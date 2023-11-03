አዲስ ግኝቶች፡ ዴኒሶቫን ጂን ማላመድ ስለ ቀዝቃዛ መላመድ እና የአእምሮ ጤና ግንዛቤን ይሰጣል

በዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂ ኢንስቲትዩት እና በዩፒኤፍ የህክምና እና የህይወት ሳይንስ ዲፓርትመንት የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት በዘመናዊ ሰዎች ላይ አስደናቂ የሆነ የጄኔቲክ መላመድ አሁን ከጠፋው ዴኒሶቫንስ ጋር በመቀላቀል የመነጨ መሆኑን አሳይቷል። ተመራማሪዎቹ ይህ የጂን መላመድ በዚንክ ቁጥጥር ውስጥ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ደርሰውበታል፣ ይህም የሰው ልጅ ከቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ጋር እንዲላመድ ያስችላል።
ከዛሬ 60,000 ዓመታት በፊት የዘመናችን ሰዎች ከአፍሪካ የወጡበት ጉዞ በእሢያ ከሚገኙት ዴኒሶቫውያን ጋር እንዲገናኙ አድርጓቸዋል። ይህ ገጠመኝ ግጭትና ትብብርን ብቻ ሳይሆን እርስ በርስ እንዲዋሃዱ አድርጓል, የዴኒሶቫን ዲ ኤን ኤ ዱካዎች በአሁኑ ጊዜ ባሉ ህዝቦች ጂኖም ውስጥ ይተዋል. የዚህ ጥናት በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ግኝቶች አንዱ ከዴኒሶቫንስ የመነጨውን ከዚንክ ቁጥጥር ጋር የተያያዘ የጄኔቲክ ልዩነትን መለየት ነው.
ይህ የዘረመል መላመድ ቅድመ አያቶቻችን ከቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ጋር መላመድ የዝግመተ ለውጥ ጠቀሜታ የሰጠ ይመስላል። ልዩነቱ ሴሉላር ሜታቦሊዝምን በሚነካው የዚንክ ቁጥጥር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል እናም የቀድሞ አባቶች ቅዝቃዜን ለመቋቋም እንዲችሉ ሚና ተጫውቷል። ይሁን እንጂ ይህ መላመድ ያልተፈለገ ውጤት ሊኖረው ይችላል። ተመሳሳዩ ልዩነት ለተለያዩ የአእምሮ ሕመሞች፣ ድብርት፣ ስኪዞፈሪንያ እና ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደርን ጨምሮ።
በሴሉላር ደረጃ ላይ የዚህን የዘረመል ልዩነት አንድምታ ለመረዳት ተመራማሪዎቹ የ intracellular zinc እንቅስቃሴን አጥንተዋል. የሚታየው ልዩነት በሴሉ ውስጥ የዚንክ ሚዛን ለውጥ እንደሚያመጣ፣ ይህም በሴሉላር ሜታቦሊዝም ላይ በተለይም በ endoplasmic reticulum እና mitochondria ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ ደርሰውበታል። ይህ ለውጥ ከቀዝቃዛ አካባቢ ጋር ለመላመድ ሜታቦሊዝምን ሊሰጥ ይችላል።
ከዚህም በላይ የዚህ የዴኒሶቫን የጄኔቲክ ቅርስ ተጽእኖ ከቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ጋር ከመላመድ አልፏል. ለአእምሮ ሕመሞች ከፍተኛ ተጋላጭነት ስላለው ልዩነቱ በአእምሮ ጤና ላይም ተጽዕኖ ያሳድራል። ይህ እንደ አኖሬክሲያ ነርቮሳ፣ ሃይፐርአክቲቪቲ ዲስኦርደር፣ ባይፖላር ዲስኦርደር እና ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ዲስኦርደር ያሉ ሁኔታዎችን ያጠቃልላል።
ጥናቱ በጄኔቲክ መላመድ እና በሰው ጤና ላይ የሚያስከትለውን መዘዝ መካከል ያለውን ውስብስብ መስተጋብር አጉልቶ ያሳያል። እነዚህ ግኝቶች የቀድሞ አባቶቻችን ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር የመላመድ ችሎታ ላይ ብርሃን ከማስገኘታቸውም በላይ የአእምሮ ሕመሞችን የዘረመል መሠረት ላይ ምርምር ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ከፍተዋል። የእንስሳት ሞዴሎችን የበለጠ በማሰስ የሳይንስ ሊቃውንት በዚህ የጄኔቲክ ልዩነት እና በአእምሮ ሕመሞች መካከል ስላለው ግንኙነት ጥልቅ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ የዴኒሶቫን ጀነቲካዊ መላመድ ምንድን ነው?
መ፡ የዴኒሶቫን ጀነቲካዊ መላመድ የሚያመለክተው በዘመናዊው ሰዎች እና በዴኒሶቫንስ፣ በመጥፋት በጠፋው የሰው ቡድን መካከል ካለው የእርባታ ዝርያ የመጣውን የዘረመል ልዩነት ነው። ይህ መላመድ የአያት ቅድመ አያቶች ቀዝቃዛ የአየር ጠባይ እንዲላመዱ የሚረዳውን ዚንክን በመቆጣጠር ረገድ ሚና ይጫወታል።
ጥ: - የዴኒሶቫን የጄኔቲክ መላመድ ውጤቶች ምንድ ናቸው?
መ፡ የጄኔቲክ መላመድ ለቅዝቃዛ መላመድ ጠቀሜታ ቢሰጥም፣ እንደ ዲፕሬሽን፣ ስኪዞፈሪንያ እና ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ካሉ የአእምሮ ሕመሞች ቅድመ ሁኔታ ጋር ተያይዟል።
ጥ፡ ይህ የዘረመል መላመድ እንዴት ተገኘ?
መልስ፡ ተመራማሪዎች የጂኖሚክ ትንታኔን አደረጉ እና ከጥንታዊ ሰዎች ጋር በመዳረስ የመጣውን የጄኔቲክ ልዩነት ለይተው አውቀዋል፣ ምናልባትም ዴኒሶቫንስ። ተለዋጭው የዚንክ ደንብ ላይ ተጽእኖ እንዳለው እና በዘመናዊው የሰው ልጆች መካከል ተመርጦ ተሰራጭቷል.
ጥ፡ የዴኒሶቫን ጀነቲካዊ ቅርስ በዓለም ዙሪያ ጠቃሚ ነው?
መ፡ አዎ፣ ልዩነቱ አፍሪካዊ ባልሆኑ ህዝቦች፣ የአውሮፓ እና የአሜሪካ ተወላጆችን ጨምሮ ሰፊ ነው። ይሁን እንጂ በአፍሪካ ህዝቦች ውስጥ የለም.
ጥ፡ የዚህ ጥናት የወደፊት አንድምታ ምንድ ነው?
መ፡ ይህ ጥናት የአእምሮ ሕመሞችን ጀነቲካዊ መሠረት ላይ ምርምር ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። የእንስሳት ሞዴሎችን በመጠቀም ተጨማሪ ጥናቶች በዚህ የዘር ልዩነት እና በአእምሮ ሕመሞች መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።