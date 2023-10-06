አዲስ ጥናት የተፈጥሮ የሮክ የአየር ሁኔታ እንደ አስፈላጊ የ CO2 ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል እንደሚችል ያሳያል

በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የተመራ ጥናት እንዳመለከተው የተፈጥሮ ዓለት የአየር ጠባይ እንደ ትልቅ የ CO2 ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፣ ይህም ቀደም ሲል እንደ ማጠቢያ ይሠራል የሚለውን እምነት በመቃወም ነው። ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ ለአየር ንብረት ለውጥ ሞዴልነት ጠቃሚ አንድምታ አለው።
አለቶች ከጥንታዊ ዕፅዋትና እንስሳት ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ይይዛሉ፣ ይህም “ጂኦሎጂካል የካርበን ዑደት”ን ያጠቃልላል። ይህ ሂደት በኬሚካላዊ የአየር ጠባይ ወቅት በዓለቶች ውስጥ ያሉ አንዳንድ ማዕድናት ካርቦን 2 ስለሚወስዱ የምድርን የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር ይረዳል። በእሳተ ገሞራዎች ከሚመነጨው የካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) ጋር የሚመጣጠን እና በመሬት ላይ ያለውን መኖሪያነት ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
ይሁን እንጂ ጥናቱ እንደሚያሳየው ድንጋዮች ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ከባቢ አየር ሊለቁ ይችላሉ, ይህ ሂደት በአብዛኛዎቹ የካርበን ዑደት ሞዴሎች ውስጥ ያልተካተተ ነው. በጥንታዊ የባህር ወለል ላይ የተገነቡ ድንጋዮች ወደ ምድር ገጽ ሲገፉ በውስጣቸው ያለው ኦርጋኒክ ካርቦን ለኦክሲጅን እና ለውሃ ይጋለጣል, ይህም የ CO2 ን ይለቀቃል. ይህ የአየር ሁኔታ ዓለቶች የ CO2 ማጠቢያ ብቻ ናቸው የሚለውን ግምት ይፈትነዋል።
የ CO2 መለቀቅን ከኦርጋኒክ ካርቦን መለካት ቀደም ሲል ፈታኝ ነበር። ይህ አዲስ ጥናት የሮክ የአየር ሁኔታ ሲከሰት ወደ ውሃ የሚለቀቀውን ሬኒየም የተባለ መከታተያ ንጥረ ነገር ተጠቅሟል። በውሃ ናሙናዎች ውስጥ ሬኒየም መኖሩን በመከታተል ተመራማሪዎቹ ከአየር ሁኔታው የተለቀቀውን CO2 መገመት ችለዋል.
የዚህ ጥናት ግኝቶች የአየር ንብረት ለውጥ ሁኔታዎችን በሚቀረጹበት ጊዜ የሮክ የአየር ሁኔታን እንደ ጠቃሚ የ CO2 ምንጭ የመቁጠር አስፈላጊነትን ያጎላሉ። እሱ የምድርን የካርበን ዑደት ውስብስብነት እና ለካርቦን ካርቦን ልቀቶች አስተዋፅዖ አድራጊዎች ሁሉ በትክክል መረዳት እና የሂሳብ አያያዝ አስፈላጊነትን ያጎላል።
ምንጭ፡ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ (ጆርናል)