የጥንታዊው የስነ-ህንፃ ቴክኒክ የብረታ ብረት-ኦርጋኒክ መዋቅር አፈጻጸምን ለማሻሻል አዲስ አቀራረብን አነሳሳ።

የ KAUST ተመራማሪዎች ለዘመናት ከቆየው የስነ-ህንፃ ቴክኒክ መነሳሻን በመሳብ በብረት-ኦርጋኒክ ማዕቀፎች (MOFs) ውስጥ ናኖስኬል መስኮቶችን ለመልበስ አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። MOFs የጋዝ መለያየትን እና የህክምና መስኮችን ጨምሮ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ቃል የሚገቡ ባለ ቀዳዳ ቁሶች ናቸው።
ተመራማሪዎቹ ቀድሞ የተወሰነ የመስኮት ቅርጾች እና መጠኖች ያላቸው የ MOF ዎች ምስረታ ለመምራት “ቅስት የሚፈጥር ማእከል ፎርም” በመባል የሚታወቀውን የሕንፃ ቴክኒክ ሞለኪውላዊ ሥሪት ተጠቅመዋል። ሱፐርቴትራሄድራ (ST) የሚባሉትን የግንባታ ብሎኮች አደረጃጀት በመቆጣጠር ቡድኑ የተለያየ የመስኮት መጠን ያላቸውን MOF ዎች ዲዛይን ማድረግ እና መፍጠር ችሏል።
ቡድኑ የ ST አሰላለፍ ለመቆጣጠር እና አዲስ የመስኮት ቅርጾችን እና መጠኖችን ለመመስረት ማእከላዊ መዋቅር-ዳይሬክተሮችን (cSDA) አዘጋጅቷል። አንድ የሲኤስዲኤ ስብስብ ትንንሽ መስኮቶችን አስገኝቷል, ሌላኛው ስብስብ ትላልቅ መስኮቶችን ፈጠረ. እነዚህ የተበጁ MOFዎች በኦክስጂን ማስታወቂያ ውስጥ አስደናቂ አፈፃፀም አሳይተዋል፣ ይህም ከፍተኛ የኦክስጂን የማከማቸት አቅም ወሳኝ ለሆኑ የህክምና እና የአየር ጠባይ መተግበሪያዎች ተስማሚ ያደርጋቸዋል።
በተጨማሪም፣ የ cSDA ጽንሰ-ሀሳብ የMOF አፈጻጸምን ለማሳደግ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። ትላልቅ መስኮቶችን ወደ ትናንሽ ክፍሎች ለመከፋፈል ያስችላል, ይህም ለኬሚካል መለያየት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል. አቀራረቡ በተጨማሪም የውስጣዊውን ቀዳዳ ስፋት ይጨምራል, የጋዝ ክምችትን ያሻሽላል እና የ MOF ማዕቀፍ መረጋጋትን ያሻሽላል.
ይህ ምርምር በሪቲኩላር ኬሚስትሪ ውስጥ የተበጁ MOFዎችን በሃይል ደህንነት እና በአካባቢያዊ ዘላቂነት ላይ ካሉ መተግበሪያዎች ጋር ለማዳበር ኃይለኛ ስትራቴጂ ያስተዋውቃል።
ርዕስ፡- የጥንታዊ የስነ-ህንፃ ቴክኒክ የብረታ ብረት-ኦርጋኒክ መዋቅር አፈጻጸምን ለማሻሻል አዲስ አቀራረብን አነሳሳ።
ምንጭ፡ KAUST
ማጣቀሻዎች:
- "የመሃል መዋቅር-አመራር ወኪሎችን በመጠቀም የተበጁ isoreticular MOFs ፊት ላይ የሚመራ ስብሰባ" በማሪና ባርሱኮቫ ፣ አሌክሳንደር ሳፒያኒክ ፣ ቪንሴንት ጊለር ፣ አሌክሳንደር ሽኩሬንኮ ፣ አስላም ሲ ሻክ ፣ ፕራካሽ ፓርቫትካር ፣ ፕራሻንት ኤም. ብሃት ፣ ሚካኤሌ ቦኔ ፣ አብዱልሃዲ ፣ አልሃዲ ፣ Shekhah፣ Salvador RG Balestra፣ Rocio Semino፣ Guillaume Maurin፣ እና Mohamed Eddaoudi፣ 2 ኦክቶበር 2023፣ ተፈጥሮ ውህድ።
- ትርጓሜዎች
– ናኖስኬል፡- እጅግ በጣም ትንሽ የሆነ የርዝመት ልኬትን ይመለከታል፣በተለምዶ በናኖሜትሮች (nm) ቅደም ተከተል፣ እሱም አንድ ቢሊዮንኛ ሜትር ነው። በ nanoscale ላይ ያሉ ቁሳቁሶች እና ስርዓቶች ልዩ ባህሪያትን እና ባህሪያትን ያሳያሉ.
- ሜታል-ኦርጋኒክ ማዕቀፎች (MOFs)፡- በጋዝ መለያየት እና ማከማቻ ውስጥ እምቅ አተገባበር ያላቸው ከብረት-ወደ-ኦርጋኒክ ሊጋንድ መስተጋብር የተዋቀሩ የተቦረቦረ ቁሶች።