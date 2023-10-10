አዲስ የተገኘ የ120-ሚሊየን-አመት እድሜ ያለው የቴክቶኒክ ፕሌት፡ የጰንጦስ ሳህን

በኡትሬክት ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ ባለሙያ በሱዛና ቫን ደ ላገማት የተመራ በቅርቡ የተደረገ ጥናት የ120 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው የቴክቶኒክ ሳህን የፖንቱስ ሳህን መኖሩን አረጋግጧል። በአሁኑ ጊዜ ካለው የፓሲፊክ ውቅያኖስ ሩብ ይሆናል ተብሎ የሚገመተው ይህ የቴክቶኒክ ሳህን በብዙ ሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት በምድር መጎናጸፊያ ተጠቅሟል ተብሎ ይታመን ነበር።
የጶንጦስ ሳህን የተገኘው በተራራ ሰንሰለቶች እና በእስያ ፓስፊክ ክልል ውስጥ ተበታትነው የሚገኙትን የውቅያኖስ ቁርጥራጮች ውስጥ የሚገኙትን የጂኦሎጂካል መረጃዎችን በመተንተን ነው። እነዚህ ግኝቶች ቀደም ሲል የማይታወቅ ጠፍጣፋ መኖሩን ይጠቁማሉ, ይህም ከታወቀ ሳህን ላይ ቅርሶችን ለማጥናት የመጀመሪያ ግምቶችን ይቃረናል.
በዳይኖሰር ዘመን አንድ ሰፊ ውቅያኖስ ዩራሺያን እና አውስትራሊያን ለያያቸው። ፓንጋ እየተበጣጠሰ ሲሄድ የጶንጦስ ሰሃን ቀስ በቀስ ቦርንዮ እና ፊሊፒንስን ወደ ደረሱበት ቦታ በሚወስዱት ሳህኖች በመቀየር ተዋጠ።
የጥናቱ ትኩረት መስቀለኛ መንገድ ላይ ነበር፣ ከጃፓን እስከ ኒውዚላንድ የሚዘረጋው ቦርንዮ፣ ፊሊፒንስ እና ኒው ጊኒ የሚያልፈው የፕላት ቴክቶኒክ ውስብስብ ቦታ። ላገማት የታተሙ መረጃዎችን በማሰባሰብ እና በቦርንዮ የመስክ ጥናቶችን በማካሄድ ከጁራሲክ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የቴክቶኒክ ፕሌትስ እንቅስቃሴዎችን እንደገና ገነባ።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በፓሊዮማግኔቲክ ዳታ ላይ ተመርኩዘው ከነበሩት ጥናቶች በተለየ, በክልሉ ውስጥ እምብዛም አይደለም, ተመራማሪዎቹ የተለየ አቀራረብ ወስደዋል. የፓንጋያንን የከበበውን የቀድሞውን የፓንታላሳ ሱፐር ውቅያኖስን ጨምሮ መላውን ምዕራባዊ የፓሲፊክ ክልል ግምት ውስጥ ያስገባሉ። አሁን ካለው የቴክቶኒክ ፕሌትስ ውቅር ወደ ኋላ በመስራት፣ ተመራማሪዎቹ ከጂኦሎጂካል ምልከታዎች ጋር በተጣጣመ ቀላሉ የሰሌዳ tectonic scenario ላይ በመመስረት የሰሌዳ እንቅስቃሴዎችን እንደገና መገንባት ችለዋል።
የጶንጦስ ሳህን መገኘት ከ11 ዓመታት በፊት በሴይስሚክ መረጃ ላይ በተደረጉ ትንበያዎች ላይ የተነገሩትን ትንበያዎች ያረጋግጣል። በፊሊፒንስ ውስጥ በምትገኝ ፓላዋን ደሴት እና በደቡብ ቻይና ባህር በላጌማት ከተጠናው የቦርኒዮ አፈጣጠር ጋር የተገናኙት የጠፍጣፋው ቁርጥራጮች ተገኝተዋል።
በጎንድዋና ምርምር ላይ የታተመው ጥናቱ ያለፈውን የፕሌት ቴክቶኒክ እንቅስቃሴ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ስለ ምድር ተለዋዋጭ ጂኦሎጂ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
- የጎንድዋና ጥናት (አገናኙ አልቀረበም)
ማሳሰቢያ፡ ይህ ጽሁፍ ልቦለድ የሆነ ምላሽ ነው እና ከተሰጠው ምንጭ መጣጥፍ ላይ ያለውን መረጃ በትክክል አይወክልም።