በዋይት ሳንድስ ብሄራዊ ፓርክ ቅሪተ አካል የተሰሩ የእግር አሻራዎች ከ21,000 እስከ 23,000 ዓመት ዕድሜ እንዳላቸው ተረጋግጧል።

አዲስ ጥናት በዋይት ሳንድስ ብሄራዊ ፓርክ ውስጥ የተገኙ ቅሪተ አካሎች የዕድሜ ግምትን ለመደገፍ ተጨማሪ ማስረጃዎችን አቅርቧል። እ.ኤ.አ. በ2021 መጀመሪያ ላይ የተጻፉት አሻራዎች ስለ ትክክለኛነታቸው ሳይንሳዊ ክርክር አስነስተዋል። ይሁን እንጂ የተለያዩ የፍቅር ጓደኝነት ዘዴዎችን በመጠቀም የተካሄደው ጥናት አሻራዎቹ ከ21,000 እስከ 23,000 ዓመታት መካከል ናቸው የሚለውን መደምደሚያ በቋሚነት ይደግፋል።
የዱካዎቹ የመጀመሪያ መጠናናት የተመሰረተው በሬዲዮካርቦን መጠናናት ላይ በተፈጠሩት ቅሪተ አካላት ውስጥ በሚገኙ የውሃ ውስጥ ተክል ዘሮች ላይ ነው። ነገር ግን በውሃ ውስጥ የሚገኙ እፅዋቶች ከከባቢ አየር ይልቅ በውሃ ውስጥ ከተሟሟ የካርቦን አቶሞች ካርቦን ሊያገኙ ስለሚችሉ ዘመኖቹ ትክክል አይደሉም የሚል ስጋት ነበረው። ማስረጃውን ለማጠናከር እና እንደገና ለመገምገም ተመራማሪዎቹ ወደ ራዲዮካርበን የኮንፈር ብናኝ መጠናናት ዞረዋል። ይህ ዘዴ የውሃ ውስጥ እፅዋትን የመገናኘትን ጉዳይ ያስወግዳል እና ከዋናው የዕድሜ ግምቶች ጋር ቀጥተኛ ንፅፅርን ይሰጣል። የአበባው ዘመን በስታቲስቲክስ ከተዛማጅ የዘር ዘመናት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን ይህም የመጀመሪያውን ውጤት አረጋግጧል.
ተመራማሪዎቹ ግኝቶቻቸውን የበለጠ ለመደገፍ በኦፕቲካል የተነቃቃ luminescence የሚባል የፍቅር ጓደኝነት ዘዴ ተጠቅመዋል። ይህ ዘዴ የኳርትዝ እህሎች ለፀሀይ ብርሀን የተጋለጡበትን የመጨረሻ ጊዜ እና ዝቅተኛ እድሜ ~ 21,500 አመት ለሆኑት የኳርትዝ ናሙናዎች የእግር አሻራ ተሸካሚ ንብርብሮች ያቀርባል።
ተመሳሳይ የእድሜ ክልልን የሚያመለክቱ ሶስት ማስረጃዎች በመኖራቸው ተመራማሪዎቹ አሻራው ከ 21,000 እስከ 23,000 ዓመታት እንደሆነ በመደምደማቸው እርግጠኞች ናቸው። ይህ ምርምር የእግረኛ ዱካዎችን ዕድሜ ብቻ ሳይሆን በወቅቱ ስለ አካባቢው ሁኔታ ግንዛቤን ይሰጣል, ምክንያቱም የአበባው ናሙናዎች ቀዝቃዛ እና እርጥብ የበረዶ ሁኔታዎችን ያመለክታሉ.
በዩኤስጂኤስ፣ በሎውረንስ ሊቨርሞር ናሽናል ላብራቶሪ፣ በብሔራዊ ፓርክ አገልግሎት እና በአካዳሚክ ተቋማት ሳይንቲስቶች የተካሄደው ጥናት፣ በሰሜን አሜሪካ በመጨረሻው ግላሲያል ከፍተኛ ወቅት በሰዎች መኖር ላይ ብርሃን ይፈጥራል። በዋይት ሳንድስ እየተካሄደ ያለው ምርምር ዓላማው በዚያ ጊዜ ውስጥ ሰዎች በክልሉ እንዲበለጽጉ ያስቻሉትን የአካባቢ ሁኔታዎችን ለመረዳት ነው።
ምንጭ፡- “የገለልተኛ የዕድሜ ግምቶች በኋይት ሳንድስ የጥንት የሰው አሻራዎች ውዝግብ ይፈታሉ” - Jeffery S. Pigati et al. ሳይንስ ፣ 2023
ትርጓሜዎች
– ራዲዮካርበን መጠናናት፡- በሬዲዮካርቦን ኢሶቶፕስ መበስበስ ላይ የተመሰረተ ካርቦን የያዙ ነገሮችን ዕድሜ ለመወሰን የሚያገለግል ዘዴ ነው።
– በኦፕቲካል የተቀሰቀሰ luminescence፡ የተወሰኑ ማዕድናት ለመጨረሻ ጊዜ ለፀሀይ ብርሀን የተጋለጡበትን ጊዜ የሚለካ የፍቅር ጓደኝነት ዘዴ።
- የመጨረሻው ግላሲያል ከፍተኛ፡ የበረዶ ንጣፎች ከፍተኛ መጠን ላይ በነበሩበት በመጨረሻው የበረዶ ወቅት ወቅት።
ምንጮች:
- https://www.sciencemag.org/doi/10.1126/science.adh5007