ህዋ በተነሳው ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ነው ብለው ያምናሉ።
ይህ ንድፈ ሐሳብ ትክክል ከሆነ፣ ተመራማሪዎቹ ሚያኬ ክስተት ብለው የሚጠሩትን ይህን ማዕበል፣ ከፀሐይ የተመዘገበ ትልቁ ነው። በዛሬው ጊዜ ያለው ተመሳሳይ የፀሐይ አውሎ ነፋስ በዘመናዊ የቴክኖሎጂ ማኅበረሰብ ላይ አስከፊ ተጽእኖ ይኖረዋል። ተመራማሪዎቹ እንዲህ አይነት ሱፐር አውሎ ነፋስ በኤሌክትሪክ መረቦች ላይ ባሉ ትራንስፎርመሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርስ እና ለወራት የሚቆይ ጥቁር መቋረጥን እንደሚያመጣ ይገምታሉ። እንዲሁም ለአሰሳ እና ለግንኙነት አስፈላጊ የሆኑትን ሳተላይቶች እስከመጨረሻው ሊጎዳ ይችላል።
በግዙፍ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ተለይተው የሚታወቁት ሚያኬ ክስተቶች በቅሪተ አካላት መዝገብ ውስጥ ከዚህ ቀደም ተገኝተዋል። ሆኖም፣ አዲስ የተገኘው ሱፐርፍላር ከዚህ ቀደም ከታዩት ሁሉ የበለጠ ኃይለኛ ይመስላል። ተመራማሪዎቹ እንደዚህ አይነት ክስተቶች በየ 1,000 አመታት ሊከሰቱ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ.
ጥናቱ ስለ ፀሀይ ባህሪ እና ሊኖሩ ስለሚችሉት አደጋዎች የተሻለ ግንዛቤ እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥቷል። የእኛ ፀሀይ ወደ ከፍተኛ የፀሐይ ብርሃን ስትቃረብ፣ ሳይንቲስቶች ተጨማሪ የፀሀይ ነበልባሎችን እና ሲኤምኢዎችን ጨምሮ የፀሐይ እንቅስቃሴ እንደሚጨምር ይገምታሉ። በአሁኑ ጊዜ ሌላ ሱፐርፍሌር መከሰቱን የሚጠቁም ነገር ባይኖርም፣ ለወደፊት እነዚህ ክንውኖች ለመዘጋጀት እና ምላሽ ለመስጠት ተጨማሪ ምርምር ወሳኝ ነው።
ምንጮች፡ የሮያል ሶሳይቲ ኤ ፍልስፍናዊ ግብይቶች፣ የቀጥታ ሳይንስ