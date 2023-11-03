አዲስ ጥናት በጥንት ሰዎች እና በአእምሮ ጤና መካከል ያለውን የዘረመል ግንኙነቶችን ይመረምራል።

በቅርብ ጊዜ በስፔን ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ዘመናዊ ሰዎች ከሩቅ ቅድመ አያቶቻቸው ለአእምሮ ጤና ጉዳዮች የዘረመል ቅድመ-ዝንባሌ ወርሰዋል። ጥናቱ ከጥንታዊ የሰው ዘር ዝርያዎች በተለይም ዴኒሶቫንስ የዘመናችን ሰዎች ለዲፕሬሽን ላሉ ሁኔታዎች ተጋላጭነታቸውን በማበርከት የጄኔቲክ መላመድ ያላቸውን ሚና አጉልቶ ያሳያል።
በPLOS ጀነቲክስ ጆርናል ላይ የታተመው ምርምር SLC30A9 በተባለ ልዩ የዘረመል ልዩነት ላይ ያተኮሩ ቀደም ባሉት ጥናቶች ላይ ይገነባል። በምስራቅ እስያ ህዝቦች ውስጥ በአዎንታዊ ምርጫ የተገኘ ይህ ልዩነት የዚንክን በሰው አካል ውስጥ ባሉ የሴል ሽፋኖች ውስጥ ያለውን መጓጓዣ በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ዚንክ ለኒውሮሎጂካል እና በሽታን የመከላከል ስርዓታችን ጤናማ እድገት እና ተግባር እንዲሁም የነርቭ ስርዓታችን አነቃቂነትን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው። ከአእምሮ ጤና ጋር ግንኙነት እንዳለውም ይታወቃል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው በዘመናዊ ሰዎች ውስጥ ከ SLC30A9 ጂን ጋር የተያያዙ የጄኔቲክ ማስተካከያዎች ደንቦቹን ቀይረዋል. ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች በዚህ የዘረመል ልዩነት እና በድብርት እና በሌሎች የአእምሮ ጤና ጉዳዮች መካከል ሊኖር ስለሚችል ግንኙነት ፍንጭ ሰጥተዋል። ምንም እንኳን እነዚህን ግንኙነቶች በተመለከተ ጠንካራ የይገባኛል ጥያቄዎች አሁንም በምርመራ ላይ ቢሆኑም ፣ ይህ ጥናት የአእምሮ ጤና ተጋላጭነቶችን የጄኔቲክ መነሻዎች ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
ይህንን ለአእምሮ ሕመሞች የዘረመል ቅድመ-ዝንባሌ የበለጠ ለመመርመር ተመራማሪዎቹ ጥናቱን የእንስሳት ሞዴሎችን በማካተት እንዲስፋፋ ሐሳብ አቅርበዋል. ከፖምፔ ፋብራ ዩኒቨርሲቲ የሞለኪውላር ባዮሎጂ ባለሙያ የሆኑት ሩበን ቪሴንቴ በጂኖች እና በአእምሮ ጤና መካከል ስላለው መስተጋብር ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ አጉልተዋል።
የሚገርመው፣ የ SLC30A9 የዘረመል ልዩነት ከኒያንደርታሎች ጋር አይዛመድም ነገር ግን ከዴኒሶቫን ጂን ጋር ተመሳሳይነት ያለው ይመስላል። የጂኖሚክ ትንታኔ እንደሚያሳየው ይህ ልዩነት በጥንት ጊዜ ከጥንታዊ ሰዎች ምናልባትም ከዴኒሶቫንስ ጋር ከመዳረሱ የተገኘ ሊሆን ይችላል።
የምርምር ቡድኑ ግኝታቸውን ለመደገፍ ይህ የዘረመል ልዩነት ሚቶኮንድሪያን፣ ዚንክን መቆጣጠር እና ሜታቦሊዝምን ጨምሮ ሴሉላር አወቃቀሮችን እንዴት እንደሚጎዳ የሚያሳዩ የላብራቶሪ ሙከራዎችን አድርጓል። ከዚህም በላይ የዴኒሶቫን ልዩነት ከቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ጥበቃ ሊሰጥ እንደሚችል ይገምታሉ, ይህም ለሰዎች የተመረጠ ጥቅም በመስጠት እና አሁን ባለው የህዝብ ቁጥር ውስጥ የ SLC30A9 ጂን ልዩነት እንዲኖር አስተዋጽኦ አድርጓል.
ይህ ጥናት ወደ ጂኖቻችን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና ዛሬ በጤናችን ላይ ያላቸውን ተፅእኖ በጥልቀት ያጠናል። ምንም እንኳን እነዚህን ግንኙነቶች ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር ቢያስፈልግም፣ ይህ ጥናት በጥንታዊ ቅድመ አያቶቻችን መካከል ያለውን የዘረመል ትስስር እና በዘመናችን ሰዎች የሚያጋጥሟቸውን የአእምሮ ጤና ተግዳሮቶች ለመረዳት ትልቅ የእንቆቅልሽ ክፍል ይሰጣል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. SLC30A9 ምንድን ነው?
SLC30A9 በሰው አካል ውስጥ ባሉ የሴል ሽፋኖች ውስጥ የዚንክ መጓጓዣን በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና የሚጫወተው የተለየ የዘረመል ልዩነት ነው። ዚንክ ለኒውሮሎጂካል እና የበሽታ መከላከያ ስርአቶች እድገት እና ስራ አስፈላጊ ሲሆን ከአእምሮ ጤና ጋር የተያያዘ ነው.
2. ዴኒሶቫንስ ለዘመናዊ ሰዎች ለአእምሮ ጤና ጉዳዮች ተጋላጭነት አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
የጂኖሚክ ትንታኔ እንደሚያመለክተው ዴኒሶቫንስ, ጥንታዊ የሰው ልጅ ዝርያ, በጥንት ጊዜ ከዘመናዊ ሰዎች ጋር ይጣመራል. ይህ የእርስ በርስ መባዛት የ SLC30A9 ልዩነትን ጨምሮ የዘረመል ማስተካከያዎችን አስተዋውቆ ሊሆን ይችላል፣ ይህም ደንቡን የለወጠው እና የዘመናችን ሰዎች ለአእምሮ ጤና ጉዳዮች ያላቸውን ተጋላጭነት ከፍ ሊያደርግ ይችላል።
3. ይህ ጥናት የአእምሮ ጤና ጉዳዮችን ለመከላከል እና ለማከም ምን ያመለክታል?
ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልግ ቢሆንም ይህ ጥናት በዘረመል እና በአእምሮ ጤና መካከል ያለውን ውስብስብ መስተጋብር ለመረዳት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። ከዚህ ምርምር የተገኙ ግንዛቤዎች በመጨረሻ የአዕምሮ ጤና ጉዳዮችን ለመከላከል እና ለወደፊቱ የተሻሻለ ዘዴዎችን ለማዘጋጀት አስተዋፅኦ ሊያደርጉ ይችላሉ.