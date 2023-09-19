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በቀላል እንስሳት ውስጥ የጥንት የአንጎል ህዋሶች ቀዳሚዎች ግኝት

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 19, 2023
በቀላል እንስሳት ውስጥ የጥንት የአንጎል ህዋሶች ቀዳሚዎች ግኝት

ከስፔንና ከጀርመን የመጡ ተመራማሪዎች ፕላኮዞአንስ በሚባሉ ቀላል እንስሳት ላይ አስደናቂ የሆነ ግኝት ያገኙ ሲሆን ይህም የአንጎላችን ህዋሶች ህንጻዎች ከበርካታ አመታት በፊት የተፈጠሩ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል። ፕላኮዞአንስ፣ የአሸዋ ቅንጣትን የሚመስሉ ጥቃቅን ፍጥረታት፣ የተለያዩ አይነት ሴሎችን ያቀፈ እና ምንም አይነት አካል የሌላቸው ጥንታዊ ፍጥረታት ናቸው። ከ 800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በሞቃታማው ጥልቅ የባህር ውስጥ ይኖሩ ነበር ፣ እዚያም ማይክሮቦች እና አልጌዎችን ይመገቡ ነበር።

ተመራማሪዎቹ በሴል ባዮሎጂስት ሴባስቲያን ናጅሌ ከጂኖሚክ ደንብ ማዕከል መሪነት በፕላኮዞአን ውስጥ ልዩ ህዋሶችን አግኝተው ውስብስብ በሆኑ ፍጥረታት ውስጥ ከሚገኙ የነርቭ ሴሎች ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። የፔፕቲደርጂክ ሴሎች በመባል የሚታወቁት እነዚህ ሴሎች የፕላኮዞአን ባህሪን ለማስተባበር የፔፕታይድ ምልክቶችን ይለቃሉ ልክ እንደ ሌሎች እንስሳት የነርቭ ሴሎች። የፕላኮዞአን ሴሎች ሙሉ በሙሉ የተገነቡ የነርቭ ሴሎች ባይሆኑም, እንደ አስፈላጊ የዝግመተ ለውጥ ደረጃ ድንጋይ ሆነው ያገለግላሉ.

በጄኔቲክ ትንታኔ እና በአጉሊ መነጽር ሲታይ ቡድኑ በፕላኮዞአን ውስጥ 14 የተለያዩ የፔፕታይድ ሴሎችን ለይቷል። ሴሎቹ ከራሳችን ነርቭ ሴሎች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ጂኖችን ይጋራሉ፣ ነገር ግን የኤሌክትሪክ ምልክቶችን ለመቀበል እና ለማምረት የሚያስፈልጉ የተወሰኑ ልዩ ክፍሎች የላቸውም። ይልቁንም በተለያዩ የእንስሳት ሴል ዓይነቶች የተለመዱትን ኬሚካላዊ መልዕክቶችን ለመቀበል GPCRs የተባሉ ተቀባይ ፕሮቲኖችን ይጠቀማሉ።

የሚገርመው፣ እነዚህ ፔፕታይድ የሚለቁ ህዋሶች በፕላኮዞአን ውስጥ በጣም የተጠበቁ ናቸው ነገር ግን እንደ ስፖንጅ እና ማበጠሪያ ጄሊ ባሉ ሌሎች ቀደምት እንስሳት ላይ አይገኙም። ይህ የሚያሳየው የፔፕታይድ ሴክሬቲንግ ሴሎች ዝግመተ ለውጥ ሌሎች የነርቭ መሰል ህዋሶች ከመፈጠሩ በፊት ነው። ተመራማሪዎቹ የነርቭ ሴሎችን የዝግመተ ለውጥ አመጣጥ በተመለከተ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያነሳሉ. የነርቭ ሴሎች አንድ ጊዜ ተሻሽለው ከዚያም ተለያዩ ወይንስ ብዙ ጊዜ በትይዩ ተሻሽለዋል?

ህዋሶች እንዴት እንደሚሻሻሉ እና በጊዜ ሂደት እንደሚለወጡ መረዳት የህይወትን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ለመፈተሽ ወሳኝ ነው። ፕላኮዞአኖች፣ እንደ ሴቴኖፎረስ እና ስፖንጅ ካሉ ሌሎች ባህላዊ ያልሆኑ ሞዴል እንስሳት ጋር ሳይንቲስቶች ገና ማግኘታቸው የጀመሩትን አስደናቂ ሚስጥሮችን ይይዛሉ።

ምንጭ፡ ሴል

By ሮበርት አንድሪው

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