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ሳይንስ

በማዕድን ውስጥ የሚተርፉ ማይክሮቦች የምድርን ታሪክ ፍንጭ ሊይዙ ይችላሉ።

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 17, 2023
በማዕድን ውስጥ የሚተርፉ ማይክሮቦች የምድርን ታሪክ ፍንጭ ሊይዙ ይችላሉ።

የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ምድር ታሪክ ብርሃን ሊሰጡ ስለሚችሉ ሜታኖጅንስ ስለሚባሉ ጥንታዊ ረቂቅ ተሕዋስያን አስደናቂ ግኝት አድርገዋል። ሜታኖጅኖች የፀሐይ ብርሃንን ለኃይል የማይጠቀሙ እና ለኦክሲጅን ስሜታዊ የሆኑ ልዩ ፍጥረታት ናቸው። ጉልበታቸውን የሚያገኙት በአካባቢያቸው ውስጥ የሚገኙትን ድንጋዮች እና ማዕድናት በመሰባበር ሚቴን በማምረት ሂደት ውስጥ ነው.

ከ 2.4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በምድር ከባቢ አየር ውስጥ የሚቴን መቀነስ እና የኦክስጂን መጨመር ሳይንቲስቶችን ለአመታት ግራ ሲያጋባ ቆይቷል። የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ ኤሪክ ቦይድ ይህ ከሜታኖጅንን የህዝብ ብዛት መቀነስ ጋር የተገናኘ መሆኑን ገልጿል። አንድ ፅንሰ-ሀሳብ እንደሚጠቁመው ሜታኖጅኖች ከሌሎች ፍጥረታት ለሚመጡ ሀብቶች ከፍተኛ ውድድር ገጥሟቸው ነበር፣ ይህም ቁጥራቸው እንዲቀንስ አድርጓል። ሌላው ንድፈ ሐሳብ በእሳተ ገሞራ ቅጦች ላይ የተደረጉ ለውጦች ለሜታኖጅን መኖር አስፈላጊ የሆነውን የኒኬል መጠን እንዲቀንስ አድርጓል.

ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው የኒኬል ጥገኛ ሜታኖጂንስ ቀደም ሲል ከታመነው በጣም ያነሰ የኒኬል መጠን መኖር ይችላል. እነዚህ ረቂቅ ተህዋሲያን ኒኬልን የማጠራቀም እና የማጠራቀም ችሎታ አላቸው፣ ይህም ኒኬል በጣም አነስተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች እንኳን ሳይቀር ህልውናቸውን እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል።

ይህንን ሂደት ለመረዳት የቦይድ ቡድን ሜታኖጅንን በተለያየ መጠን ኒኬል በማደግ ምላሻቸውን ተመልክቷል። የሚቴን የሚመረተውን መጠን በመለካት የሜታኖጅንን እድገትና የመትረፍ መጠን ገምተዋል። የእይታ ዘዴዎችን በመጠቀም በሴሎች ውስጥ የተከማቸውን የኒኬል መጠን ማወቅ ችለዋል።

የዚህ ጥናት አንድምታ ከሳይንሳዊው ዓለም በላይ ይዘልቃል። ቦይድ ይህን የባዮሚን ሂደት በጥልቀት መረዳቱ አነስተኛ የአካባቢ ተፅእኖ ያላቸውን የማዕድን ቴክኖሎጂዎች እድገት እንደሚያመጣ ያምናል። የምርምሩ ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮችን አጉልቶ አሳይቷል፡ ሴሎች ከማዕድን ኒኬል ማግኘት እንደሚችሉ፣ ሜታኖጂንስ በአነስተኛ የኒኬል ክምችት እንዲበለፅግ እና ለወደፊት ጥቅም ላይ እንዲውል የማከማቸት አቅም አላቸው።

ይህ ጥናት ሕይወት በምድር ላይ እንዴት እንደተፈጠረ ግንዛቤዎችን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የሕይወት ዓይነቶች ምቹ አካባቢን ስለመፍጠር ፍንጭ ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት የሜታኖጅንን መትረፍ እንቆቅልሾችን በመፍታት የፕላኔታችንን ጥንታዊ ታሪክ ለመረዳት አንድ እርምጃ ቅርብ ናቸው።

ምንጭ፡ ይህ መጣጥፍ ከሚከተለው [ምንጭ](URL) በተገኘ መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው።

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