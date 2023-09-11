የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

አዲስ ቅሪተ አካላት በሳይኖባክቲሪያ የመሬት ቅኝ ግዛት ላይ ግንዛቤዎችን ያሳያሉ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 11, 2023
አዲስ ቅሪተ አካላት በሳይኖባክቲሪያ የመሬት ቅኝ ግዛት ላይ ግንዛቤዎችን ያሳያሉ

በስኮትላንድ ውስጥ የተገኙት የቅሪተ አካላት ዝርዝር የ3-ል ተሃድሶ ረቂቅ ተሕዋስያን ህይወት ቀደምት ምድራዊ ስነ-ምህዳሮችን እንዴት እንደነካው ብርሃን እየፈነጠቀ ነው። ቅሪተ አካላት ከ 400 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በጥንት ዴቨንያን ጊዜ ውስጥ ቀደም ባሉት ዕፅዋት መካከል የበለፀገው ላንጊላ ስኮርፊልድይ የተባለ የሳይያኖባክቴሪያ ዝርያ ነው። በአይሳይንስ ላይ የወጣ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው እነዚህ ቅሪተ አካላት በቅኝ ግዛት ስር የያዙት የሳይያኖባክቴሪያ ቤተሰብ የሃፓሎሲፎናሴኤ ቤተሰብ ጥንታዊ ምሳሌ ናቸው።

የጥንት ረቂቅ ተሕዋስያን ቡድን ሳይኖባክቴሪያ በምድር ላይ ሕይወትን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። በባህር ቋጥኞች ውስጥ በደንብ የተመዘገቡ ናቸው, ነገር ግን የመሬት ቅኝነታቸውን መረዳት አሁንም የጥናት ርዕስ ነው. ሳይኖባክቴሪያ በተለያዩ አከባቢዎች ውስጥ ይገኛሉ፡ እነዚህም ውቅያኖሶች፣ ንፁህ ውሃ፣ እርጥበታማ አፈር እና አንታርክቲክ ዓለቶችም ጭምር። ከዕፅዋት ጋር በሚመሳሰል ፎቶሲንተሲስ ውስጥ ይሳተፋሉ, እና የውሃውን ወለል ወደ ሰማያዊ-አረንጓዴ በሚቀይሩት ሰፊ አበባዎች ይታወቃሉ.

በጥንት ዴቮንያን ውስጥ ሳይኖባክቴሪያዎች ልክ እንደ ዛሬውኑ ሥነ ምህዳራዊ ተግባራትን አሟልተዋል. ለፎቶሲንተሲስ ጠቃሚ ነበሩ እና ለሌሎች ፍጥረታት የምግብ ምንጭ ሆነው አገልግለዋል። እነዚህ ረቂቅ ተሕዋስያን በንፁህ ውሃ አከባቢዎች የተገኙ እና በታሪካቸው መጀመሪያ ላይ መሬትን በቅኝ ግዛት መግዛት የጀመሩ ሲሆን ይህም ከመጀመሪያዎቹ ተክሎች ጋር ለጠፈር መወዳደር ይችላሉ።

የላንጂላ ስኮርፊልዲ ቅሪተ አካል መገኘት የተቻለው በዘመናዊ 3D ማይክሮስኮፖች ነው። እነዚህ ቅሪተ አካላት በ1959 ከተገኙት ጋር ተመሳሳይ ዝርያ ያላቸው መሆናቸው ተረጋግጧል። በእነዚህ ቅሪተ አካላት ውስጥ "እውነተኛ ቅርንጫፍ" መኖሩ የሳይያኖባክቲሪየም ባህርይ የእድገት ንድፍ በጥንት ዴቮንያን ስነ-ምህዳር ውስጥ መኖራቸውን አረጋግጧል.

ቅሪተ አካላት የተገኙበት በአበርዲንሻየር የጥንት የዴቮኒያን መልክአ ምድር ከዛሬው በእጅጉ የተለየ ይመስሉ ነበር። ስኮትላንድ ከምድር ወገብ አጠገብ ትገኝ ነበር፣ ከሐሩር እስከ ትሮፒካል የአየር ንብረት ያጋጠማት። Rhynie Chert፣ የቅሪተ አካላት ቦታ፣ አሸዋማ ጠፍጣፋ መሬት ያለው ጥልቀት በሌላቸው የንፁህ ውሃ ገንዳዎች እስከ ጠራማ ውሃ ድረስ ይዟል። የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ እና ፍልውሃዎች አካባቢውን ከዘመናዊው የሎውስቶን ብሔራዊ ፓርክ ጋር ተመሳሳይ አድርጎታል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ያለው የብዝሃ ህይወት በዋነኝነት የሚያተኩረው በውሃ ገንዳዎች አቅራቢያ በሚገኙ እርጥብ ቋጥኞች ዙሪያ ሲሆን ባክቴሪያ፣ አልጌ እና ፈንገስ ባካተቱ ጥቃቅን ተህዋሲያን ናቸው።

ይህ ጥናት ሳይያኖባክቴሪያ መሬትን እንዴት እንደያዘ እና በጥቃቅን ህይወት እና በቀደምት ምድራዊ ስነ-ምህዳሮች መካከል ያለውን መስተጋብር ላይ ብርሃን እንደሚያበራ ግንዛቤያችንን ያሰፋል።

ምንጮች:

- አይሳይንስ: [አገናኝ]
- የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም: [አገናኝ]

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

Neuropeptide Y ከአእምሮ ዝግመተ ለውጥ እና ሱስ በሰዎች ላይ ካለው ተጋላጭነት ጋር የተገናኘ

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች